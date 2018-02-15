СМЕРТЬ КАК ВИДЕНИЕ
Психолог рассказал, почему перед катастрофой люди чаще сдают билеты и опаздывают на самолет
Девушка экстрасенса, погибшего при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила, что незадолго до трагедии ее любимый видел в магическом шаре толпу полицейских на большом поле. Другой мужчина за несколько дней до полета сдал билеты на самолет, перенести поездку в Орск ему пришлось из-за стечения обстоятельств. Еще несколько погибших пассажиров оставили незадолго до смерти странные записи и видеоматериалы в соцсетях. Что это — предчувствие или судьба? Ведь известно, что перед катастрофами люди чаще сдают билеты или опаздывают на рейс, а погибшие незадолго до трагедии часто невольно предсказывают свою смерть.
Петербуржец Александр Сергешко за некоторое время до смертельного полета разместил в соцсетях ролик о сложной посадке самолета в аэропорту. А 23-летняя пассажирка последнего рейса Ан-148 Кристина Момзикова оставила на своей виртуальной страничке странную запись: «А в целом ты как? А в целом я вдребезги».
Илья Ставский, увлекавшийся эзотерикой, в свой день рождения возвращался из столицы в родной Орск. Накануне трагедии мужчина увидел в хрустальном шаре скопление полицейских на поле, но не смог расшифровать этот знак. По словам девушки погибшего, Илья решил, что ему просто не стоит устраивать вечеринку в честь праздника, и спокойно сел в злополучный самолет.
В то же время 37-летний житель Сочи Максим Коломейцев, который тоже родился 11 февраля, по стечению обстоятельств сдал билеты на разбившийся самолет. Мужчину не посетило никакое предчувствие, просто автомобиль, который он должен был забирать в Орске из салона, вовремя не привезли, поэтому Максим перенес поездку на более поздний срок. Интересно, что данный случай уже третий в жизни Коломейцева, когда он из-за опозданий или изменения планов пропускает поездки, которые могли закончиться трагически.
Феномен предчувствия катастроф и чудесных спасений ученые всего мира изучают уже много лет. Так, американский социолог Джеймс Стаунтон проанализировал 50 железнодорожных и авиакатастроф за сто лет. Ученый выяснил, что в случае крушения транспортные средства были заполнены пассажирами как минимум на 15% меньше, чем самолеты и поезда, успешно завершившие свой путь. При этом не попавшие на рейсы пассажиры в большинстве случаев рассказывали, что никаких предчувствий у них не было, а не совершить поездку помешал cлучай. Кто-то опаздывал на рейс, кто-то резко заболевал или отменял вояж из-за внешнего стечения обстоятельств.
Тем не менее практически перед каждой крупной транспортной катастрофой наблюдается массовый феномен предчувствия беды, которое возникает не только у участников событий, но и порой у совершенно посторонних людей. Как это можно объяснить и есть ли у людей шанс научиться избегать опасных ситуаций, мы выяснили у психолога Марины Пыляевой:
«На самом деле практически каждого из нас время от времени посещают какие-то нехорошие предчувствия. Иногда они связаны с чем-то, чего человек априори боится, а иногда возникают совершенно на ровном месте. Естественно, если человек отказывается от какого-либо действия из-за сигналов интуиции, а ничего плохого потом не случается, он быстро забывает об этом. В случае же, когда опасение подтверждается, он начинает считать себя чуть ли не экстрасенсом, обладающим паранормальными способностями, хотя это просто случайность. На самом деле после любой катастрофы выжившие люди начинают видеть знаки во всем, преувеличивать значение собственных мыслей и чувств перед трагическим событием. Хотя есть весьма популярная теория, что какие-то силы пытаются оберегать человека от гибели. Но происходит это, как правило, не на уровне неожиданно возникшего предчувствия или интуиции, а на уровне внезапного стечения обстоятельств, которые мешают человеку совершить действие, которое приведет к негативным последствиям. Считается, что человек с развитой интуицией способен по происходящим вокруг него событиям определить, когда ему нужно остановиться и изменить свои планы. Допустим, человек собирается ехать на личном авто в аэропорт, у него вдруг не заводится машина, поэтому он вызывает такси. Потом такси на дороге прокалывает колесо, пассажир пытается голосовать на дороге, но никто не останавливается. Вот это пример цепочки событий, при которой стоит крепко задуматься и, возможно, отложить поездку, а не продолжать всеми правдами и неправдами пытаться попасть в аэропорт. Возможно, человека хотят остановить по другим причинам. Но проблема еще и в том, что любая крупная катастрофа часто вызывает у людей, особенно мнительных, приступы паники и ложных предчувствий, которые они придумали себе сами. Некоторые граждане отказываются от полетов, другим кажется, что интуиция советует им вообще не выходить из дома. В любом случае разгадать феномен предчувствия и управления им ученым пока не удалось, поэтому сводить всю свою жизнь к поиску знаков свыше тоже не следует».
Светлана ЦИКУЛИНА.
...Написать коммент