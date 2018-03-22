Президент готов создать Национальный фронт по защите государственности РМ

Глава государства отметил, что он ответит таким обра­зом на тысячи обращений граждан о необходимости мобилизации против унионистов в случае, если 25-27 марта ситуация в стране выйдет из-под контроля.

Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в социаль­ной сети. Он подчеркнул, что унионистское движение уже имеет обратный эффект – происходит мобилизация граждан в защиту молдавской государственности. Родину еще больше ценят тогда, когда ей угрожают внешние силы, которые желают ее уничтожения и исчезновения, добавил президент.

«Ежедневно в мой адрес поступают сообщения из территорий, в которых граждане заявляют, что они оскорблены и возмущены антиго­сударственными действиями унионистов, которых поддерживают извне. Только в стране, где парализована политическая воля, возможно, чтобы примары подписывали антиконституционные документы по ликвидации государственности и независимости. Бездействие государственных ор­ганов означает прямую поддержку, пусть и скрытую, антигосударствен­ных действий унионистов. В сложившихся обстоятельствах очевидной опасности для страны и ее населения заявляю, что я положительно от­вечу на тысячи просьб граждан о мобилизации и, если 25-27 марта си­туация выйдет из-под контроля, как глава государства я сформирую На­циональный фронт, чтобы предоставить платформу для сопротивления всем гражданам Республики Молдова, выступающим против объедине­ния с Румынией и желаюшим сохранить молдавскую государственность и идентичность», – подчеркнул Игорь Додон. Президент добавил, что всех граждан страны, выступающих в защиту государственности, вне зависимости от этнического происхождения или политических предпо­чтений, объединяет любовь к нашей Родине – Молдове. Глава государ­ства также сообщил, что антиконституционные и антигосударственные действия местных и иностранных властей будут иметь эффект буме­ранга и, в конечном итоге, лишь укрепят молдавскую идентичность, вот только одновременно они могут породить очень негативные реакции по отношению к центральной власти в Кишиневе, а также к сторонникам реваншистской политики в соседнем государстве.

«Республика Молдова и Румыния могут остаться дружественными государствами. Зачем вы настаиваете на том, чтобы защитная реакция граждан превратила их во враждующие страны?» – подытожил прези­дент. Отметим, что ранее глава государства заявил, что ему стало из­вестно о намерении унионистов дестабилизировать ситуацию в стране с 24 по 27 марта. Игорь Додон отметил, что не допустит этого, и что каждый, кто предпримет подобную попытку, будет жестко наказан.