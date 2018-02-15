Дайте доктора молдавской медицине!
Прозрачность отечественной системы здравоохранения – 36%
На днях Национальный антикоррупционный центр задержал целый ряд врачей и фармацевтов. Доктора, вступив в сговор с поставщиками медикаментов, прописывали пациентам только определенные препараты, которые следовало приобрести исключительно в определенных аптеках.
И все это, естественно, небезвозмездно. Лекарства, как правило, назначались либо самые дорогие, либо те, у которых заканчивался срок годности. В выигрыше оказывались все: фармацевты получали прибыль, врачи – материальное вознаграждение. Из этой цепочки исключены только пациенты, но их интересы в данном случае учитывались меньше всего. К сожалению.
Худшие в Европе
А Независимый аналитический центр Expert-Grup проанализировал ситуацию в медицинской отрасли за период 1990-2015 гг. с точки зрения специалистов. И представил свое видение в отчете. Выводы – невеселые. Система молдавского здравоохранения – одна из худших в Европе по сравнению не только с развитыми странами, но и с бывшими социалистическими государствами.
Так, продолжает оставаться высокой смертность детей в возрасте до пяти лет, а прогнозируемая продолжительность жизни при рождении, наоборот, падает. А, согласно Индексу доступа и качества медицинских услуг, измеряющему эффективность системы здравоохранения в среднем, отставание Молдовы от западноевропейских стран по этим показателям за четверть века составило 17%.
Одна из наиболее важных проблем – обеспечение системы здравоохранения финансовыми ресурсами. Население стареет, соответственно, повышается спрос на медицинские услуги. Статистика свидетельствует, что при уменьшении общей численности жителей страны заболеваемость растет. Эти тенденции классифицируют население страны как стареющее, и, если ситуация в ближайшее время не изменится, пожилых людей станет больше, чем молодежи, что напрямую повлияет на рост обращений к медицинским услугам и, соответственно, на потребности в финансировании.
Черная дыра
К слову, о финансировании. По мнению авторов исследования, уровень прозрачности системы отечественного здравоохранения составляет всего 36%, а это ставит Молдову в один ряд, с такими странами, как Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка, уровень прозрачности в которых считается неудовлетворительным. У нас миллиарды леев уходят мимо кассы, действуют неофициальные таксы на диагностические процедуры, операции, роды… Добавьте благодарность врачам в конвертах даже за медицинские услуги, оплаченные по страховому полису, – и получим черную дыру, в которую уходят миллиарды леев. А вот среди стран с лучшими результатами числятся Дания (74%), Финляндия (73%) и Швеция (71%).
Говоря о финансировании, стоит еще добавить, что в 2017 году, по данным Национального бюро статистики, медицинские услуги подорожали в среднем на 75%. За это надо сказать спасибо правительству Павла Филипа. Правда, вскоре после этого решения парламент потребовал пересмотреть тарифы в сторону уменьшения, но исполнительный орган это требование проигнорировал. В результате количество услуг, обеспеченных страховым полисом, сократилось.
Несколько проблем системы здравоохранения назвал в своем выступлении присутствовавший на презентации результатов исследования директор Института скорой помощи Михай Чокану. Так, по его словам, сегодня ни в одном государственном медицинском учреждении нет установки компьютерной томографии. В результате в стране никто не отвечает за больных, перенесших инфаркт и инсульт. Правильное их лечение невозможно без дифференцированной диагностики, а она доступна только в частных клиниках и за немалые деньги.
Еще одно узкое место – неэффективное распоряжение имеющимися ресурсами. Нередко в хорошо оснащенных операционных проводится по одной операции в день. Или, что еще хуже, в районных больницах до сих пор существуют только определенные операционные дни, а в остальное время аппаратура и помещение не используются. О какой эффективности может идти речь?
Медики пакуют чемоданы
И, наконец, кадровый голод, с которым уже сегодня сталкивается отечественная система здравоохранения, в ближайшие десять лет грозит стать просто катастрофическим. В условиях недостаточного финансирования отрасли и низкой оплаты труда медицинских работников, а также дефицита современного оборудования, парламент соседней Румынии принял решение о признании зарубежных дипломов о медицинском образовании. Таким образом, региональный рынок труда для молдавских врачей стал еще доступнее, и они уже активно пакуют чемоданы, а медицинская помощь для отечественных пациентов – все недоступнее.
Вывод однозначен: система здравоохранения Молдовы, несмотря на непрерывные реформы, серьезно больна, ей срочно нужен доктор. Вот только где его найти?
Елена РОЙТБУРД.
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