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Сериал на 100 миллионов

01 марта
00:16 2018
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Обещанных денег восемь лет ждут

Утвержденная на посту премьер-министра Румынии, Виорика Дэнчилэ посетила во вторник с официальным визитом Республику Молдова. Гостья со своим коллегой Павлом Филипом про­вела пресс-конференцию.

На встрече с журналистами было отмечено, что отношения между нашими странами «были и остаются особенными». Зашла речь и о 100 мил­лионах евро «безвозмездной помощи», которую Траян Бэсеску обещал предоставить Молдове еще в 2010 году. Пока Кишиневу из этой суммы было выделено 40 миллионов. По словам Дэнчилэ, наше правительство должно определиться с приорите­тами, на которые можно направить финансирова­ние, а окончательное решение будет принято на совместном заседании двух кабминов.

В беседе с корреспондентом «МК» эксперт в области экономики и права Дмитрий Барбалат задался вопросом: «Сколько еще премьеров надо поменять у нас и в Румынии, чтобы эта история за­кончилась? Сто млн обещали еще Филату. Каждый раз, когда в Бухаресте появляется новый премьер, он приезжает к нам и напоминает о тех деньгах. Потом идут долгие переговоры, Сенат открывает финансирование, но проходит неделя – другая, там на что-то обижаются, и кран перекрывается». По мнению аналитика, сериал о 100 млн мы будем смотреть еще не один год.

Виктор ЛАЗАР.

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