Будущее за «африканской» Молдовой
Племенные вожди Джибути куда мудрее наших чиновников
Всю минувшую неделю в местных изданиях журналисты комментировали интервью Андриана Канду латвийскому изданию Latvijas Avize. Председатель парламента назвал российские войска в Приднестровье «оккупационными» и сообщил, что, возможно, Кишинев потребует от Москвы «многомиллиардной» денежной компенсации.
В Первопрестольной ответили вполне предсказуемо. Член Совета федерации Франц Клинцевич заявил: «Думаю, что Россия вправе выставить Молдове встречный счет. Российские миротворцы выполняют в этом регионе важнейшую функцию, предотвращая неизбежный в случае их отсутствия серьезный вооруженный конфликт, что, несомненно, связано с денежными затратами – и немалыми».
Также аналитики обратили внимание: Кишиневом не денонсировалось соглашение «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года. То есть российские войска находятся в Левобережье на законных основаниях.
Но, по большому счету, если уже так случилось, что для иностранных военных страна представляет какой-то интерес, лучше бы это использовать с максимальной выгодой. Примером может служить маленькая африканская страна Джибути, расположившаяся на Африканском роге и по площади почти на треть меньше Молдовы. А теперь держитесь за стул: на этом клочке пустыни, где даже нет постоянных рек, находятся целых четыре французские военные базы, две американские, по одной итальянской, японской и китайской. Мало того, в Джибути хотели бы разместить свои воинские контингенты Россия, Саудовская Аравия и Турция.
Иностранные военные покупают местные продукты, пользуются всевозможными услугами, платят за аренду земли. В итоге ВВП на душу населения 2,8 тысячи долларов США, а в Молдове – 1,845 тысячи. Причем, большая часть племен Джибути, по рассказам путешественников, не страдает особой любовью к труду. Полезных ископаемых в стране нет. Соседи – Сомали, Эфиопия и Эритрея – очень беспокойные. Но нападать опасаются, это может быть расценено как агрессия в отношении США, Китая и Франции.
У нас любят чиновников отправлять на стажировку в Европу. А надо бы начинать не с нее, а с Африки, и первого туда отправить Андриана Канду. Пусть поучится креативу.
Евгений ГОЛЬША.
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