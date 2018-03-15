Игорь Додон заложил первый камень будущего культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге

Президент Республики Молдова Игорь Додон в минувший вторник совершил рабочий визит в Гагаузию. В Чадыр-Лунге глава государства принял участие в акции, положившей начало строительству культурно-образовательного центра.

Игорь Додон совместно с представителем администрации президента Азербайджанской Республики Алекпером Кулиевым, с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Республике Молдова Гудси Дурсун оглы Османовым, а также с башканом Гагаузии Ириной Влах заложили первый камень в строительство культурно-образовательного центра, возведение которого будет осуществляться при поддержке азербайджанского Фонда имени Гейдара Алиева.

Президент страны отметил, что договоренность о строительстве данного центра была достигнута в рамках его встречи с президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, которая состоялась летом прошлого года в ходе официального визита в Баку. Глава государства выразил надежду на то, что на торжественном открытии центра, которое планируется осенью текущего года, будет присутствовать глава азербайджанского государства.

Согласно проекту, в новом центре будут размещены музыкальная и художественная школы, Центр детского творчества, Ассоциация народных умельцев. Азербайджанская сторона сама выбрала земельный участок, где будет осуществляться строительство.

Игорь Додон выразил глубокую и искреннюю признательность руководству Республики Азербайджан за содействие в строительстве этого объекта, который послужит развитию и продвижению национальной культуры как Гагаузии, так и Республики Молдова в целом.