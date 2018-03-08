Четверг, 8 марта 2018, 08:46

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

За подрыв государственности – уголовную ответственность!

За подрыв государственности – уголовную ответственность!
08 марта
00:57 2018
Версия для печати Поделиться

Президент страны провел заседание Высшего совета безопасности

Вчера, 7 марта, состоялось заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого было обсуждено несколько важных вопросов.

Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил: «Так как Национальный банк Молдовы получил окончательный текст отчета о расследовании мошенничества в банковской сфере от компаний Kroll вчера вечером, решение и рекомендация ВСБ в адрес НБМ предусматривают представление данного отчета для рассмотрения в рамках следующего заседания ВСБ».

«В ближайшее время я обращусь с письмом в адрес ООН и Совета Европы – организаций, членами которых являются Республика Молдова и Румыния. Когда соседнее государство на уровне официальных государственных органов предпринимает действия, представляющие угрозу государственности Республики Молдова, мне хотелось бы узнать мнение наших внешних партнеров по данному вопросу», – сообщил о своем решении президент страны.

Члены Высшего совета безопасности рекомендовали внести в действующее законодательство изменения, прямо предусматривающие уголовную ответственность за действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Было принято решение о проведении заседаний Высшего Совета Безопасности не реже одного раза в квартал.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

0 комментариев

Наверх страницы Напиши коммент
Пока комментариев нет!

...

Написать коммент

Написать коммент

Наверх страницы

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,63+0,10%
EUR20,64+0,06%
GBP23,13+0,12%
UAH0,64+1,69%
RON4,42+0,03%
RUB0,29+0,10%

Курс валют в MDL на 08.03.2018

Календарь — архив

Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд