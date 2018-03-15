Евгения Чебан: Фракция ПСРМ устранила ряд проблем в здравоохранении и социальной сфере
Социалисты добились выплаты надбавки в размере 50% к зарплате работникам системы образования
За два года в Муниципальном совете Кишинева фракции Партии социалистов удалось решить целый ряд накопившихся проблем в системе здравоохранения и социальной сфере, были осуществлены десятки социальных проектов.
«До недавнего времени одной из проблем было получить финансовую помощь разным категориям населения. По решению правительства была ликвидирована деятельность Фонда социальной помощи. Люди не знали, куда подавать заявления, и не могли получить положенную им помощь. По инициативе фракции ПСРМ и решению муниципального совета, 2 февраля был принят регламент и номинальный состав комиссии по установлению и распределению помощи», – сказала советник фракции ПСРМ Евгения Чебан.
В результате предложенной социалистами инициативы была решена проблема с выплатой помощи нуждающимся. Все бенефициарии могут подать заявление в любой отдел социальной помощи, а также в претуры и примэрию или советникам. На сегодняшний день зарегистрировано более 1 тыс. заявок.
«Другая, не менее важная проблема, была с оснащением слабовидящих и слабослышащих тростями и звуковыми тонометрами. Приобретено 600 тонометров звуковых, 600 тростей. Кроме этого, 45 слабовидящих людей получат протезы. Также приобретено и распределено 378 слуховых аппаратов. Это все бесплатно», – отметила Чебан.
Она сообщила, что в апреле- мае планируется установка пяти новых лифтов в медцентрах, один из них будет такого размера, чтобы люди с ограниченными возможностями в колясках могли подняться на нужный этаж, и запланирована покупка 10 специальных лифтов, которые позволят людям в колясках попасть с улицы в учреждение.
Советник рассказала о том, что до реорганизации Управление здравоохранения намеренно препятствовало выплате 2 тыс. леев семьям за рождение второго ребенка. После реорганизации удалось изменить ситуацию, теперь все бенефициарии получат единовременную помощь.
За два года социалистам удалось добиться выплаты надбавки в размере 50% к зарплате работников системы образования и создать социальные столовые, где на сегодняшний день питаются 700 человек. Также решена искусственно созданная проблема с выплатой компенсаций за тепло. На сегодняшний день 35 тыс. семей получают компенсации.
Советник Сильвия Григорьев сообщила о том, что по инициативе социалистов увеличено число социальных помощников, оказывающих нуждающимся необходимую помощь.
«На сегодняшний день на 180 человек увеличилось число помощников в Управлении по правам ребенка и в Социальном управлении до 460 человек», – сказала Григорьев.
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