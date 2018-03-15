Мошенники строят финансовые пирамиды на ажиотаже вокруг биткоинов

На финансовом рынке возника­ют новые пирамиды, предупре­ждают специалисты. Фантазия авторов мошеннических схем не знает границ, а желание на­селения разбогатеть быстро и не прикладывая никаких усилий с годами никуда не девается, а наоборот, даже усиливается. Создатели лохотронов не стоят на месте и чутко следят за мод­ными трендами. В частности, в последнее время мошенники строят свои финансовые пира­миды (под вполне современ­ным названием «хайп-фонды») на ажиотаже вокруг биткоина, спрос на который растет среди населения из месяца в месяц. Как не попасть в лапы ушлых аферистов, выяснял наш корре­спондент.

По заветам старика Понци

Денежные аферы прошли по меньшей мере вековой путь — от «древних» финансо­вых пирамид до современных хайп-фондов. Родоначальником «пирамидостроитель­ства» считается итальянский иммигрант Чарльз Понци. Перебравшись в США за «американской мечтой», предприимчивый итальянец в 1919 году учредил фирму и вы­пустил ценные бумаги, по которым обещал доход в 20% в месяц. На деле же это была чистой воды махинация: никакая деятель­ность там не велась, а компания, кроме приема средств, ничего другого не осу­ществляла.

Но приток новых клиентов под рекордно высокие проценты не останавливался. Люди стояли в километровых очередях, чтобы при­обрести заветные бумаги, которые на словах сулили им баснословное богатство. Всего за один год было собрано около $50 млн. Для сравнения: в то время обычный заработок рабочего составлял $50–80 в месяц.

Однако долго купаться в чужих деньгах Понци было не суждено. В 1920 году его фирмой заинтересовались налоговики и по­лиция. Проверка выявила задолженность на $7 млн, а средств — на $4 млн. В результате в октябре компания была объявлена банкро­том. Впоследствии Понци еще неоднократно предпринимал попытки поживиться за чужой счет, но безуспешно. И в 1934 году мошенни­ка депортируют на родину, откуда он отпра­виться попытать счастья в Рио-де-Жанейро. В городе карнавалов Понци скончается от кровоизлияния в мозг, оставив после себя лишь $75, на которые и был похоронен.

Суть финансовых пирамид с тех пор не сильно изменилась. Разве что масштабы заметно выросли. Рекордсменом счита­ется американский магнат Бернард Мей­дофф, от мошеннической схемы которого пострадали три миллиона человек, а сумма ущерба оценивается в $64,8 млрд. Причем, в отличие от прочих создателей финансовых пирамид, он пошел другим путем — не обе­щал сверхвысокие доходы. Для вкладчиков его инвестиционного фонда, созданного в 1983 году, доходность составляла вполне реальные 12–13% годовых. Мейдофф сде­лал ставку на другое: не брал комиссию за управление денежными средствами, что, безусловно, не могло не привлечь клиентов. Фонд Мейдоффа пользовался огромной по­пулярностью среди брокеров, инвесторов и знаменитостей. К примеру, в фонде нахо­дились средства американского режиссе­ра Стивена Спилберга. Работал Мейдофф по проверенной схеме Понци: брал деньги новых инвесторов и выплачивал прибыли предыдущим. На остальные же средства по­купались казначейские облигации со скром­ной прибылью в 2% годовых.

Просуществовал фонд на протяжении 15 лет, пока в 2008 году ряд крупных инвести­ционных компаний обратились к Мейдоффу с просьбой вернуть их средства с набежав­шими процентами на сумму $7 млрд. Такую сумму выплатить компания была просто не в состоянии, и пирамида в один миг развали­лась, как карточный домик. Примечательно, что Мейдоффа сдали собственные сыновья, которым он поведал о своей мошеннической схеме за семейным ужином. Приговор был суров — 150 лет тюремного заключения.

Еще дальше в мошеннических схемам в 1999 году пошел китайский бизнесмен Ван Фэн. Он предлагал всем желающим стать инвесторами в его фирме: за $1500 вкладчики получали коробку с «особыми» муравьями. При этом китаец давал указа­ния своим новоиспеченным клиентам: на­секомых нужно кормить и выращивать по особой секретной схеме в течение 90 дней. Каждые 14 месяцев компания выплачивала своим вкладчикам $450, что соответствова­ло годовой доходности в 32%. Как поясняли в фирме Ван Фэна, муравьи использовались в фармацевтике для изготовления лекарств. Конечно же, реально они служили лишь по­водом для привлечения средств.

России такая «преданность» обманутых людей хорошо знакома. После задержания в далеких 90-х основателя МММ Сергея Мавроди сотни тысяч людей вышли на ули­цы с требованием дать ему свободу. Тем временем из головного офиса его компа­нии было вывезено несколько грузовиков, полностью забитых деньгами. Только один их пересчет занял около месяца. Мавроди сделал ставку на гигантскую доходность, которая, по его обещаниям, должна была составить 1000% годовых. Учитывая беше­ную инфляцию того времени и тотальную финансовую неграмотность населения, фирма привлекла в свои ряды миллионы граждан. Каждую неделю в стране открыва­лось по нескольку представительств МММ. Сама пирамида просуществовала более 5 лет. По разным оценкам, Мавроди привлек около $2 млрд. Причем некоторым его кли­ентам удалось заработать: они разместили свои сбережения на короткий срок и вывели их с процентами. Однако, как и во всех пира­мидах, подавляющее большинство осталось на бобах: их кровно заработанные навсегда канули в Лету.

Хайп-фонды вместо финансовых пирамид

Впрочем, не надо думать, что российское финансовое «пирамидостроительство» на­всегда осталось там, в «лихих 90-х». Как по­казывает практика, государственным регуля­торам и контролерам и сегодня есть еще над чем работать. Только по итогам трех кварталов 2017 года ЦБ выявил 450 компаний, имеющих признаки финансовых пирамид.

Российские контролирующие органы, естественно, пытаются противостоять мо­шенникам, и порой не без успеха. «В 2015 году зафиксированный ущерб составлял примерно 5,5 млрд рублей, в 2017 году он составил ме­нее 1 млрд рублей», — отметил директор де­партамента противодействия недобросо­вестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, финансовые пирамиды, нелегальный форекс, псевдоброкеры наносят ущерб не только тем, кто напрямую пострадал от них. «Масса подобных мошеннических схем создает конкуренцию легальным поставщикам финансовых продуктов: банкам, финансовым организациям, брокерам. Они не могут кон­курировать с нелегалами по цене, потому что организаторы мошеннических схем привлека­ют деньги потребителей, не неся расходов», — полагает Лях.

Партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая со своей стороны признает активную работу органов власти и ЦБ по противодействию мошенни­ческим финансовым схемам, но, по ее сло­вам, «все это выглядит полумерами». Эксперт считает, что на сегодняшний день нет эффек­тивных механизмов восстановления прав и защиты законных интересов потерпевших от деятельности мошенников. «Как правило, привлечение их к ответственности или рас­крытие уже действующей схемы совместны­ми усилиями органов власти и ЦБ ведет лишь к улучшению статистических показателей, свидетельствующих о результативности ра­боты последних. Однако жертвы мошенников остаются незащищенными, так как вернуть вложенные в пирамиду средства чаще всего не удается даже частично», — отмечает Мо­стовая.

Иными словами, преступники зачастую отбывают назначенные им судом сроки, не опасаясь за сохранность заблаговременно выведенных на счета в офшоры средств об­манутых вкладчиков. Изменить ситуацию осо­бенно актуально сейчас, отмечает Мостовая, поскольку в последнее время получили широ­кое распространение так называемые хайп-фонды. Мошенники, в частности, строят свой расчет на резком росте интереса к криптова­лютам. Суть таких проектов предельно про­стая: людям предлагают отдавать свои деньги под обещание сказочно высоких процентов, которые, дескать, обеспечит волшебный рост курса криптовалюты. На самом деле первые выплаты делаются за счет привлечения новых средств, ну а до вторых, как правило, дело уже и не доходит — они перекочевывают на счета мошенников.

«Интересно, что инве­сторами хайп-фондов, которых появилось огромное множе­ство в период ажиотажа вокруг роста курса бит­коина, как пра­вило, становятся вполне финан­сово грамотные граждане, кото­рые прекрасно отдают себе отчет, что фонд — самая обычная пирамида, но вкладывают сред­ства с расчетом получения прибыли за счет выплат до мо­мента, когда фонд исчезнет», — продолжает Мостовая.

По подсчетам экспертов, ущерб от дея­тельности таких хайп-фондов составляет в мире не менее $50 млн в год. Причем на се­годняшний день прецедентов привлечения их организаторов к ответственности нет.

В погоне за легкими деньгами

Выявить незаконные схемы среди ком­паний, которые привлекают средства у насе­ления, зачастую не под силу даже контроли­рующим органам, не говоря уже об обычных людях. Именно финансовой неграмотностью граждан бессовестно пользуются любители нажиться за чужой счет. «Фантики» от МММ давно уже вышли из моды — сегодняшние аферы все чаще проворачиваются в Ин­тернете. На просторах Глобальной паутины мошенникам есть где развернуться. «Как правило, такие компании не имеют ни физи­ческих, ни юридических адресов. У них отсут­ствуют учредители и документация. При этом в работе они используют счета в различных юрисдикциях. Из-за этого сложно отследить передвижение финансовых потоков и конеч­ных бенефициаров», — поясняет генераль­ный директор «Мани Фанни» Александр Шустов.

Более того, в последнее время у таких пирамид отпала даже необходимость в сай­тах: они привлекают клиентов через социаль­ные сети и мессенджеры. Поэтому бороться с ними крайне сложно, а еще реже удается привлечь аферистов к ответственности. Про­блема эта общемировая, но для России они тоже весьма актуальна.

Как утверждает депутат Госдумы Сер­гей Гаврилов, «люди сейчас стали осторож­нее, понемногу стали понимать, что един­ственный проект, в который инвестируют создатели финансовых пирамид или сомни­тельных фондов, — это, как правило, их соб­ственный карман». По словам парламентария, обуздать любителей нажиться за чужой счет в какой-то мере удалось на законодатель­ном уровне. Однако, как отмечают все наши собеседники, какие бы кары ни грозили мо­шенникам, главное средство борьбы с ними — финансовая грамотность населения. Что­бы не попасть в западню, надо всегда трезво оценивать рассматриваемое предложение. Главный признак финансовой пирамиды — ее сверхпривлекательные условия. Это неоправ­данно высокие проценты, которые в несколько раз превышают ставки по депозитам в банке. «Банковские депозиты — самый безопасный способ приумножения своего капитала. Если вам предлагают ставки, которые намного больше ставок по вкладам, то надо понимать: компания проводит высокорискованные опе­рации, которые как минимум требуют тща­тельного изучения», — рекомендует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Насторожить также должно отсутствие информации об организации. Нередко это компании, которые появляются из ниоткуда, с примитивными сайтами, где весь упор де­лается на привлечение внимания высокими процентами. «Кроме того, финансовые пира­миды прилагают много усилий для создания себе имиджа добропорядочной структуры. Поэтому зачастую организаторы привлекают к рекламе звезд», — продолжает Деев.

По его словам, прежде чем вложить свои деньги во что-то, необходимо проанализиро­вать всю имеющуюся информацию об органи­заторах. «Нельзя слепо отдавать свои деньги кому попало. Следует проверять наличие средств на счету выбранной вами компании или фонда, тщательно изучать их финансовые документы», — рекомендует эксперт.

Ирина БАДМАЕВА.