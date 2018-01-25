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МИНСК ГОТОВЯТ К ПЕРЕЕЗДУ

25 января
01:39 2018
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Назарбаев хочет подключить США к переговорам по Донбассу

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан На­зарбаев договорились лобби­ровать перенос переговоров по мирному урегулированию кон­фликта на Донбассе из Минска в другую столицу. Казахстанский лидер заявил, что соответствую­щую площадку готова предо­ставить его республика. Акту­альность переезда Назарбаев объяснил тупиком, в котором оказались Минские соглашения. При этом Кремль не стал крити­ковать его предложение.

Значит ли это, что Кремль готов согла­ситься на переезд, если это приблизит мир на Донбассе, мы выяснили у экспертов.

Александр ГУСЕВ, директор Институ­та стратегического планирования и про­гнозирования:

— Вполне возможно, что идея встретить­ся с Трампом принадлежит Назарбаеву, но вот ее лоббирование было делом рук России, ко­торая была заинтересована в том, чтобы от­править в США своего парламентера.

Вероятно, участники мирного урегули­рования конфликта на Донбассе посчитали, что Минские соглашения себя исчерпали, и переговорам нужен новый импульс. Обе­спечить его может подключение к процессу США, которые до сих пор всегда сторони­лись ответственности за события на востоке Украины. Более того, они поставляют Кие­ву летальное оружие. Если России удастся подключить к «нормандскому формату» Ва­шингтон, то есть усадить за стол перегово­ров Трампа, ситуация коренным образом изменится. Киев уже не сможет так просто перечеркивать взятые на себя обязатель­ства, если их гарантом выступит президент США. В то же время предложение перене­сти переговоры в Астану, очевидно, было частной инициативой Назарбаева. Вряд ли это произойдет, так как столица Казахста­на слишком неудобна для участников кон­фликта с точки зрения логистики. К тому же президент Белоруссии Александр Лука­шенко наверняка приложит все силы к тому, чтобы переговорная площадка не покинула Минск.

Аркадий ДУБНОВ, эксперт по Цен­тральной Азии:

— Назарбаева ни в коем случае нельзя воспринимать как абсолютно несамостоя­тельного игрока. Несмотря на то что свобода действия президента Казахстана ограничива­ется соседством с Россией, а также угроза­ми, исходящими со стороны Афганистана, он всегда решительно отстаивал право на само­стоятельную экономическую политику.

Разговор Назарбаева с Трампом о пере­носе переговоров по Донбассу из Минска в Астану не станет большим сюрпризом для Мо­сквы. Не могу сказать, что Россия разочарова­лась в Минске как в переговорной площадке и теперь ищет иные подходы, но вот остальные участники мирного урегулирования конфликта точно испытывают такие чувства. В частности, об этом говорит решение Киева законода­тельно признать ДНР и ЛНР оккупационными администрациями России. Ужесточившаяся позиция Украины ставит новую повестку дня на переговорах. В этих условиях у Москвы не выйдет просто отмахнуться от слов Назарбае­ва и Трампа.

Артур АВАКОВ.

 

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