МИНСК ГОТОВЯТ К ПЕРЕЕЗДУ
Назарбаев хочет подключить США к переговорам по Донбассу
Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев договорились лоббировать перенос переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другую столицу. Казахстанский лидер заявил, что соответствующую площадку готова предоставить его республика. Актуальность переезда Назарбаев объяснил тупиком, в котором оказались Минские соглашения. При этом Кремль не стал критиковать его предложение.
Значит ли это, что Кремль готов согласиться на переезд, если это приблизит мир на Донбассе, мы выяснили у экспертов.
Александр ГУСЕВ, директор Института стратегического планирования и прогнозирования:
— Вполне возможно, что идея встретиться с Трампом принадлежит Назарбаеву, но вот ее лоббирование было делом рук России, которая была заинтересована в том, чтобы отправить в США своего парламентера.
Вероятно, участники мирного урегулирования конфликта на Донбассе посчитали, что Минские соглашения себя исчерпали, и переговорам нужен новый импульс. Обеспечить его может подключение к процессу США, которые до сих пор всегда сторонились ответственности за события на востоке Украины. Более того, они поставляют Киеву летальное оружие. Если России удастся подключить к «нормандскому формату» Вашингтон, то есть усадить за стол переговоров Трампа, ситуация коренным образом изменится. Киев уже не сможет так просто перечеркивать взятые на себя обязательства, если их гарантом выступит президент США. В то же время предложение перенести переговоры в Астану, очевидно, было частной инициативой Назарбаева. Вряд ли это произойдет, так как столица Казахстана слишком неудобна для участников конфликта с точки зрения логистики. К тому же президент Белоруссии Александр Лукашенко наверняка приложит все силы к тому, чтобы переговорная площадка не покинула Минск.
Аркадий ДУБНОВ, эксперт по Центральной Азии:
— Назарбаева ни в коем случае нельзя воспринимать как абсолютно несамостоятельного игрока. Несмотря на то что свобода действия президента Казахстана ограничивается соседством с Россией, а также угрозами, исходящими со стороны Афганистана, он всегда решительно отстаивал право на самостоятельную экономическую политику.
Разговор Назарбаева с Трампом о переносе переговоров по Донбассу из Минска в Астану не станет большим сюрпризом для Москвы. Не могу сказать, что Россия разочаровалась в Минске как в переговорной площадке и теперь ищет иные подходы, но вот остальные участники мирного урегулирования конфликта точно испытывают такие чувства. В частности, об этом говорит решение Киева законодательно признать ДНР и ЛНР оккупационными администрациями России. Ужесточившаяся позиция Украины ставит новую повестку дня на переговорах. В этих условиях у Москвы не выйдет просто отмахнуться от слов Назарбаева и Трампа.
Артур АВАКОВ.
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