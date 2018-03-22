Игорь Додон поздравил с переизбранием президента РФ и федерального канцлера ФРГ

Вминувшее воскресенье состоялись выборы прези­дента России, а на исходе прошедшей недели в Гер­мании был избран федеральный канцлер страны.

Игорь Додон поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. «Пе­реизбрав Вас на высокий пост главы государства, российский народ оказал Вам доверие как истинному патриоту своего От­ечества и выразил приверженность и широкую поддержку из­бранному Вами политическому и социально-экономическому пути развития страны, направленному, прежде всего, на укре­пление могущества России, стабильность и согласие в обще­стве, процветание и рост благосостояния ее граждан.

Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвер­дить, что Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, осно­ванного на исторически сложившихся на протяжении веков до­брых и дружественных отношениях между нашими странами и народами», – подчеркнул Игорь Додон.

Также президент Молдовы поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на должность федерального канцлера ФРГ и пожелал ей успехов в исполнении ответственной государ­ственной должности. «Пользуясь этой особой возможностью, хочу выразить уверенность в том, что отношения дружбы и со­трудничества будут и в дальнейшем укрепляться в самых раз­ных областях, представляющих взаимный интерес. Убежден, что, продвигая двусторонние политические контакты, партнер­ство между Республикой Молдова и Федеративной Республи­кой Германия станет более прочным, отражая все серьезные задачи развития наших стран на нынешнем этапе», – отметил глава государства. В заключение Игорь Додон заверил феде­рального канцлера ФРГ в своем глубоком уважении к ней.