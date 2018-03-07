Плахотнюк — это и есть система

— Дмитрий Алексеевич, и «Наша Партия», и другие реальные оппозиционные силы в Молдове давно склонны персонифицировать изъяны отечественной политической системы фигурой председателя ДПМ Влада Плахотнюка. Однако, нет ли в этом некоего упрощения проблемы?

— Пока ещё никто не смог аргументированно опровергнуть тот факт, что сегодняшняя Молдова – захваченное государство. А значит, существует и захватчик. Апологеты ДПМ – разного рода консультанты, пропагандисты, блогеры – могут сколько угодно пытаться отбелить имидж Плахотнюка.

Но все социологические исследования в Молдове неизменно свидетельствуют: лишь три-четыре процента населения довольны положением дел в стране, и те же три процента составляют реальный рейтинг председателя Демпартии. Подавляющее же большинство граждан Молдовы (и «Наша Партия» полностью на их стороне) уверено, что республика движется в неверном направлении, что в стране откровенно попираются демократические нормы и права человека. И это, к сожалению, не просто результаты соцопросов, это наша печальная действительность.

Когда некоторые аналитики утверждают, что проблема заключается не в личности Плахотнюка, а «в системе», они явно лукавят. Потому что в наших условиях Плахотнюк – это и есть система. Которая немедленно посыплется, как только он уйдёт. Если, скажем, молдавские судьи и прокуроры перестанут получать прямые команды из штаба Демпартии, немедленно начнёт разваливаться и система, и сама ДПМ, и все её структуры.

Сегодня никто другой не сможет заменить «Координатора», сравниться с ним в дерзости и наглости, с которыми он пытается навязывать свою волю целой стране. Соответственно – да, мы видим в Плахотнюке главное зло, не только для «Нашей Партии», но для всей Молдовы.

— Означает ли сказанное вами, что НП изначально не рассчитывает на честность грядущих парламентских выборов?

— Плахотнюк уже не может просто встать и уйти. Как уже неоднократно доказывал лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый, сегодня в отношении главы Демпартии ведутся уголовные расследования сразу в нескольких юрисдикциях. Плахотнюк прекрасно понимает, что в один прекрасный день, когда он полетит на своём чартере за границу, его там могут просто арестовать по запросу какой-нибудь страны Х. В безопасности он может себя чувствовать только в Молдове, и только полностью контролируя власть в республике…

Следовательно, уже поэтому предстоящие парламентские выборы в Молдове не могут быть демократическими, прозрачными, честными. Именно в силу того, что молдавское государство захвачено – от юстиции и ЦИКа до телеканалов и финансовых потоков – будущие выборы уже украдены. Но это не означает, что остаётся лишь опустить руки и отказаться от борьбы.

Опыт «Нашей Партии» доказывает, что даже в таких условиях можно и нужно сопротивляться. Скажем, когда в ноябре прошлого года прошли местные выборы в десяти сельских примэриях, только там, где участвовали кандидаты от НП, прошли вторые туры, в то время как в остальных населённых пунктах ДПМ сходу нарисовала себе «чистую» победу.

Пропагандисты Плахотнюка пытаются уверить общество в том, что «Наша Партия» перестала быть реальным игроком в молдавском политическом поле. При этом нас почему-то продолжают ожесточённо, истерично бить. Попытка рейдерского захвата Бельц, искусственно организованный «мусорный кризис», откровенно бандитские методы давления на бельцких мунсоветников от НП – красноречивое тому подтверждение. На всех наших мэров, на большое число советников по всей республике заведены дутые уголовные дела. Верхушка ДПМ отлично понимает, что, даже находясь под постоянным прессингом, «Наша Партия» по-прежнему располагает достаточной поддержкой в стране, чтобы пройти в следующий парламент.

Сюрприз для «Координатора»

— Почти одновременно с неожиданной отставкой Ренато Усатого с поста мэра Бельц тот же шаг предпринял бывший примар столицы Киртоакэ. Насколько случайна такая… одновременность?

— По моим ощущениям, именно Усатый вдохновил Киртоакэ на этот шаг. Отставка мэра Бельц действительно стала для многих неожиданностью, а главное, сильно поломала планы ДПМ в северной столице. Здесь «кишинёвский вариант» с назначением подконтрольного и.о. и последующим захватом примэрии у Плахотнюка не прошёл. Не исключено, что, видя такой эффект, Киртоакэ решил последовать примеру Усатого.

— Между тем, нам уже пытаются объяснить, что на досрочные выборы в Бельцах и Кишинёве «денег нет».

— Несомненно, «сдвоенная» отставка мэров двух главных городов Молдовы стала крайне неприятным сюрпризом для Плахотнюка. Но он всё-таки не решился под тупым предлогом отсутствия средств отменить выборы. Это означало бы, что он просто трус, не способный заниматься политикой в рамках законов своей страны.

Впрочем, как показывает практика, если необходимость соблюдать закон каким-либо образом угрожает планам Плахотнюка, то тем хуже для закона. Когда для сохранения собственной власти ему нужно попрать нормы права, он делает это не задумываясь.

«Координатора» просто бесит тот факт, что сейчас 11 одномандатных округов в Кишинёве и два в Бельцах ДПМ контролировать не в состоянии, как это удаётся ей в сельских районах страны, где у Демпартии больше 20 председателей, огромный финансовый и административный ресурс.

Вот вам красноречивый пример. Совсем недавно Плахотнюк придумал новую мошенническую схему, анонсировав «партийную» программу «Хорошие дороги для Молдовы», с помощью которой обещает отремонтировать и построить в этом году в республике 1200 км сельских дорог. Если разобраться, речь идет о банальной «прихватизации» Дорожного фонда в интересах правящей партии, да еще и в предвыборный год. Судите сами. Объем Дорожного фонда на 2018 год установлен в размере 1,7 млрд леев, в том числе около 1 млрд леев – трансферт из госбюджета. При стоимости 1 км качественного асфальтового покрытия двусторонней дороги в селе на уровне 1 млн. леев средств ДФ хватило бы на ремонт порядка 1700 км дорог. Но из ДФ надо ремонтировать и строить еще и национальные, межгородские и межрайонные дороги. Объявил бы Плахотнюк свою дорожную программу или нет, средства ДФ все равно должны быть потрачены, и их хватит как раз на тот объем сельских дорог, который и анонсировал «Координатор». То есть обычная государственная бюджетная программа объявлена партийной. Что неудивительно для власти, обвиняемой в краже из банков миллиарда долларов, которого, между прочим, хватило бы на то, чтобы отремонтировать в Молдове все дороги.

— Бельцы всё больше напоминают одинокий остров в волнах «дэпээмовского» потопа, затопившего почти всю страну?

— Скорее, пример того, что этому потопу можно не только противостоять, но и останавливать его. Готовность идти на такие отчаянные шаги, как голодовка, сплочённость бельцкой команды НП и, в немалой степени, поддержка горожан – вот что в очередной раз заставило Демпартию обломать зубы.

Сначала – демонтаж, разговоры – потом…

— Вопрос, возможно, риторический, но чем вы объясняете очевидную лояльность «западных партнёров» (несмотря на периодические грозные окрики) к, мягко говоря, не очень демократическим «шалостям» действующей молдавской власти?

— В нынешней ситуации западники проглотят любую молдавскую «шалость», никуда не денутся. Плахотнюк регулярно и не без успеха, надо признать, приторговывает геополитикой, стращая Запад «русской угрозой».

Вот на прошлой неделе в Кишинёве прошла межпарламентская конференция по вопросам безопасности стран Восточного партнерства. На ней присутствовал бывший замгенсека НАТО, бывший посол США в России Александр Вершбоу. Он прямо назвал Молдову «прифронтовым государством». Для Плахотнюка такое определение – лучше не придумаешь.

Ныне идёт экзистенциальная борьба Запада с Россией, и пока конца-края ей не видно. Молдова встроена в эту общую матрицу противостояния на стороне Запада и выпадать из неё ни в коем случае не имеет права. При этом «партнёров», особенно США, по большому счёту не интересует, будет ли в Молдове демократия или страна окончательно скатится в авторитаризм.

Вся прошедшая конференция – русофобский шабаш. Именно на этом играет Плахотнюк. И Запад, преследующий в Молдове свои интересы, вынужден «Координатора» терпеть, не видя пока замены. И хотя заметны попытки продвигать в республике какие-то другие политические силы – в первую очередь партию Майи Санду – до выборов, надо полагать, Плахотнюка трогать не будут.

— Критики НП часто указывают на то, что у политформирования Усатого нет классической предвыборной программы. С каким посылом на эти выборы пойдёт «Наша Партия»?

— Программа существует, с ней можно ознакомиться, например, на сайте партии, там есть ответы на большинство вопросов. Но я бы пока не стал бежать впереди паровоза – пусть ситуация с выборами прояснится окончательно.

На следующей неделе должно состояться заседание Венецианской комиссии, на котором будет звучать молдавская тема, хотя лично я не верю, что существует даже призрачный шанс на отмену смешанной системы.

В любом случае, позиция «Нашей Партии» остаётся неизменной: мораторий на геополитику. Мы не противостоим ни Западу, ни Востоку, понимая при этом необходимость исправить явный перекос с «проевропейским вектором». Политическая платформа «Нашей Партии» – промолдавская и антиолигархическая. Это если коротко, двумя пунктам. Формальное решение об участии НП в парламентских выборах будет принято до конца весны.

Главное в другом. Пока не будет демонтирован режим Плахотнюка, все дискуссии о платформах, программах, концепциях и т. д. носят «стерильный» характер. Странно рассуждать о цвете обоев в доме, который изначально возведён с нарушением всех строительных норм и технологий. Сегодня над официальным молдавским государством, как раковая опухоль, стоит некая структура, полностью его контролирующая – через захваченный парламент, через марионеточное правительство, через ручные силовые структуры, судебную систему, Конституционный суд. И пока эта смертельно опасная опухоль не вырезана, все «глобальные» разговоры о том, куда мы идём, останутся просто разговорами.

— А способна НП – несомненно, самая гонимая властью партия – по-прежнему держать в руках хирургический скальпель?

— Безусловно. Несмотря ни на что, «Наша Партия» остаётся живым, боеспособным организмом, а Ренато Усатый – её лидером. Плахотнюку и ДПМ удалось сделать так, что мы перестали занимать первые строчки в рейтингах, но они не достигли, и никогда не достигнут, своей главной, вожделенной цели – уничтожить НП.

Дмитрий Гамаюнов