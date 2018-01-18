Теперь расположить к себе собесед­ника стало намного проще. Профессио­нальные психологи открывают все карты и делятся пошаговой инструкцией на пути к популярности и успешному построению отношений с людьми.

Не забывайте про собеседника. Это, собственно, самый важный пункт: проявите к окружающим заботу и внимание. Каждый человек любит, чтобы его слушали и пони­мали.

Не сдерживайте своих эмоций. Не бойтесь показывать себя и быть более экс­прессивными. Люди любят открытость и естественность. А искренняя улыбка способ­на обворожить с первого взгляда.

Флиртуйте с человеком, который вам нравится. Для того чтобы узнать, взаимна ли симпатия, стоит сначала показать ее со своей стороны. Иначе человек так и оставит при себе свои чувства.

Не бойтесь выглядеть смешно. Шу­тить и смеяться над собой — это ценное качество, благодаря чему можно легко рас­положить к себе собеседников. Оно развеет все негативные мысли и покажет вас с хоро­шей стороны. Главное — не перестараться.

Не стоит быть навязчивым. Не навя­зывайтесь собеседнику слишком явно, но будьте запоминающимися. Не открывайте все свои карты сразу — оставайтесь загадоч­ными. Это очень интригует и притягивает.

Не бойтесь показаться с другой сто­роны. Удивляйте новыми образами или увлечениями. Это сделает вашу персону яр­кой и интересной.