В минувшее воскресенье президент Молдовы отпраздновал 43-летие

Однако даже в такой день глава государства решил быть рядом с теми, кто нуждается в его поддержке. Игорь Додон с супругой и детьми посетили семью Захария из села Рышкова Криулянского района

Многодетным от президентской семьи

Президент Республики Молдова Игорь Додон в свой день рождения, совместно с супругой и детьми приняли решение посетить семью Захария, в которой в тяжелых условиях воспитываются 9 детей в возрасте от 3 до 19 лет. Дом, в котором проживает семья, находится в плачевном состоянии, потолок грозит обвалиться в любой момент, а в зимнее время вся семья ютится в одной комнате, обогреваясь от импровизированной печки. Несмотря на все эти сложности, дети в семье ухожены и воспитаны.

Чтобы хоть немного облегчить повседневные заботы этой большой семьи, президентская чета передали им в дар газовую плиту, холодильник, телевизор, постельное белье, одежду, рюкзаки со школьными принадлежностями, продукты питания и др. Младший сын президента Никушор поделился собственными игрушками, средний сын Богдан подарил свой ноутбук, а старший сын Влад — футбольный мяч.

Также глава государства решил, что до Пасхальных праздников при поддержке Благотворительного фонда «DinSuflet» для семьи Захария будет куплено другое жилье.

В Великий Пост с чистым сердцем

В тот же день Игорь Додон принял участие в праздновании Масленицы, которое проходило в парке Штефана чел Маре. О своих ощущениях в этот важный для православия день президент написал в соцсетях:

«В последнее воскресенье перед Великим Постом многие славянские народы празднуют окончание Масленицы. В этот день, у этих народов принято в последний раз перед постом участвовать в народных гуляниях, чтобы начать Великий Пост в радостном настроении. Этот день называют и Прощёным Воскресеньем. Сегодня мы просим прощения у наших родных, близких, друзей, соседей, знакомых за все грехи и обиды, которые мы друг другу причинили.

Разрешите и мне попросить прощения у всех вас. Пусть Бог поможет нам осознать нашу вину и ответственность друг перед другом. И пусть все, кто будет поститься, вступят в Великий Пост с чистым сердцем».