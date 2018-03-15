Почему молчат НАЦ и примэрия?
Социалисты потребовали расследовать все случаи незаконного присвоения земельных участков в Кишиневе
Муниципальный советник от фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов потребовал от Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений опубликовать информацию о том, сколько муниципальных земельных участков было украдено за последние годы.
Также он потребовал от Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра расследовать все случаи незаконного присвоения участков.
«Мы видели на сайте примэрии информацию по участкам, украденным у муниципалитета, и обращения в суд. Но это всего 1% от украденных за последние годы. Нам показывают лишь малые участки», – сказал Александр Одинцов на пресс-конференции в понедельник, 12 марта.
Он отметил, что всего за последние несколько лет по решению суда у муниципия было украдено более 50 земельных участков.
Первый этап кражи участков произошел в 2014 году, в январе 2016 года – второй.
«Мы обращались в НАЦ для расследования данных случаев, но нам никакой информации до сих пор не предоставили. Все молчат: и НАЦ, и примэрия. Сколько еще участков потеряно – не знаем», – сказал советник.
Он перечислил десятки адресов, где земельные участки отданы под строительство заправок или многоэтажных домов, а также участки, которые находятся под арестом. Среди украденных участков числятся и находящиеся в самом центре города на улицах Бэнулеску-Бодони, Колумна, Алексея Щусева.
Одинцов потребовал от Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений предоставить всю информацию относительно украденных участков. Также потребовал от НАЦ и Генпрокуратуры провести расследование всех дел.
Советник также потребовал от примэрии в срочном порядке начать ремонт дорог, на который из бюджета выделено 139 млн леев.
«С наступлением весны на всех дорогах столицы образовались ямы, автовладельцы вынуждены постоянно ремонтировать свои машины. Это недопустимо, учитывая то, что в бюджете предусмотрены средства. Мы намеренно старались принять бюджет в декабре, чтобы с начала нынешнего года можно было провести все запланированные работы по всем направлениям», – отметил Одинцов.
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