ХАЙП-ЛОХОТРОН
Мошенники строят финансовые пирамиды на ажиотаже вокруг биткоинов
На финансовом рынке возникают новые пирамиды, предупреждают специалисты. Фантазия авторов мошеннических схем не знает границ, а желание населения разбогатеть быстро и не прикладывая никаких усилий с годами никуда не девается, а наоборот, даже усиливается. Создатели лохотронов не стоят на месте и чутко следят за модными трендами. В частности, в последнее время мошенники строят свои финансовые пирамиды (под вполне современным названием «хайп-фонды») на ажиотаже вокруг биткоина, спрос на который растет среди населения из месяца в месяц. Как не попасть в лапы ушлых аферистов, выяснял наш корреспондент.
По заветам старика Понци
Денежные аферы прошли по меньшей мере вековой путь — от «древних» финансовых пирамид до современных хайп-фондов. Родоначальником «пирамидостроительства» считается итальянский иммигрант Чарльз Понци. Перебравшись в США за «американской мечтой», предприимчивый итальянец в 1919 году учредил фирму и выпустил ценные бумаги, по которым обещал доход в 20% в месяц. На деле же это была чистой воды махинация: никакая деятельность там не велась, а компания, кроме приема средств, ничего другого не осуществляла.
Но приток новых клиентов под рекордно высокие проценты не останавливался. Люди стояли в километровых очередях, чтобы приобрести заветные бумаги, которые на словах сулили им баснословное богатство. Всего за один год было собрано около $50 млн. Для сравнения: в то время обычный заработок рабочего составлял $50–80 в месяц.
Однако долго купаться в чужих деньгах Понци было не суждено. В 1920 году его фирмой заинтересовались налоговики и полиция. Проверка выявила задолженность на $7 млн, а средств — на $4 млн. В результате в октябре компания была объявлена банкротом. Впоследствии Понци еще неоднократно предпринимал попытки поживиться за чужой счет, но безуспешно. И в 1934 году мошенника депортируют на родину, откуда он отправиться попытать счастья в Рио-де-Жанейро. В городе карнавалов Понци скончается от кровоизлияния в мозг, оставив после себя лишь $75, на которые и был похоронен.
Суть финансовых пирамид с тех пор не сильно изменилась. Разве что масштабы заметно выросли. Рекордсменом считается американский магнат Бернард Мейдофф, от мошеннической схемы которого пострадали три миллиона человек, а сумма ущерба оценивается в $64,8 млрд. Причем, в отличие от прочих создателей финансовых пирамид, он пошел другим путем — не обещал сверхвысокие доходы. Для вкладчиков его инвестиционного фонда, созданного в 1983 году, доходность составляла вполне реальные 12–13% годовых. Мейдофф сделал ставку на другое: не брал комиссию за управление денежными средствами, что, безусловно, не могло не привлечь клиентов. Фонд Мейдоффа пользовался огромной популярностью среди брокеров, инвесторов и знаменитостей. К примеру, в фонде находились средства американского режиссера Стивена Спилберга. Работал Мейдофф по проверенной схеме Понци: брал деньги новых инвесторов и выплачивал прибыли предыдущим. На остальные же средства покупались казначейские облигации со скромной прибылью в 2% годовых.
Просуществовал фонд на протяжении 15 лет, пока в 2008 году ряд крупных инвестиционных компаний обратились к Мейдоффу с просьбой вернуть их средства с набежавшими процентами на сумму $7 млрд. Такую сумму выплатить компания была просто не в состоянии, и пирамида в один миг развалилась, как карточный домик. Примечательно, что Мейдоффа сдали собственные сыновья, которым он поведал о своей мошеннической схеме за семейным ужином. Приговор был суров — 150 лет тюремного заключения.
Еще дальше в мошеннических схемам в 1999 году пошел китайский бизнесмен Ван Фэн. Он предлагал всем желающим стать инвесторами в его фирме: за $1500 вкладчики получали коробку с «особыми» муравьями. При этом китаец давал указания своим новоиспеченным клиентам: насекомых нужно кормить и выращивать по особой секретной схеме в течение 90 дней. Каждые 14 месяцев компания выплачивала своим вкладчикам $450, что соответствовало годовой доходности в 32%. Как поясняли в фирме Ван Фэна, муравьи использовались в фармацевтике для изготовления лекарств. Конечно же, реально они служили лишь поводом для привлечения средств.
России такая «преданность» обманутых людей хорошо знакома. После задержания в далеких 90-х основателя МММ Сергея Мавроди сотни тысяч людей вышли на улицы с требованием дать ему свободу. Тем временем из головного офиса его компании было вывезено несколько грузовиков, полностью забитых деньгами. Только один их пересчет занял около месяца. Мавроди сделал ставку на гигантскую доходность, которая, по его обещаниям, должна была составить 1000% годовых. Учитывая бешеную инфляцию того времени и тотальную финансовую неграмотность населения, фирма привлекла в свои ряды миллионы граждан. Каждую неделю в стране открывалось по нескольку представительств МММ. Сама пирамида просуществовала более 5 лет. По разным оценкам, Мавроди привлек около $2 млрд. Причем некоторым его клиентам удалось заработать: они разместили свои сбережения на короткий срок и вывели их с процентами. Однако, как и во всех пирамидах, подавляющее большинство осталось на бобах: их кровно заработанные навсегда канули в Лету.
Хайп-фонды вместо финансовых пирамид
Впрочем, не надо думать, что российское финансовое «пирамидостроительство» навсегда осталось там, в «лихих 90-х». Как показывает практика, государственным регуляторам и контролерам и сегодня есть еще над чем работать. Только по итогам трех кварталов 2017 года ЦБ выявил 450 компаний, имеющих признаки финансовых пирамид.
Российские контролирующие органы, естественно, пытаются противостоять мошенникам, и порой не без успеха. «В 2015 году зафиксированный ущерб составлял примерно 5,5 млрд рублей, в 2017 году он составил менее 1 млрд рублей», — отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, финансовые пирамиды, нелегальный форекс, псевдоброкеры наносят ущерб не только тем, кто напрямую пострадал от них. «Масса подобных мошеннических схем создает конкуренцию легальным поставщикам финансовых продуктов: банкам, финансовым организациям, брокерам. Они не могут конкурировать с нелегалами по цене, потому что организаторы мошеннических схем привлекают деньги потребителей, не неся расходов», — полагает Лях.
Партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая со своей стороны признает активную работу органов власти и ЦБ по противодействию мошенническим финансовым схемам, но, по ее словам, «все это выглядит полумерами». Эксперт считает, что на сегодняшний день нет эффективных механизмов восстановления прав и защиты законных интересов потерпевших от деятельности мошенников. «Как правило, привлечение их к ответственности или раскрытие уже действующей схемы совместными усилиями органов власти и ЦБ ведет лишь к улучшению статистических показателей, свидетельствующих о результативности работы последних. Однако жертвы мошенников остаются незащищенными, так как вернуть вложенные в пирамиду средства чаще всего не удается даже частично», — отмечает Мостовая.
Иными словами, преступники зачастую отбывают назначенные им судом сроки, не опасаясь за сохранность заблаговременно выведенных на счета в офшоры средств обманутых вкладчиков. Изменить ситуацию особенно актуально сейчас, отмечает Мостовая, поскольку в последнее время получили широкое распространение так называемые хайп-фонды. Мошенники, в частности, строят свой расчет на резком росте интереса к криптовалютам. Суть таких проектов предельно простая: людям предлагают отдавать свои деньги под обещание сказочно высоких процентов, которые, дескать, обеспечит волшебный рост курса криптовалюты. На самом деле первые выплаты делаются за счет привлечения новых средств, ну а до вторых, как правило, дело уже и не доходит — они перекочевывают на счета мошенников.
«Интересно, что инвесторами хайп-фондов, которых появилось огромное множество в период ажиотажа вокруг роста курса биткоина, как правило, становятся вполне финансово грамотные граждане, которые прекрасно отдают себе отчет, что фонд — самая обычная пирамида, но вкладывают средства с расчетом получения прибыли за счет выплат до момента, когда фонд исчезнет», — продолжает Мостовая.
По подсчетам экспертов, ущерб от деятельности таких хайп-фондов составляет в мире не менее $50 млн в год. Причем на сегодняшний день прецедентов привлечения их организаторов к ответственности нет.
В погоне за легкими деньгами
Выявить незаконные схемы среди компаний, которые привлекают средства у населения, зачастую не под силу даже контролирующим органам, не говоря уже об обычных людях. Именно финансовой неграмотностью граждан бессовестно пользуются любители нажиться за чужой счет. «Фантики» от МММ давно уже вышли из моды — сегодняшние аферы все чаще проворачиваются в Интернете. На просторах Глобальной паутины мошенникам есть где развернуться. «Как правило, такие компании не имеют ни физических, ни юридических адресов. У них отсутствуют учредители и документация. При этом в работе они используют счета в различных юрисдикциях. Из-за этого сложно отследить передвижение финансовых потоков и конечных бенефициаров», — поясняет генеральный директор «Мани Фанни» Александр Шустов.
Более того, в последнее время у таких пирамид отпала даже необходимость в сайтах: они привлекают клиентов через социальные сети и мессенджеры. Поэтому бороться с ними крайне сложно, а еще реже удается привлечь аферистов к ответственности. Проблема эта общемировая, но для России они тоже весьма актуальна.
Как утверждает депутат Госдумы Сергей Гаврилов, «люди сейчас стали осторожнее, понемногу стали понимать, что единственный проект, в который инвестируют создатели финансовых пирамид или сомнительных фондов, — это, как правило, их собственный карман». По словам парламентария, обуздать любителей нажиться за чужой счет в какой-то мере удалось на законодательном уровне. Однако, как отмечают все наши собеседники, какие бы кары ни грозили мошенникам, главное средство борьбы с ними — финансовая грамотность населения. Чтобы не попасть в западню, надо всегда трезво оценивать рассматриваемое предложение. Главный признак финансовой пирамиды — ее сверхпривлекательные условия. Это неоправданно высокие проценты, которые в несколько раз превышают ставки по депозитам в банке. «Банковские депозиты — самый безопасный способ приумножения своего капитала. Если вам предлагают ставки, которые намного больше ставок по вкладам, то надо понимать: компания проводит высокорискованные операции, которые как минимум требуют тщательного изучения», — рекомендует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.
Насторожить также должно отсутствие информации об организации. Нередко это компании, которые появляются из ниоткуда, с примитивными сайтами, где весь упор делается на привлечение внимания высокими процентами. «Кроме того, финансовые пирамиды прилагают много усилий для создания себе имиджа добропорядочной структуры. Поэтому зачастую организаторы привлекают к рекламе звезд», — продолжает Деев.
По его словам, прежде чем вложить свои деньги во что-то, необходимо проанализировать всю имеющуюся информацию об организаторах. «Нельзя слепо отдавать свои деньги кому попало. Следует проверять наличие средств на счету выбранной вами компании или фонда, тщательно изучать их финансовые документы», — рекомендует эксперт.
Ирина БАДМАЕВА.
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