ЛОСЬ СБИЛ АМЕРИКАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ
Необычная катастрофа вертолета произошла в США: летательный аппарат был сбит… нет, не ракетой комплекса «земля—воздух», а подпрыгнувшим лосем!
В горной части американского штата Юта вертолет разбился после того, как лось задел его рулевой винт. Находившиеся на борту винтокрылой машины два человека хотели поймать лося, выполняя задание местного управления ресурсов дикой природы. Когда вертолет находился на совсем небольшой (около 3 м) высоте над землей, один из участников операции выстрелил по лосю сеткой из ружья. Однако, как сообщает Джаред Ригби из офиса шерифа округа Васатч, лось каким-то образом подпрыгнул и сумел задеть рулевой винт вертолета. Это привело к падению вертолета — оба человека отделались незначительными повреждениями, а несчастное животное погибло.
Между тем, как сообщает AP, эта история высветила проблему использования вертолетов для мониторинга дикой природы. Защитники прав животных считают, что шум лопастей и поднимаемый вертолетом ветер приводит зверей в ужас, что вредит представителям фауны. Не говоря о том, что это чревато опасностями и для людей, находящихся в вертолете. Так что защитники фауны призывают отслеживать жизнь братьев меньших при помощи более безобидных фото- и видеокамер.
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