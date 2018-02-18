В особенный для главы государства день совместно с супругой и детьми он принял решение сделать благотворительный жест и привнести луч света в семью Захария из села Рышкова Криулянского района. С утра семья президента побывали в гостях у этой семьи, в которой в тяжелых условиях воспитываются 9 детей в возрасте от 3 до 19 лет.

Дом, в котором они живут, находится в плачевном состоянии, потолок грозит обвалиться в любой момент, а в зимнее время вся семья живет в одной комнате, обогреваясь от импровизированной печки.

Несмотря на все эти сложности, дети в семье ухожены и воспитаны.

– Чтобы хоть немного облегчить повседневные заботы этой большой семьи, передали им в дар газовую плиту, холодильник, телевизор, постельное белье, одежду, рюкзаки со школьными принадлежностями, продукты питания и др. Также мой младший сын Никушор поделился своими игрушками, средний сын Богдан подарил свой ноутбук, а старший сын Влад – футбольный мяч. Решили, что до пасхальных праздников, при поддержке Благотворительного фонда ”Din suflet”, купим им другое жилье. Добрые дела продолжаются! – отметил глава государства на своей странице в соцсети.