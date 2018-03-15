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Зинаида Гречаный: «Мы готовы убедительно победить на предстоящих досрочных выборах»

Зинаида Гречаный: «Мы готовы убедительно победить на предстоящих досрочных выборах»
15 марта
00:45 2018
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ПСРМ будет участвовать в досрочных местных выборах в Кишиневе и Бельцах

Партия социали­стов Республики Молдова заявила о своей готовности участвовать в до­срочных местных выборах в двух важнейших горо­дах Республики Молдова.

«Являясь партией с самым высоким рей­тингом в стране, мы готовы не просто уча­ствовать, но убедительно победить на предстоящих досрочных выборах», – заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Глава партии отметила, что ПСРМ выдвинет сильных кан­дидатов как в Кишиневе, так и в Бельцах. «В распоряжении наших кандидатов будут находиться все партийные структу­ры на местах, мобильные группы, молодежные и ветеранские организации», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

По словам председателя ПСРМ, сегодня оба муниципия сталкиваются с серьезными проблемами из-за отсутствия профессионального управления, стратегии долгосрочного развития города.

«В Кишиневе и в Бельцах у Партии социалистов есть не только сильные кандидаты, но и сильные команды. ПСРМ го­това взять на себя ответственность за будущее этих городов и решение тех проблем, с которыми сталкиваются граждане», — заявила Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ обратилась к жителям обоих муниципи­ев с просьбой поддержать кандидатов Партии социалистов.

Отметим, что кандидаты на должность примаров Киши­нева и Бельц будут объявлены в воскресенье, 18 марта, на заседании расширенного актива ПСРМ, который пройдет в Кишиневе.

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