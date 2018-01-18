КАК ПОНРАВИТЬСЯ ЛЮБОМУ СОБЕСЕДНИКУ
Теперь расположить к себе собеседника стало намного проще. Профессиональные психологи открывают все карты и делятся пошаговой инструкцией на пути к популярности и успешному построению отношений с людьми.
Не забывайте про собеседника. Это, собственно, самый важный пункт: проявите к окружающим заботу и внимание. Каждый человек любит, чтобы его слушали и понимали.
Не сдерживайте своих эмоций. Не бойтесь показывать себя и быть более экспрессивными. Люди любят открытость и естественность. А искренняя улыбка способна обворожить с первого взгляда.
Флиртуйте с человеком, который вам нравится. Для того чтобы узнать, взаимна ли симпатия, стоит сначала показать ее со своей стороны. Иначе человек так и оставит при себе свои чувства.
Не бойтесь выглядеть смешно. Шутить и смеяться над собой — это ценное качество, благодаря чему можно легко расположить к себе собеседников. Оно развеет все негативные мысли и покажет вас с хорошей стороны. Главное — не перестараться.
Не стоит быть навязчивым. Не навязывайтесь собеседнику слишком явно, но будьте запоминающимися. Не открывайте все свои карты сразу — оставайтесь загадочными. Это очень интригует и притягивает.
Не бойтесь показаться с другой стороны. Удивляйте новыми образами или увлечениями. Это сделает вашу персону яркой и интересной.
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