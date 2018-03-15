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Под эгидой президента

Под эгидой президента
15 марта
00:46 2018
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300 спортивных комплексов от Национальной кампании «Люблю Молдову»

После мероприятий в Чадыр-Лунге президент Республики Молдова Игорь Додон побывал в селах Конгаз и Копчак АТО Гагаузии, а также в селе Бачой, входящем в состав муниципия Кишинев, в каждом из которых проживают порядка десяти тысяч жителей.

Эти села включены в список первых десяти населенных пунктов страны, в которых будут построены спортивные комплексы в рамках общереспубликанской программы по реабилитации спортивной инфраструктуры.  Современные спортивные комплексы будут состоять из площадок для футбола, баскетбола, волейбола, для занятий гимнастикой, детской игровой площадки, места отдыха для взрослых и т.д.

«Ведение здорового образа жизни, массовые занятия спортом должны стать приоритетом для Республики Молдова, а для достижения данной цели мы готовы приложить и в дальнейшем все необходимые усилия», — отметил глава государства.

Напомним, что осенью прошлого года был дан старт общереспубликанской программе по строительству 300 спортивных комплексов в населенных пунктах Республики Молдова, преимущественно в сельской местности. В течение 2018 года планируется начать работы по строительству примерно 100 площадок. Реализация этой программы проходит под эгидой президента Республики Молдова в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову».

 

 

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