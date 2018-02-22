Необычная катастрофа вер­толета произошла в США: лета­тельный аппарат был сбит… нет, не ракетой комплекса «земля—воздух», а подпрыгнувшим ло­сем!

В горной части американского шта­та Юта вертолет разбился после того, как лось задел его рулевой винт. Нахо­дившиеся на борту винтокрылой маши­ны два человека хотели поймать лося, выполняя задание местного управления ресурсов дикой природы. Когда верто­лет находился на совсем небольшой (около 3 м) высоте над землей, один из участников операции выстрелил по лосю сеткой из ружья. Однако, как со­общает Джаред Ригби из офиса шерифа округа Васатч, лось каким-то образом подпрыгнул и сумел задеть рулевой винт вертолета. Это привело к падению вертолета — оба человека отделались незначительными повреждениями, а несчастное животное погибло.

Между тем, как сообщает AP, эта история высветила проблему исполь­зования вертолетов для мониторинга дикой природы. Защитники прав жи­вотных считают, что шум лопастей и поднимаемый вертолетом ветер при­водит зверей в ужас, что вредит пред­ставителям фауны. Не говоря о том, что это чревато опасностями и для людей, находящихся в вертолете. Так что защитники фауны призывают отслежи­вать жизнь братьев меньших при помощи более безобидных фото- и видеокамер.