Партия социалистов имеет все шансы победить в Кишинёве, Бельцах и на парламентских выборах

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), пропрезидентская партия, как её называет Игорь Додон, обладает реальными шансами победить на досрочных местных выборах в Кишинёве и Бельцах, а также на парламентских выборах, которые должны состояться осенью этого года.

Кого боятся правые?

Президент Молдовы прокомментировал решение Демократической партии Молдовы (ДПМ) не выдвигать своего кандидата в мэры Кишинёва, а поддержать «единого проевропейского кандидата» на досрочных местных выборах. По словам Додона, такими действиями пытаются сформировать предпосылки для воссоздания Альянса за европейскую интеграцию: «Думаю, что это новая попытка создать «Альянс за европейскую интеграцию». Твердо убежден, что все так называемые проевропейские партии, находящиеся в правительстве или в оппозиции, являются политическими банкротами, и это демонстрируют все опросы. Очевидно, что на следующих парламентских выборах Партия социалистов – левая, промолдавская, государственническая – одержит победу».

«Высказывания г-на Плахотнюка касаются не только местных выборов. Он пытается создать предпосылки для воссоздания Альянса за европейскую интеграцию, который выдвигает проевропейские лозунги. Из заявлений политиков я понимаю очень четкую вещь – основной удар готовится по Партии социалистов, и мне это нравится. Они боятся? Я знаю, почему они боятся. Основная борьба, как на местных выборах, так и на парламентских, будет проходить между левой ПСРМ и правыми партиями, включая некоторых левых спойлеров, уже начавших свою работу. Это то, о чем мы знаем. Пропрезидентская партия – ПСРМ – имеет реальные шансы на победу в Кишиневе, Бельцах и на парламентских выборах осенью. Вы увидите, что мы сделаем все возможное, чтобы эти победы стали реальностью», – подытожил президент.

Дестабилизация не пройдет

Игорь Додон предупредил унионистов: «Каждый, кто собирается дестабилизировать ситуацию в Молдове, будет жестко наказан. Высший совет безопасности встревожен возможными попытками дестабилизации ситуации в стране, которые могут иметь место с 24 по 27 марта, и просит компетентные органы отреагировать».

Об этом президент Игорь Додон заявил по завершении заседания ВСБ.

«Согласно имеющейся у нас информации, те, кто прикрываются унионистско-патриотическими месседжами, хотят приехать в Кишинев с 24 по 27 марта, чтобы устроить здесь дестабилизацию. Я категорически против дестабилизации. Мы не позволим этого. Тот, кто думает приехать в Молдову для этого, будет жестко наказан», – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что все представители местной публичной власти, которые ранее приняли на местах декларации в поддержку объединения Молдовы и Румынии, также не смогут избежать наказания за содеянное.

Он уточнил, что администрацией президента будут разработаны изменения законодательства для ужесточения ответственности за призывы к ликвидации государственности нашей страны.

Помимо этого, президент рассказал о том, что десятки деклараций в поддержку так называемой «унири» являются фейковыми. В частности, часть из них подписывались не большинством, а меньшинством советников, а остальные и вовсе были подписаны не представителями власти, а, например, священниками или просто незнакомыми людьми.

Позор и предательство

В год столетия объединения с Румынией сторонники унионизма обнажили свои иррациональные темные эмоции и страсти. Стали вероломными и агрессивными. Многие люди, к сожалению, стали жертвами этой истерии. Кроме этого, власти соседнего государства в этот период показали свое истинное лицо и истинные намерения. Об этом на своей странице в социальной сети написал президент Республики Молдова Игорь Додон.

«Пройдет и этот период, и душа успокоится. Время вылечит это «заболевание», и унионисты останутся только с нереализованной мечтой и позором за предательство народа и страны, в которой они родились», – отметил глава государства.

По словам президента, абсолютное большинство граждан Республики Молдова решительно осуждают действия унионистов, уничтожающих страну. А объединение никогда не произойдет. Игорь Додон также пояснил, что посыл, заложенный на рекламных панно, размещенных по всей стране на текущей неделе, напомнит жителям страны о том, что и эта «волна» в скором времени пройдет. А молдавское государство и молдавский народ останутся.

Между Западом и Востоком

На всём пространстве от Лиссабона до Владивостока не должно быть никаких барьеров для сотрудничества и свободной торговли. Об этом сказал президент Республики Молдова Игорь Додон, комментируя заявление спикера парламента Андриана Канду о том, что «Северный поток-2» выступает фактором дестабилизации в регионе.

На взгляд главы молдавского государства, это очередное проявление русофобии со стороны руководства парламента Молдовы.

«Фактором дестабилизации служит не газопровод, а расширение НАТО, открытие офисов этой организации в нейтральных странах, рост группировок НАТО и проведение военных учений этого блока, развёртывание элементов противоракетной обороны вблизи границ нашего государства.

Сегодня многим хочется, чтобы на границе между Западом и Востоком вновь появился железный занавес, чтобы вместо благосостояния и развития страны думали об обороне своих границ. Считаю, что это крайне опасный и деструктивный подход. Моя позиция неизменна: на всём пространстве от Лиссабона до Владивостока не должно быть никаких барьеров для сотрудничества и свободной торговли», – заявил Игорь Додон.

По мнению президента РМ, что касается конкретного энергетического проекта, каждая страна должна исходить из своих национальных интересов.

«Страны, которые договорились о строительстве газопровода «Северный поток-2» (Россия и Германия), исходят из своих государственных интересов, и их не в чем упрекнуть. У Молдовы свой интерес – получать бесперебойно энергоресурсы по приемлемым ценам. Сейчас мы получаем газ от Газпрома и напрямую зависим от транзита через Украину.

Если в перспективе мы сможем получать тот же газ через альтернативные газопроводы, но без рисков транзита, для Молдовы это минимизирует риски и укрепит энергетическую безопасность страны», – подытожил Игорь Додон.