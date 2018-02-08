СЕВЕРНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОИ КОРЕИ
Благодаря кому стало возможно совместное выступление двух Корей на Олимпиаде-2018?
Предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане обещают стать не только спортивным, но и политическим событием. Впервые враждующие Южная и Северная Корея пройдут на церемонии открытия под общим флагом и даже сыграют вместе в составе единой команды по женскому хоккею. Хотя у сближения с «диктаторским режимом» КНДР есть много противников в самой Южной Корее, глава страны Мун Чжэ Ин обещает войти в историю как президент-миротворец. Не исключено, что примирение с Пхеньяном для него дело личное: до Корейской войны его семья жила к северу от 38-й параллели. Но это не единственный любопытный факт его биографии: южнокорейский президент участвовал в несанкционированных митингах, сидел в тюрьме за свои убеждения и встретил жену «на баррикадах».
Плоды «революции свечей»
Осенью 2016 года по Южной Корее прокатилась волна протестов, которая привела к импичменту президента Пак Кын Хе. Пожар революции, однако, скромно сосредоточился в огоньках свечей, которые держали демонстранты: протесты были насколько массовыми, настолько и мирными. Высказаться против коррупции во власти вышли почти все слои корейского общества — даже чиновники, которые имели к этой власти самое прямое отношение. Всего в исторических митингах приняли участие более 17 млн человек. Никто не пострадал и не был арестован.
Бок о бок с демонстрантами в то время стоял и будущий президент страны Мун Чжэ Ин. Он — как член оппозиционной партии и видный борец за права человека — подобное мероприятие просто не мог пропустить. События, названные позже «революцией свечей», в итоге привели его к власти: 9 мая 2017 года он победил на досрочных президентских выборах и стал полноправным хозяином Голубого дворца — резиденции корейских лидеров.
Позиции консерваторов в стране были довольно сильны, но коррупционный скандал с участием Пак Кын Хе изрядно подкосил их. Поэтому кандидату от Демократической партии Тобуро Мун Чжэ Ину удалось выиграть выборы с таким значительным отрывом (он набрал 41,1% голосов). Так как голосование было «экстренным», новый президент вступил в права уже на следующий день после объявления результатов.
Кампания Мун Чжэ Ина строилась на противоположности всему тому, что не устраивало корейцев во власти. Мало какой его предшественник не запятнал себя коррупционными скандалами. Господин Мун пообещал быть «простым и скромным» президентом. Народ не устраивало, что власть абстрагировалась от нужд простых людей. Кандидат от оппозиции заявлял, что будет «беседовать с народом», и сулил наступление социальной справедливости. При Пак Кын Хе отношения с КНДР пробили очередное дно (впрочем, как оказалось, худшее было еще впереди). Мун заверял: он сделает все, чтобы принести мир на Корейский полуостров.
Как бы то ни было, Северная Корея не продемонстрировала энтузиазма по отношению к мирным инициативам нового главы Голубого дворца. И если бы не внезапный «новогодний сюрприз» от Ким Чен Ына, который объявил о готовности КНДР принять участие в южнокорейской Олимпиаде, по этому направлению внешней политики Мун Чжэ Ина можно было бы констатировать провал.
«В течение полугода Северная Корея изучала Мун Чжэ Ина, — считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов. — Находясь в Пхеньяне, я спрашивал их: почему вы не реагируете на доброжелательные инициативы Южной Кореи? Они отвечали, что внимательно изучают нового президента и судят о новом правительстве не по его декларациям и словам, а по конкретным делам. Слова-то были хорошими, но на деле Сеул демонстрировал полную солидарность с Соединенными Штатами. «Мы не видим пока самостоятельного лица южнокорейской политики», — отвечали в Пхеньяне».
Сын беженцев
Не потому ли так важно было для Мун Чжэ Ина наладить отношения с КНДР, что он сам происходит с Севера? Его родители были среди 14 тысяч корейцев, вывезенных с территории КНДР на американском военном корабле в декабре 1950 года. Беженцы прибыли на остров Кочжедо возле южной оконечности Корейского полуострова. В 1953 году, спустя несколько месяцев после окончания войны, родился Мун Чжэ Ин.
Когда на теледебатах его спросили, считает ли он Северную Корею врагом номер один, он не согласился с этим утверждением. Это дало повод консерваторам обвинить Муна в том, что он симпатизирует Пхеньяну. Нельзя сказать, что они были полностью неправы, но отношение президента к США тоже носит личный отпечаток. В своей автобиографии он говорит о глубокой признательности американскому офицеру Леонарду Ля Рю, который отдал приказ сгрузить с военного корабля оружие и припасы, чтобы он мог вместить корейских беженцев.
Однако переселенцев с Севера ждала непростая судьба. Семью будущего президента не обошла стороной бедность, хотя, как он вспоминал, его родители трудились почти круглые сутки. Пока отец с матерью пропадали на работе, Мун Чжэ Ин выстаивал очереди за кукурузной мукой и сухим молоком, которые раздавали в католических церквях на острове. Хотя сам процесс не вызывал у ребенка восторга, ему нравилось общаться с церковными служащими, которые всегда были добры к нему. Позднее он сам принял католичество и женился на католичке.
Несмотря на скромный достаток, Мун Чжэ Ину удалось поступить в престижную школу Кеннам в соседнем Пусане. Там он впервые узнал, что такое неравенство. Мальчик был шокирован тем, насколько отличался образ жизни «золотой молодежи» того времени от всего, что он привык видеть до сих пор. Тяжелое детство во многом повлияло на выбор профессии: впоследствии Мун стал адвокатом и правозащитником.
Но впереди еще были неспокойные годы учебы в Сеульском университете. Влившись в студенческую среду, сын беженцев стал одним из лидеров движения за демократизацию, участвуя в различных демонстрациях. Южная Корея в то время находилась под властью военного диктатора Пак Чон Хи — отца низложенной в 2016 году Пак Кын Хе. Но Система оказалась сильнее: Мун был арестован и послан на принудительную службу в составе Сил специальных операций. Как бы то ни было, армия не изменила взглядов борца за демократию: после демобилизации он взялся за старое и снова был арестован. Известие об успешной сдаче экзамена на лицензию адвоката студент получил в камере предварительного заключения.
Так что Мун Чжэ Ина можно считать опытным митингующим. Чувствовал ли он ностальгию, выходя на демонстрацию против дочери диктатора Пака в 2016 году? Ведь именно на одной из акций протеста он встретил свою будущую жену Ким Джон Сук. История их встречи полна романтики: молодой человек испытал на себе всю силу слезоточивого газа и упал в обморок. Проснувшись, он увидел Джон Сук, протирающую его лицо мокрым полотенцем. Как говорится, любовь с первого взгляда. Или вдоха слезоточивого газа.
Не политик
Несмотря на то что Мун Чжэ Ин был одним из лучших студентов университета, между ним и постом судьи встали записи в личном деле об участии в антиправительственных демонстрациях. Отказавшись от работы в крупной юридической фирме, он вернулся в знакомый Пусан и начал адвокатскую практику. В своей биографии Мун описывает этот период как «очень счастливый». Именно в это время он женился на Ким после семи лет отношений и встретил будущего президента Но Му Хена. «Оглядываясь назад, я понимаю, что все, включая встречу с ним и тот путь, который я выбрал, было предопределено судьбой», — вспоминает он.
Когда Но Му Хен вступил на путь политики, он пригласил в свою команду и Мун Чжэ Ина, но тот никогда не хотел бороться за власть и поэтому отказался. И все же Но Му Хен, победив на выборах президента 2003 года, повторил свое предложение. Мун, на тот момент уже известный адвокат по правам человека, согласился и стал президентским советником по гражданским вопросам. У правозащитника не было никакого опыта в государственной службе, и смена деятельности поначалу пришлась ему не по вкусу. «Я чувствовал себя не в своей тарелке», — признавался позже политик, добавляя, что в то время он сильно скучал по работе адвоката. Отслужив пятилетний срок (за этот период Мун сменил несколько должностей, закончив на посту главы президентской администрации), он ощутил «облегчение». После государственной службы он планировал вернуться к прежней профессии и тихой провинциальной жизни.
Однако его планам не суждено было осуществиться. 23 мая 2009 года Но Му Хен свел счеты с жизнью, столкнувшись с обвинениями в коррупции. «Я переживаю тяжелые времена. Я усложнил жизнь слишком многим людям», — было сказано в предсмертной записке государственного деятеля. Объявить о смерти соратника предстояло Мун Чжэ Ину, он же руководил его похоронами. Это событие глубоко потрясло его и заставило вернуться в политику.
«Если бы я не встретил Но, возможно, я бы вел более спокойную и комфортную жизнь, но его страсть всегда побуждала меня к действию. Как и его смерть. Она заставила меня вернуться на прежний путь. Он говорил, что это судьба. Сейчас он уже не в ее власти, но мне приходится продолжать то дело, что он оставил мне», — написал Мун.
Во время работы в команде Но Мун Чжэ Ина прозвали «тенью» президента. Теперь же ему предстояло выйти из тени. В 2012 году он впервые баллотировался на пост главы государства, но проиграл сопернице от партии консерваторов Пак Кын Хе. «Революция свечей», однако, предоставила ему шанс взять реванш.
Пока рано подводить итоги правления нынешнего корейского президента. Но его политика по отношению к Северной Корее не избежала некоторых противоречий. Заявляя о мирных инициативах и предлагая Пхеньяну сесть за стол переговоров, Сеул тем временем продолжал проводить совместные учения с американцами у границ КНДР. А между тем именно против этого всегда выступали северокорейские лидеры. А Пхеньян продолжал развивать свою ракетно-ядерную программу, игнорируя декларации Мун Чжэ Ина. Эксперты отмечают, что после совместной Олимпиады у двух Корей, конечно, есть шанс продолжить сближение и даже согласовать встречу на высшем уровне. Но он крайне мал — еще и потому, что далеко не все в Южной Корее разделяют идеалы Мун Чжэ Ина.
Любовь ГЛАЗУНОВА.
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