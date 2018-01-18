Реальный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в капитал предприятий сократился с 2009 года в 14,5 раза

Несмотря на пожелание правительства увеличить приток инвестиций, молдавская экономика по-прежнему опирается на внешние кредиты. Как гласит народная мудрость: сколько ни говори «халва» – во рту слаще не станет! Властям проще жить взаймы, ведь возвращать будут не они, считает депутат парламента от фракции Партии социалистов Владимир Головатюк.

Депутат привел данные платежного баланса РМ за январь-сентябрь 2017 г., согласно которому ПИИ в этот период выросли на 34% (на $36,5 млн).

«Вроде неплохо, и провластные эксперты торжественно об этом заявили, – пишет депутат. – Но за счет чего показан этот рост? На самом деле реальный приток денег в капитал экономических агентов сократился более чем на 20%!

А выросло поступление денег от материнских компаний. При этом эти поступления делаются на возвратной основе! Т.е. это кредиты, которые предоставляет «материнская» компания своей «дочерней» компании, и они, естественно, отражаются во внешнем долге страны!

По сути, это даже не инвестиции, а банальная «оборотка», т.е. на пополнение оборотных средств предприятий! Эта часть т.н. инвестиций выросла более чем в 3 раза (на 50 млн. $). Они и обеспечили рост ПИИ в целом, но реальный приток валюты в страну по статье ПИИ сократился!» – подчеркивает Головатюк.

В то же время объем кредитов, предоставленных Молдове в январе-сентябре 2017 года, составил более $300 млн, увеличившись на 11,4%, отмечает депутат. Экономика за это время выросла лишь на 3,8%.

Что интересно, в росте были лишь кредиты, предоставленные правительству и Нацбанку, а также комбанкам. Правительство и Нацбанк получили более $170 млн (рост 25%). Комбанки получили $31 млн (рост почти в 3,5 раза). При этом кредиты экономическим агентам (в денежной форме) сократились на $25 млн (более чем на 20%).

Владимир Головатюк показывает, что в целом реальный приток ПИИ (в капитал) продолжает сокращаться. С 2009 года ежегодный приток этих инвестиций сократился в 14,5 раза – с $320 млн до $22 млн!

За этот же период в целом – с октября 2009 по сентябрь 2017 – правительство и Нацбанк получили внешних кредитов на сумму около $1,7 млрд.