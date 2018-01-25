Русский язык хотят лишить статуса межнационального

Либеральная партия пошла вслед за Демократиче­ской и уже второй раз по вторникам проводит пресс- конференции. Таким образом Михай Гимпу и его сподвижники готовят избирателей к предстоящим парламентским выборам.

На этот раз главный либерал страны рассказал журналистам о том, что в Конституционный суд отправлено обращение, в котором предлагается лишить русский язык в Молдове статуса языка межна­ционального общения. Мотивация стандартная, замаскированная под заботу о национальных меньшинствах, либералы о них всегда вспоминают, когда готовят какую-то особую гадость. «Статья 13 Кон­ституции определяет русский язык как язык меньшинства, так же как болгарский, гагаузский и украинский. Признание русского языка как межнационального нарушает права других нацменьшинств на полу­чение образования на родном языке. В Молдове, если встречаются десять человек, и один из них говорит на русском, все остальные тоже на него перейдут», — объяснял свою позицию Гимпу.

А вот что он говорил четырьмя годами раньше, выступая на об­щественном телеканале М-1: «Мы их (гагаузов, ред.) слишком из­баловали. Они получили то (автономию, ред.), чего не заслуживали. Они загрязнили нашу землю». Ранее, в 2010 году, Гимпу обвинял именно нацменьшинства в том, что они провалили референдум о новой форме избрания президента и не заботятся о будущем стра­ны. Как-то после подобного рода заявлений не верится в то, что Ми­хаил Федорович искренне заботится о тех самых болгарах, гагаузах, украинцах и представителях других национальностей.

Александр ЧУДАК.