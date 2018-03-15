Социалисты добились выплаты надбавки в размере 50% к зарплате работникам системы образования

За два года в Муниципаль­ном совете Кишинева фрак­ции Партии социалистов удалось решить целый ряд накопившихся проблем в системе здравоохранения и социальной сфере, были осуществлены десятки со­циальных проектов.

«До недавнего времени одной из проблем было получить финан­совую помощь разным категори­ям населения. По решению пра­вительства была ликвидирована деятельность Фонда социальной помощи. Люди не знали, куда по­давать заявления, и не могли по­лучить положенную им помощь. По инициативе фракции ПСРМ и решению муниципального совета, 2 февраля был принят регламент и номинальный состав комиссии по установлению и распределе­нию помощи», – сказала советник фракции ПСРМ Евгения Чебан.

В результате предложенной со­циалистами инициативы была ре­шена проблема с выплатой помощи нуждающимся. Все бенефициарии могут подать заявление в любой от­дел социальной помощи, а также в претуры и примэрию или советни­кам. На сегодняшний день зареги­стрировано более 1 тыс. заявок.

«Другая, не менее важная про­блема, была с оснащением слабови­дящих и слабослышащих тростями и звуковыми тонометрами. Приобре­тено 600 тонометров звуковых, 600 тростей. Кроме этого, 45 слабовидя­щих людей получат протезы. Также приобретено и распределено 378 слуховых аппаратов. Это все бес­платно», – отметила Чебан.

Она сообщила, что в апреле- мае планируется установка пяти новых лифтов в медцентрах, один из них будет такого размера, чтобы люди с ограниченными возможно­стями в колясках могли подняться на нужный этаж, и запланирована покупка 10 специальных лифтов, которые позволят людям в колясках попасть с улицы в учреждение.

Советник рассказала о том, что до реорганизации Управление здравоохранения намеренно пре­пятствовало выплате 2 тыс. леев семьям за рождение второго ре­бенка. После реорганизации уда­лось изменить ситуацию, теперь все бенефициарии получат еди­новременную помощь.

За два года социалистам удалось добиться выплаты над­бавки в размере 50% к зарплате работников системы образования и создать социальные столовые, где на сегодняшний день питают­ся 700 человек. Также решена ис­кусственно созданная проблема с выплатой компенсаций за тепло. На сегодняшний день 35 тыс. се­мей получают компенсации.

Советник Сильвия Григорьев сообщила о том, что по инициати­ве социалистов увеличено число социальных помощников, оказы­вающих нуждающимся необходи­мую помощь.

«На сегодняшний день на 180 человек увеличилось число по­мощников в Управлении по правам ребенка и в Социальном управле­нии до 460 человек», – сказала Гри­горьев.