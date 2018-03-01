Сериал на 100 миллионов
Обещанных денег восемь лет ждут
Утвержденная на посту премьер-министра Румынии, Виорика Дэнчилэ посетила во вторник с официальным визитом Республику Молдова. Гостья со своим коллегой Павлом Филипом провела пресс-конференцию.
На встрече с журналистами было отмечено, что отношения между нашими странами «были и остаются особенными». Зашла речь и о 100 миллионах евро «безвозмездной помощи», которую Траян Бэсеску обещал предоставить Молдове еще в 2010 году. Пока Кишиневу из этой суммы было выделено 40 миллионов. По словам Дэнчилэ, наше правительство должно определиться с приоритетами, на которые можно направить финансирование, а окончательное решение будет принято на совместном заседании двух кабминов.
В беседе с корреспондентом «МК» эксперт в области экономики и права Дмитрий Барбалат задался вопросом: «Сколько еще премьеров надо поменять у нас и в Румынии, чтобы эта история закончилась? Сто млн обещали еще Филату. Каждый раз, когда в Бухаресте появляется новый премьер, он приезжает к нам и напоминает о тех деньгах. Потом идут долгие переговоры, Сенат открывает финансирование, но проходит неделя – другая, там на что-то обижаются, и кран перекрывается». По мнению аналитика, сериал о 100 млн мы будем смотреть еще не один год.
Виктор ЛАЗАР.
...Написать коммент