Зинаида Гречаный: «Мы готовы убедительно победить на предстоящих досрочных выборах»
ПСРМ будет участвовать в досрочных местных выборах в Кишиневе и Бельцах
Партия социалистов Республики Молдова заявила о своей готовности участвовать в досрочных местных выборах в двух важнейших городах Республики Молдова.
«Являясь партией с самым высоким рейтингом в стране, мы готовы не просто участвовать, но убедительно победить на предстоящих досрочных выборах», – заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.
Глава партии отметила, что ПСРМ выдвинет сильных кандидатов как в Кишиневе, так и в Бельцах. «В распоряжении наших кандидатов будут находиться все партийные структуры на местах, мобильные группы, молодежные и ветеранские организации», – подчеркнула Зинаида Гречаный.
По словам председателя ПСРМ, сегодня оба муниципия сталкиваются с серьезными проблемами из-за отсутствия профессионального управления, стратегии долгосрочного развития города.
«В Кишиневе и в Бельцах у Партии социалистов есть не только сильные кандидаты, но и сильные команды. ПСРМ готова взять на себя ответственность за будущее этих городов и решение тех проблем, с которыми сталкиваются граждане», — заявила Зинаида Гречаный.
Председатель ПСРМ обратилась к жителям обоих муниципиев с просьбой поддержать кандидатов Партии социалистов.
Отметим, что кандидаты на должность примаров Кишинева и Бельц будут объявлены в воскресенье, 18 марта, на заседании расширенного актива ПСРМ, который пройдет в Кишиневе.
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