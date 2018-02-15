Психолог рассказал, почему перед катастрофой люди чаще сдают билеты и опаздывают на самолет

Девушка экстрасенса, погибшего при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила, что не­задолго до трагедии ее любимый видел в магическом шаре толпу полицейских на большом поле. Другой мужчина за несколько дней до полета сдал билеты на самолет, перенести поездку в Орск ему пришлось из-за стече­ния обстоятельств. Еще несколь­ко погибших пассажиров остави­ли незадолго до смерти странные записи и видеоматериалы в соц­сетях. Что это — предчувствие или судьба? Ведь известно, что перед катастрофами люди чаще сдают билеты или опаздывают на рейс, а погибшие незадолго до траге­дии часто невольно предсказы­вают свою смерть.

Петербуржец Александр Сергешко за не­которое время до смертельного полета раз­местил в соцсетях ролик о сложной посадке самолета в аэропорту. А 23-летняя пассажир­ка последнего рейса Ан-148 Кристина Мом­зикова оставила на своей виртуальной стра­ничке странную запись: «А в целом ты как? А в целом я вдребезги».

Илья Ставский, увлекавшийся эзоте­рикой, в свой день рождения возвращался из столицы в родной Орск. Накануне тра­гедии мужчина увидел в хрустальном шаре скопление полицейских на поле, но не смог расшифровать этот знак. По словам девуш­ки погибшего, Илья решил, что ему про­сто не стоит устраивать вечеринку в честь праздника, и спокойно сел в злополучный самолет.

В то же время 37-летний житель Сочи Максим Коломейцев, который тоже родился 11 февраля, по стечению обстоятельств сдал билеты на разбившийся самолет. Мужчину не посетило никакое предчувствие, просто ав­томобиль, который он должен был забирать в Орске из салона, вовремя не привезли, поэтому Максим перенес поездку на более поздний срок. Интересно, что данный случай уже третий в жизни Коломейцева, когда он из-за опозданий или изменения планов про­пускает поездки, которые могли закончиться трагически.

Феномен предчувствия катастроф и чу­десных спасений ученые всего мира изучают уже много лет. Так, американский социолог Джеймс Стаунтон проанализировал 50 же­лезнодорожных и авиакатастроф за сто лет. Ученый выяснил, что в случае крушения транс­портные средства были заполнены пассажи­рами как минимум на 15% меньше, чем само­леты и поезда, успешно завершившие свой путь. При этом не попавшие на рейсы пасса­жиры в большинстве случаев рассказывали, что никаких предчувствий у них не было, а не совершить поездку помешал cлучай. Кто-то опаздывал на рейс, кто-то резко заболевал или отменял вояж из-за внешнего стечения обстоятельств.

Тем не менее практически перед каждой крупной транспортной катастрофой наблюда­ется массовый феномен предчувствия беды, которое возникает не только у участников со­бытий, но и порой у совершенно посторонних людей. Как это можно объяснить и есть ли у людей шанс научиться избегать опасных си­туаций, мы выяснили у психолога Марины Пыляевой:

«На самом деле практически каждого из нас время от времени посещают какие-то не­хорошие предчувствия. Иногда они связаны с чем-то, чего человек априори боится, а ино­гда возникают совершенно на ровном месте. Естественно, если человек отказывается от какого-либо действия из-за сигналов интуи­ции, а ничего плохого потом не случается, он быстро забывает об этом. В случае же, ког­да опасение подтверждается, он начинает считать себя чуть ли не экстрасенсом, обла­дающим паранормальными способностями, хотя это просто случайность. На самом деле после любой катастрофы выжившие люди на­чинают видеть знаки во всем, преувеличивать значение собственных мыслей и чувств перед трагическим событием. Хотя есть весьма по­пулярная теория, что какие-то силы пытаются оберегать человека от гибели. Но происходит это, как правило, не на уровне неожиданно возникшего предчувствия или интуиции, а на уровне внезапного стечения обстоятельств, которые мешают человеку совершить дей­ствие, которое приведет к негативным по­следствиям. Считается, что человек с раз­витой интуицией способен по происходящим вокруг него событиям определить, когда ему нужно остановиться и изменить свои планы. Допустим, человек собирается ехать на лич­ном авто в аэропорт, у него вдруг не заво­дится машина, поэтому он вызывает такси. Потом такси на дороге прокалывает колесо, пассажир пытается голосовать на дороге, но никто не останавливается. Вот это пример цепочки событий, при которой стоит крепко задуматься и, возможно, отложить поездку, а не продолжать всеми правдами и неправдами пытаться попасть в аэропорт. Возможно, че­ловека хотят остановить по другим причинам. Но проблема еще и в том, что любая крупная катастрофа часто вызывает у людей, особенно мнительных, приступы паники и ложных пред­чувствий, которые они придумали себе сами. Некоторые граждане отказываются от поле­тов, другим кажется, что интуиция советует им вообще не выходить из дома. В любом случае разгадать феномен предчувствия и управле­ния им ученым пока не удалось, поэтому сво­дить всю свою жизнь к поиску знаков свыше тоже не следует».

Светлана ЦИКУЛИНА.