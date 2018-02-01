Правительство защищает интересы председателя Демократической партии

«Ночное правительство», сформированное правящей коалицией, могло бы добиться большего, но ему ме­шает российская пропаганда. Москва вмешивается во внутренние дела Республики Молдова, выстав­ляет в невыгодном свете кабинет министров и «под­держивает пророссийские партии». Об этом на пресс-конференции по случаю двухлетия правительства сообщил журналистам Павел Филип.

По мнению премьер-министра, ограничения на трансляцию не­скольких телеканалов – шаг логичный. «Хочу подчеркнуть, что закон о борьбе с пропагандой – не антироссийский, а промолдавский. Молдова должна защищать свое информационное пространство», – поведал глава правительства. Наша страна также взвалила на себя нелегкую миссию – защищать чистый образ Евросоюза, который «очерняют российские телеканалы». Очередной пример вмеша­тельства во внутренние дела РМ, по мнению премьера, – призыв депутатов Госдумы «полностью прекратить трансляцию российских телеканалов в Молдове».

Впрочем, в данном случае явно обнаруживается конфликт финансовых и политических интересов Координатора правя­щей коалиции. С одной стороны – он, видимо, заинтересован в продолжении ретрансляции 1-го канала (Prime). Реклама идет – деньги текут бесперебойно. Все просто замечательно, вот только в новостных передачах, когда вспоминают о суще­ствовании Республики Молдова, недостаточно тепло отзыва­ются о «великом» олигархе и правящей власти. Вот в Кишиневе и решили убрать из сетки вещания информационные програм­мы и разворачивать заезжих журналистов прямо в аэропорту. Однако последовавшее предложение депутатов Госдумы ото­звать лицензию на право ретрансляции 1-го канала почему-то расценили как удар ниже пояса. «Поддерживаю. Надо отвечать адекватно. К сожалению, страдает потребитель, но эту стрижку купонов на развлекаловке давно надо было остановить», – уве­рена председатель Ассоциации русскоязычных журналистов РМ Юлия Семенова.

Пока же «адекватный» ответ Москве уже во всю готовится в парламенте. Депутаты от Демократической партии и полностью от них зависимые члены Народно-европейской группы Юрия Лянкэ зарегистрировали свой проект декларации: «Оскорбительные заяв­ления в адрес нашей страны и наших граждан, запреты на экспорт, политическое преследование официальных лиц, включая членов парламента и правительства, указывают на провокационное и не­дружественное отношение к Молдове».

Как говорится: опять наступаем на те же грабли. Вместо умелой дипломатии пытаемся напугать ежа голым задом. А с другой сто­роны, борясь с иллюзорной российской угрозой, народные избран­ники от партии власти демонстрируют потрясающую близорукость в отношении того, что происходит у них под боком. С начала этого года примэрии пяти сел провозгласили символическое вхождение в Румынию. Запрутский депутат Константин Кодряну объявил, что на сегодняшний день главная задача – создание Министерства вос­соединения.

Если пользоваться лексикой Филипа, то самое время принять «промолдавскую» декларацию, осуждающую вмешательство ру­мынской стороны во внутренние дела РМ. Однако опыт последних девяти лет показывает, эта тема для правящей коалиции – табу.

Александр ЧУДАК.