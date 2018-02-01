Филип за шефа влип
Правительство защищает интересы председателя Демократической партии
«Ночное правительство», сформированное правящей коалицией, могло бы добиться большего, но ему мешает российская пропаганда. Москва вмешивается во внутренние дела Республики Молдова, выставляет в невыгодном свете кабинет министров и «поддерживает пророссийские партии». Об этом на пресс-конференции по случаю двухлетия правительства сообщил журналистам Павел Филип.
По мнению премьер-министра, ограничения на трансляцию нескольких телеканалов – шаг логичный. «Хочу подчеркнуть, что закон о борьбе с пропагандой – не антироссийский, а промолдавский. Молдова должна защищать свое информационное пространство», – поведал глава правительства. Наша страна также взвалила на себя нелегкую миссию – защищать чистый образ Евросоюза, который «очерняют российские телеканалы». Очередной пример вмешательства во внутренние дела РМ, по мнению премьера, – призыв депутатов Госдумы «полностью прекратить трансляцию российских телеканалов в Молдове».
Впрочем, в данном случае явно обнаруживается конфликт финансовых и политических интересов Координатора правящей коалиции. С одной стороны – он, видимо, заинтересован в продолжении ретрансляции 1-го канала (Prime). Реклама идет – деньги текут бесперебойно. Все просто замечательно, вот только в новостных передачах, когда вспоминают о существовании Республики Молдова, недостаточно тепло отзываются о «великом» олигархе и правящей власти. Вот в Кишиневе и решили убрать из сетки вещания информационные программы и разворачивать заезжих журналистов прямо в аэропорту. Однако последовавшее предложение депутатов Госдумы отозвать лицензию на право ретрансляции 1-го канала почему-то расценили как удар ниже пояса. «Поддерживаю. Надо отвечать адекватно. К сожалению, страдает потребитель, но эту стрижку купонов на развлекаловке давно надо было остановить», – уверена председатель Ассоциации русскоязычных журналистов РМ Юлия Семенова.
Пока же «адекватный» ответ Москве уже во всю готовится в парламенте. Депутаты от Демократической партии и полностью от них зависимые члены Народно-европейской группы Юрия Лянкэ зарегистрировали свой проект декларации: «Оскорбительные заявления в адрес нашей страны и наших граждан, запреты на экспорт, политическое преследование официальных лиц, включая членов парламента и правительства, указывают на провокационное и недружественное отношение к Молдове».
Как говорится: опять наступаем на те же грабли. Вместо умелой дипломатии пытаемся напугать ежа голым задом. А с другой стороны, борясь с иллюзорной российской угрозой, народные избранники от партии власти демонстрируют потрясающую близорукость в отношении того, что происходит у них под боком. С начала этого года примэрии пяти сел провозгласили символическое вхождение в Румынию. Запрутский депутат Константин Кодряну объявил, что на сегодняшний день главная задача – создание Министерства воссоединения.
Если пользоваться лексикой Филипа, то самое время принять «промолдавскую» декларацию, осуждающую вмешательство румынской стороны во внутренние дела РМ. Однако опыт последних девяти лет показывает, эта тема для правящей коалиции – табу.
Александр ЧУДАК.
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