За укрепление дружественных отношений
Игорь Додон поздравил с переизбранием президента РФ и федерального канцлера ФРГ
Вминувшее воскресенье состоялись выборы президента России, а на исходе прошедшей недели в Германии был избран федеральный канцлер страны.
Игорь Додон поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. «Переизбрав Вас на высокий пост главы государства, российский народ оказал Вам доверие как истинному патриоту своего Отечества и выразил приверженность и широкую поддержку избранному Вами политическому и социально-экономическому пути развития страны, направленному, прежде всего, на укрепление могущества России, стабильность и согласие в обществе, процветание и рост благосостояния ее граждан.
Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить, что Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами», – подчеркнул Игорь Додон.
Также президент Молдовы поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на должность федерального канцлера ФРГ и пожелал ей успехов в исполнении ответственной государственной должности. «Пользуясь этой особой возможностью, хочу выразить уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества будут и в дальнейшем укрепляться в самых разных областях, представляющих взаимный интерес. Убежден, что, продвигая двусторонние политические контакты, партнерство между Республикой Молдова и Федеративной Республикой Германия станет более прочным, отражая все серьезные задачи развития наших стран на нынешнем этапе», – отметил глава государства. В заключение Игорь Додон заверил федерального канцлера ФРГ в своем глубоком уважении к ней.
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