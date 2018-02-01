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Забота о людях

Забота о людях
01 февраля
00:00 2018
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Зинаида Гречаный провела прием граждан по личным вопросам

Председатель Партии социалистов провела в минувший понедельник очередную встречу с граж­данами, у которых воз­никли неотложные про­блемы.

Во время бесед с жителями республики обсуждались во­просы социальной поддержки в городе и в селе, вовлечения пенсионеров и людей с ограни­ченными возможностями в по­сильную трудовую деятельность, юридические проблемы жилищ­ных кооперативов и студентов- контрактников. К решению поставленных гражданами про­блем будут подключены юристы и муниципальные советники.

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