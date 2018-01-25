Племенные вожди Джибути куда мудрее наших чиновников

Всю минувшую неделю в местных изданиях журна­листы комментировали интервью Андриана Канду латвийскому изданию Latvijas Avize. Председатель парламента назвал российские войска в Приднестро­вье «оккупационными» и сообщил, что, возможно, Кишинев потребует от Москвы «многомиллиардной» денежной компенсации.

В Первопрестольной ответили вполне предсказуемо. Член Совета федерации Франц Клинцевич заявил: «Думаю, что Россия вправе вы­ставить Молдове встречный счет. Российские миротворцы выполня­ют в этом регионе важнейшую функцию, предотвращая неизбежный в случае их отсутствия серьезный вооруженный конфликт, что, несо­мненно, связано с денежными затратами – и немалыми».

Также аналитики обратили внимание: Кишиневом не денонси­ровалось соглашение «О принципах мирного урегулирования воо­руженного конфликта в Приднестровском регионе РМ» от 21 июля 1992 года. То есть российские войска находятся в Левобережье на законных основаниях.

Но, по большому счету, если уже так случилось, что для ино­странных военных страна представляет какой-то интерес, лучше бы это использовать с максимальной выгодой. Примером может слу­жить маленькая африканская страна Джибути, расположившаяся на Африканском роге и по площади почти на треть меньше Молдовы. А теперь держитесь за стул: на этом клочке пустыни, где даже нет по­стоянных рек, находятся целых четыре французские военные базы, две американские, по одной итальянской, японской и китайской. Мало того, в Джибути хотели бы разместить свои воинские контин­генты Россия, Саудовская Аравия и Турция.

Иностранные военные покупают местные продукты, пользуют­ся всевозможными услугами, платят за аренду земли. В итоге ВВП на душу населения 2,8 тысячи долларов США, а в Молдове – 1,845 тысячи. Причем, большая часть племен Джибути, по рассказам пу­тешественников, не страдает особой любовью к труду. Полезных ископаемых в стране нет. Соседи – Сомали, Эфиопия и Эритрея – очень беспокойные. Но нападать опасаются, это может быть рас­ценено как агрессия в отношении США, Китая и Франции.

У нас любят чиновников отправлять на стажировку в Европу. А надо бы начинать не с нее, а с Африки, и первого туда отправить Андриана Канду. Пусть поучится креативу.

Евгений ГОЛЬША.