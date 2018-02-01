Забота о людях
01 февраля
00:00 2018
Зинаида Гречаный провела прием граждан по личным вопросам
Председатель Партии социалистов провела в минувший понедельник очередную встречу с гражданами, у которых возникли неотложные проблемы.
Во время бесед с жителями республики обсуждались вопросы социальной поддержки в городе и в селе, вовлечения пенсионеров и людей с ограниченными возможностями в посильную трудовую деятельность, юридические проблемы жилищных кооперативов и студентов- контрактников. К решению поставленных гражданами проблем будут подключены юристы и муниципальные советники.
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