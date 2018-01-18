Как один ансамбль поколения объединил

В канун Старого нового года, когда православные христиане отмечают день Святого Василия, в Доме культуры села Григорьевка Каушанского района было шумно и весело. Местный самодеятельный вокальный ансамбль, народный коллектив «МРIЯ» показал красочную полуторачасовую программу, посвященную традициям и обычаям этого праздника, издавна живущим в народе. Поздравили и всех сельчан, отметивших круглые даты в ушедшем году.

Как рассказал корреспонденту «МК» в Молдове создатель и бессменный художественный руководитель коллектива, обладатель звания «Om Emerit» Владимир Мельник, ансамбль вырос из хора местного Дома культуры. В 1983 году коллектив получил высокое звание «народный», и с тех пор вот уже 35 лет его оправдывает.

В репертуаре – около 200 произведений: украинские, русские, молдавские песни, что соответствует национальному составу жителей села. Но преобладает украинское население, поэтому и песен больше всего украинских. Репертуар постоянно расширяется и обновляется. Исполняют прежде всего песни, передающиеся в семьях из поколения в поколение, живущие в народе. Есть и такие, которые в самой Украине уже забыты. Поэтому так высоко оценивают искусство коллектива на исторической родине. В 2004 году ансамбль участвовал в IV Всемирном конгрессе украинцев в Киеве, в 2011-м получил звание «Народный коллектив Украины», а в 2013 году в Луцке на Всемирном фестивале украинской народной песни был отмечен Почетным дипломом и специальным призом за исполнение украинских народных песен своего региона. А уж сколько наград, полученных в Молдове на всех уровнях – от районного до республиканского – и сосчитать трудно!

Были времена, когда в ансамбле одновременно участвовали по несколько поколений одной и той же семьи – от прадедов до правнуков. А вообще за эти годы в «МРIЕ» сменились уже четыре поколения участников. Сегодня в коллективе 25 человек в возрасте от 12 до 75 лет. Немало тех, кто прошел с ансамблем весь его путь с первых дней, и это люди самых разных профессий и национальностей. В их числе Елена Кушнир (начинала вместе с родителями, теперь поют ее дети и внуки) Валентина Чебан, Наталья Клименко, Галина Москальчук, Елена Апчел, Людмила Чебан, Мария Шабан, Ольга Голик, Валентина Иванченко, Валентина Голобородько. Да и нынешний примар Татьяна Иванова в «МРIЕ» с пятилетнего возраста, а теперь и дочь Кристина выступает вместе с ней. И предыдущий руководитель местной администрации Полина Бурлаченко тоже выросла в ансамбле.

«МРIЯ» — самый любимый и популярный коллектив в районе, а в Григорьевке это просто предмет гордости всех земляков. Без ансамбля не обходится ни одно мероприятие в селе. Но, признает руководитель, без помощи меценатов работать было бы очень трудно. Самую большую помощь, наряду с местной администрацией, оказывает «МРIЕ» Почетный гражданин села Григорьевка Владимир Иванович Колесниченко. При его поддержке приобрели музыкальные инструменты, сшили красочные костюмы, и все участники ансамбля выражают за это глубокую благодарность.

В переводе с украинского «МРIЯ» означает «Мечта». Вот и в коллективе мечтают о новых песнях, новых выступлениях и новых успехах. Пусть все мечты обязательно исполнятся!

Елена ЛИТОВЦЕВА.