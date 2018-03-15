Социалисты потребовали расследовать все случаи незаконного присвоения земельных участков в Кишиневе

Муниципальный советник от фрак­ции Партии социалистов в Муници­пальном совете Кишинева Александр Одинцов потребовал от Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений опубликовать информацию о том, сколько муници­пальных земельных участков было украдено за последние годы.

Также он потребовал от Генеральной прокуратуры и Националь­ного антикоррупционного центра расследовать все случаи неза­конного присвоения участков.

«Мы видели на сайте примэрии информацию по участкам, украденным у муниципалитета, и обращения в суд. Но это всего 1% от украденных за последние годы. Нам показывают лишь малые участки», – сказал Александр Одинцов на пресс-конференции в по­недельник, 12 марта.

Он отметил, что всего за последние несколько лет по решению суда у муниципия было украдено более 50 земельных участков.

Первый этап кражи участков произошел в 2014 году, в январе 2016 года – второй.

«Мы обращались в НАЦ для расследования данных случаев, но нам никакой информации до сих пор не предоставили. Все молчат: и НАЦ, и примэрия. Сколько еще участков потеряно – не знаем», – сказал советник.

Он перечислил десятки адресов, где земельные участки от­даны под строительство заправок или многоэтажных домов, а так­же участки, которые находятся под арестом. Среди украденных участков числятся и находящиеся в самом центре города на улицах Бэнулеску-Бодони, Колумна, Алексея Щусева.

Одинцов потребовал от Управления архитектуры, градострои­тельства и земельных отношений предоставить всю информацию относительно украденных участков. Также потребовал от НАЦ и Ген­прокуратуры провести расследование всех дел.

Советник также потребовал от примэрии в срочном порядке на­чать ремонт дорог, на который из бюджета выделено 139 млн леев.

«С наступлением весны на всех дорогах столицы образовались ямы, автовладельцы вынуждены постоянно ремонтировать свои ма­шины. Это недопустимо, учитывая то, что в бюджете предусмотре­ны средства. Мы намеренно старались принять бюджет в декабре, чтобы с начала нынешнего года можно было провести все заплани­рованные работы по всем направлениям», – отметил Одинцов.