Президент страны провел заседание Высшего совета безопасности

Вчера, 7 марта, состоялось заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого было обсуждено несколько важных вопросов.

Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил: «Так как Национальный банк Молдовы получил окончательный текст отчета о расследовании мошенничества в банковской сфере от компаний Kroll вчера вечером, решение и рекомендация ВСБ в адрес НБМ предусматривают представление данного отчета для рассмотрения в рамках следующего заседания ВСБ».

«В ближайшее время я обращусь с письмом в адрес ООН и Совета Европы – организаций, членами которых являются Республика Молдова и Румыния. Когда соседнее государство на уровне официальных государственных органов предпринимает действия, представляющие угрозу государственности Республики Молдова, мне хотелось бы узнать мнение наших внешних партнеров по данному вопросу», – сообщил о своем решении президент страны.

Члены Высшего совета безопасности рекомендовали внести в действующее законодательство изменения, прямо предусматривающие уголовную ответственность за действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

Было принято решение о проведении заседаний Высшего Совета Безопасности не реже одного раза в квартал.