Благодаря кому стало возможно совместное выступление двух Корей на Олимпиаде-2018?

Предстоящие зимние Олимпий­ские игры в южнокорейском Пхёнчхане обещают стать не только спортивным, но и по­литическим событием. Впер­вые враждующие Южная и Северная Корея пройдут на церемонии открытия под об­щим флагом и даже сыграют вместе в составе единой коман­ды по женскому хоккею. Хотя у сближения с «диктаторским режимом» КНДР есть много противников в самой Южной Корее, глава страны Мун Чжэ Ин обещает войти в историю как президент-миротворец. Не исключено, что прими­рение с Пхеньяном для него дело личное: до Корейской войны его семья жила к севе­ру от 38-й параллели. Но это не единственный любопытный факт его биографии: южноко­рейский президент участвовал в несанкционированных ми­тингах, сидел в тюрьме за свои убеждения и встретил жену «на баррикадах».

Плоды «революции свечей»

Осенью 2016 года по Южной Корее прокатилась волна протестов, которая привела к импичменту президента Пак Кын Хе. Пожар революции, однако, скромно со­средоточился в огоньках свечей, которые держали демонстранты: протесты были на­сколько массовыми, настолько и мирными. Высказаться против коррупции во власти вышли почти все слои корейского общества — даже чиновники, которые имели к этой власти самое прямое отношение. Всего в исторических митингах приняли участие более 17 млн человек. Никто не пострадал и не был арестован.

Бок о бок с демонстрантами в то время стоял и будущий президент страны Мун Чжэ Ин. Он — как член оппозиционной партии и видный борец за права человека — подоб­ное мероприятие просто не мог пропустить. События, названные позже «революцией свечей», в итоге привели его к власти: 9 мая 2017 года он победил на досрочных пре­зидентских выборах и стал полноправным хозяином Голубого дворца — резиденции корейских лидеров.

Позиции консерваторов в стране были довольно сильны, но коррупционный скан­дал с участием Пак Кын Хе изрядно подко­сил их. Поэтому кандидату от Демократи­ческой партии Тобуро Мун Чжэ Ину удалось выиграть выборы с таким значительным от­рывом (он набрал 41,1% голосов). Так как голосование было «экстренным», новый президент вступил в права уже на следую­щий день после объявления результатов.

Кампания Мун Чжэ Ина строилась на противоположности всему тому, что не устраивало корейцев во власти. Мало ка­кой его предшественник не запятнал себя коррупционными скандалами. Господин Мун пообещал быть «простым и скромным» президентом. Народ не устраивало, что власть абстрагировалась от нужд простых людей. Кандидат от оппозиции заявлял, что будет «беседовать с народом», и сулил наступление социальной справедливости. При Пак Кын Хе отношения с КНДР проби­ли очередное дно (впрочем, как оказалось, худшее было еще впереди). Мун заверял: он сделает все, чтобы принести мир на Ко­рейский полуостров.

Как бы то ни было, Северная Корея не продемонстрировала энтузиазма по отно­шению к мирным инициативам нового гла­вы Голубого дворца. И если бы не внезап­ный «новогодний сюрприз» от Ким Чен Ына, который объявил о готовности КНДР при­нять участие в южнокорейской Олимпиаде, по этому направлению внешней политики Мун Чжэ Ина можно было бы констатиро­вать провал.

«В течение полугода Северная Ко­рея изучала Мун Чжэ Ина, — считает за­ведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Воронцов. — Нахо­дясь в Пхеньяне, я спрашивал их: почему вы не реагируете на доброжелательные инициативы Южной Кореи? Они отвечали, что внимательно изучают нового прези­дента и судят о новом правительстве не по его декларациям и словам, а по кон­кретным делам. Слова-то были хорошими, но на деле Сеул демонстрировал полную солидарность с Соединенными Штатами. «Мы не видим пока самостоятельного лица южнокорейской политики», — отвечали в Пхеньяне».

Сын беженцев

Не потому ли так важно было для Мун Чжэ Ина наладить отношения с КНДР, что он сам происходит с Севера? Его родители были среди 14 тысяч корейцев, вывезенных с территории КНДР на американском воен­ном корабле в декабре 1950 года. Беженцы прибыли на остров Кочжедо возле южной оконечности Корейского полуострова. В 1953 году, спустя несколько месяцев после окончания войны, родился Мун Чжэ Ин.

Когда на теледебатах его спросили, считает ли он Северную Корею врагом но­мер один, он не согласился с этим утверж­дением. Это дало повод консерваторам обвинить Муна в том, что он симпатизирует Пхеньяну. Нельзя сказать, что они были пол­ностью неправы, но отношение президента к США тоже носит личный отпечаток. В своей автобиографии он говорит о глубокой при­знательности американскому офицеру Лео­нарду Ля Рю, который отдал приказ сгрузить с военного корабля оружие и припасы, что­бы он мог вместить корейских беженцев.

Однако переселенцев с Севера ждала непростая судьба. Семью будущего прези­дента не обошла стороной бедность, хотя, как он вспоминал, его родители трудились почти круглые сутки. Пока отец с матерью пропадали на работе, Мун Чжэ Ин выстаивал очереди за кукурузной мукой и сухим моло­ком, которые раздавали в католических церк­вях на острове. Хотя сам процесс не вызывал у ребенка восторга, ему нравилось общаться с церковными служащими, которые всегда были добры к нему. Позднее он сам принял католичество и женился на католичке.

Несмотря на скромный достаток, Мун Чжэ Ину удалось поступить в престижную школу Кеннам в соседнем Пусане. Там он впервые узнал, что такое неравенство. Мальчик был шокирован тем, насколько от­личался образ жизни «золотой молодежи» того времени от всего, что он привык видеть до сих пор. Тяжелое детство во многом по­влияло на выбор профессии: впоследствии Мун стал адвокатом и правозащитником.

Но впереди еще были неспокойные годы учебы в Сеульском университете. Влившись в студенческую среду, сын бе­женцев стал одним из лидеров движения за демократизацию, участвуя в различных демонстрациях. Южная Корея в то время находилась под властью военного дик­татора Пак Чон Хи — отца низложенной в 2016 году Пак Кын Хе. Но Система оказа­лась сильнее: Мун был арестован и послан на принудительную службу в составе Сил специальных операций. Как бы то ни было, армия не изменила взглядов борца за де­мократию: после демобилизации он взялся за старое и снова был арестован. Известие об успешной сдаче экзамена на лицензию адвоката студент получил в камере предва­рительного заключения.

Так что Мун Чжэ Ина можно считать опытным митингующим. Чувствовал ли он ностальгию, выходя на демонстрацию про­тив дочери диктатора Пака в 2016 году? Ведь именно на одной из акций протеста он встретил свою будущую жену Ким Джон Сук. История их встречи полна романти­ки: молодой человек испытал на себе всю силу слезоточивого газа и упал в обморок. Проснувшись, он увидел Джон Сук, проти­рающую его лицо мокрым полотенцем. Как говорится, любовь с первого взгляда. Или вдоха слезоточивого газа.

Не политик

Несмотря на то что Мун Чжэ Ин был одним из лучших студентов университета, между ним и постом судьи встали записи в личном деле об участии в антиправитель­ственных демонстрациях. Отказавшись от работы в крупной юридической фирме, он вернулся в знакомый Пусан и начал адво­катскую практику. В своей биографии Мун описывает этот период как «очень счаст­ливый». Именно в это время он женился на Ким после семи лет отношений и встретил будущего президента Но Му Хена. «Огляды­ваясь назад, я понимаю, что все, включая встречу с ним и тот путь, который я выбрал, было предопределено судьбой», — вспоми­нает он.

Когда Но Му Хен вступил на путь полити­ки, он пригласил в свою команду и Мун Чжэ Ина, но тот никогда не хотел бороться за власть и поэтому отказался. И все же Но Му Хен, победив на выборах президента 2003 года, повторил свое предложение. Мун, на тот момент уже известный адвокат по пра­вам человека, согласился и стал президент­ским советником по гражданским вопросам. У правозащитника не было никакого опыта в государственной службе, и смена деятель­ности поначалу пришлась ему не по вкусу. «Я чувствовал себя не в своей тарелке», — признавался позже политик, добавляя, что в то время он сильно скучал по работе ад­воката. Отслужив пятилетний срок (за этот период Мун сменил несколько должностей, закончив на посту главы президентской администрации), он ощутил «облегчение». После государственной службы он планиро­вал вернуться к прежней профессии и тихой провинциальной жизни.

Однако его планам не суждено было осуществиться. 23 мая 2009 года Но Му Хен свел счеты с жизнью, столкнувшись с обви­нениями в коррупции. «Я переживаю тяже­лые времена. Я усложнил жизнь слишком многим людям», — было сказано в пред­смертной записке государственного дея­теля. Объявить о смерти соратника пред­стояло Мун Чжэ Ину, он же руководил его похоронами. Это событие глубоко потрясло его и заставило вернуться в политику.

«Если бы я не встретил Но, возможно, я бы вел более спокойную и комфортную жизнь, но его страсть всегда побуждала меня к действию. Как и его смерть. Она за­ставила меня вернуться на прежний путь. Он говорил, что это судьба. Сейчас он уже не в ее власти, но мне приходится продол­жать то дело, что он оставил мне», — на­писал Мун.

Во время работы в команде Но Мун Чжэ Ина прозвали «тенью» президента. Теперь же ему предстояло выйти из тени. В 2012 году он впервые баллотировался на пост главы государства, но проиграл сопернице от партии консерваторов Пак Кын Хе. «Ре­волюция свечей», однако, предоставила ему шанс взять реванш.

Пока рано подводить итоги правления нынешнего корейского президента. Но его политика по отношению к Северной Корее не избежала некоторых противоречий. За­являя о мирных инициативах и предлагая Пхеньяну сесть за стол переговоров, Сеул тем временем продолжал проводить со­вместные учения с американцами у границ КНДР. А между тем именно против этого всегда выступали северокорейские лиде­ры. А Пхеньян продолжал развивать свою ракетно-ядерную программу, игнорируя декларации Мун Чжэ Ина. Эксперты отме­чают, что после совместной Олимпиады у двух Корей, конечно, есть шанс продолжить сближение и даже согласовать встречу на высшем уровне. Но он крайне мал — еще и потому, что далеко не все в Южной Корее разделяют идеалы Мун Чжэ Ина.

Любовь ГЛАЗУНОВА.