Прозрачность отечественной системы здравоохранения – 36%

На днях Национальный ан­тикоррупционный центр за­держал целый ряд врачей и фармацевтов. Доктора, вступив в сговор с постав­щиками медикаментов, прописывали пациентам только определенные пре­параты, которые следовало приобрести исключительно в определенных аптеках.

И все это, естественно, небез­возмездно. Лекарства, как правило, назначались либо самые дорогие, либо те, у которых заканчивался срок годности. В выигрыше оказы­вались все: фармацевты получали прибыль, врачи – материальное вознаграждение. Из этой цепочки исключены только пациенты, но их интересы в данном случае учитыва­лись меньше всего. К сожалению.

Худшие в Европе

А Независимый аналитиче­ский центр Expert-Grup проанали­зировал ситуацию в медицинской отрасли за период 1990-2015 гг. с точки зрения специалистов. И представил свое видение в отче­те. Выводы – невеселые. Систе­ма молдавского здравоохране­ния – одна из худших в Европе по сравнению не только с развитыми странами, но и с бывшими социа­листическими государствами.

Так, продолжает оставаться высокой смертность детей в воз­расте до пяти лет, а прогнозируе­мая продолжительность жизни при рождении, наоборот, падает. А, со­гласно Индексу доступа и качества медицинских услуг, измеряющему эффективность системы здраво­охранения в среднем, отставание Молдовы от западноевропейских стран по этим показателям за чет­верть века составило 17%.

Одна из наиболее важных проблем – обеспечение системы здравоохранения финансовыми ресурсами. Население старе­ет, соответственно, повышается спрос на медицинские услуги. Ста­тистика свидетельствует, что при уменьшении общей численности жителей страны заболеваемость растет. Эти тенденции класси­фицируют население страны как стареющее, и, если ситуация в ближайшее время не изменится, пожилых людей станет больше, чем молодежи, что напрямую повлияет на рост обращений к медицинским услугам и, соответственно, на по­требности в финансировании.

Черная дыра

К слову, о финансировании. По мнению авторов исследования, уровень прозрачности системы отечественного здравоохранения составляет всего 36%, а это ставит Молдову в один ряд, с такими стра­нами, как Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка, уровень прозрач­ности в которых считается неудо­влетворительным. У нас миллиарды леев уходят мимо кассы, действуют неофициальные таксы на диагно­стические процедуры, операции, роды… Добавьте благодарность врачам в конвертах даже за меди­цинские услуги, оплаченные по стра­ховому полису, – и получим черную дыру, в которую уходят миллиарды леев. А вот среди стран с лучшими результатами числятся Дания (74%), Финляндия (73%) и Швеция (71%).

Говоря о финансировании, сто­ит еще добавить, что в 2017 году, по данным Национального бюро статистики, медицинские услуги подорожали в среднем на 75%. За это надо сказать спасибо прави­тельству Павла Филипа. Правда, вскоре после этого решения пар­ламент потребовал пересмотреть тарифы в сторону уменьшения, но исполнительный орган это требова­ние проигнорировал. В результате количество услуг, обеспеченных страховым полисом, сократилось.

Несколько проблем системы здравоохранения назвал в своем выступлении присутствовавший на презентации результатов ис­следования директор Института скорой помощи Михай Чокану. Так, по его словам, сегодня ни в одном государственном медицинском учреждении нет установки ком­пьютерной томографии. В резуль­тате в стране никто не отвечает за больных, перенесших инфаркт и инсульт. Правильное их лечение невозможно без дифференциро­ванной диагностики, а она доступ­на только в частных клиниках и за немалые деньги.

Еще одно узкое место – неэф­фективное распоряжение имею­щимися ресурсами. Нередко в хорошо оснащенных операцион­ных проводится по одной опера­ции в день. Или, что еще хуже, в районных больницах до сих пор существуют только определенные операционные дни, а в остальное время аппаратура и помещение не используются. О какой эффектив­ности может идти речь?

Медики пакуют чемоданы

И, наконец, кадровый голод, с которым уже сегодня сталкивается отечественная система здравоох­ранения, в ближайшие десять лет грозит стать просто катастрофиче­ским. В условиях недостаточного финансирования отрасли и низкой оплаты труда медицинских работ­ников, а также дефицита современ­ного оборудования, парламент со­седней Румынии принял решение о признании зарубежных дипломов о медицинском образовании. Таким образом, региональный рынок труда для молдавских врачей стал еще доступнее, и они уже активно пакуют чемоданы, а медицинская помощь для отечественных паци­ентов – все недоступнее.

Вывод однозначен: система здравоохранения Молдовы, не­смотря на непрерывные реформы, серьезно больна, ей срочно нужен доктор. Вот только где его найти?

Елена РОЙТБУРД.