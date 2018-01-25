Четверг, 25 января 2018, 14:30

МК В Кишиневе

Политика

Назад на главную Подписаться на RSS

Будущее за «африканской» Молдовой

Будущее за «африканской» Молдовой
25 января
01:41 2018
Версия для печати Поделиться

Племенные вожди Джибути куда мудрее наших чиновников

Всю минувшую неделю в местных изданиях журна­листы комментировали интервью Андриана Канду латвийскому изданию Latvijas Avize. Председатель парламента назвал российские войска в Приднестро­вье «оккупационными» и сообщил, что, возможно, Кишинев потребует от Москвы «многомиллиардной» денежной компенсации.

В Первопрестольной ответили вполне предсказуемо. Член Совета федерации Франц Клинцевич заявил: «Думаю, что Россия вправе вы­ставить Молдове встречный счет. Российские миротворцы выполня­ют в этом регионе важнейшую функцию, предотвращая неизбежный в случае их отсутствия серьезный вооруженный конфликт, что, несо­мненно, связано с денежными затратами – и немалыми».

Также аналитики обратили внимание: Кишиневом не денонси­ровалось соглашение «О принципах мирного урегулирования воо­руженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года. То есть российские войска находятся в Левобережье на законных основаниях.

Но, по большому счету, если уже так случилось, что для ино­странных военных страна представляет какой-то интерес, лучше бы это использовать с максимальной выгодой. Примером может слу­жить маленькая африканская страна Джибути, расположившаяся на Африканском роге и по площади почти на треть меньше Молдовы. А теперь держитесь за стул: на этом клочке пустыни, где даже нет по­стоянных рек, находятся целых четыре французские военные базы, две американские, по одной итальянской, японской и китайской. Мало того, в Джибути хотели бы разместить свои воинские контин­генты Россия, Саудовская Аравия и Турция.

Иностранные военные покупают местные продукты, пользуют­ся всевозможными услугами, платят за аренду земли. В итоге ВВП на душу населения 2,8 тысячи долларов США, а в Молдове – 1,845 тысячи. Причем, большая часть племен Джибути, по рассказам пу­тешественников, не страдает особой любовью к труду. Полезных ископаемых в стране нет. Соседи – Сомали, Эфиопия и Эритрея – очень беспокойные. Но нападать опасаются, это может быть рас­ценено как агрессия в отношении США, Китая и Франции.

У нас любят чиновников отправлять на стажировку в Европу. А надо бы начинать не с нее, а с Африки, и первого туда отправить Андриана Канду. Пусть поучится креативу.

Евгений ГОЛЬША.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

0 комментариев

Наверх страницы Напиши коммент
Пока комментариев нет!

...

Написать коммент

Написать коммент

Наверх страницы

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,76–0,29%
EUR20,81–0,07%
GBP23,89–0,05%
UAH0,58–0,29%
RON4,46–0,12%
RUB0,30+0,23%

Курс валют в MDL на 25.01.2018

Календарь — архив

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд