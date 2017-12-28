Нам есть чему учить европейцев и американцев

В уходящем году Bloomberg, один из двух ведущих американских поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, опубликовал свое видение будущего мира на ближайшие годы. Прогнозы самые пессимистичные. Предполагается, что Соединенные Штаты Америки, да и остальные страны мира, будут находиться на пороге войны, произойдет ряд экологических и экономических катастроф. Сформулировано несколько «апокалиптических» сценариев. Может ли хоть один из них как-то отразиться на житие-бытие молдаван? Давайте пофантазируем вместе с Bloomberg.

1.

Оказывается, самым главным кошмаром по версии Bloomberg является вероятность того, что Дональд Трамп выполнит все свои предвыборные обещания, и население переизберет его на второй срок! Если это случится в 2020 году, то в Bloomberg уверены: экономика США впадет в глубокую рецессию, а в стране начнутся массовые волнения с непредсказуемыми последствиями.

Ну и какое нам до этого дело? Хотя могут пострадать наши сограждане, хранящие свои вклады в долларах. Но таковых все меньше и меньше, молдаване больше ориентируются на евро. На фоне того, что происходит за океаном, евровалюта может еще, пожалуй, и укрепиться.

2.

В США в 2018 году пройдут выборы в Конгресс. В Bloomberg переживают: из-за фейковых новостей, к которым может быть причастна Россия, конгрессменами станут «не те» люди. Большинство народных избранников (о, ужас!) окажутся сторонниками ненавистного Трампа. Граждане Соединенных Штатов перестанут отличать правду ото лжи. На том и закончится заокеанская демократия.

А вот в данном случае мы могли бы с американцами поделиться опытом последних лет. Надо брать пример с молдавского парламента, просто запретившего российские информационные передачи. Только в случае США надо временно или на постоянной основе «прикрыть» Facebook и Twitter. Пусть в Штатах вещает один «общенациональный» канал CNN, и будет там вечное либеральное счастье.

3.

В Вашингтоне очень тревожатся за свою банковскую систему, которая может рухнуть, если подвергнется массированным кибератакам. На этом фоне криптовалюты, в частности биткоин, может вырасти в цене от сорока тысяч до миллиона долларов. Как следствие, мировая финансовая система развалится, многие коммерческие банки разорятся и закроются, предсказывает Bloomberg.

Вот напугали! У нас в Молдове без всяких кибератак с помощью Шора, если верить детективному агентству Kroll, стырили миллиард долларов. Три банка разорились, и ничего, живем, мамалыгу жуем. Тому, если надо, и других научим.

4.

Создается впечатление, будто у сотрудников Bloomberg просто какая-то паранойя в отношении своего президента. Там считают катастрофой вариант улучшения американо-китайских отношений. Аналитики полагают, что Трамп вполне способен дать «добро» Си Цзиньпину на присоединение Тайваня к материку. В 2028 году 82-летний Трамп прилетит в Тайбэй на юбилей объединения, предсказывают с печалью в Bloomberg.

В таком случае мы можем порадоваться за китайцев. У нас схожая проблема, только называется она приднестровской, и перспектив ее решения пока не видно. Кстати, в отличие от Республики Молдова, в Китае не стали создавать целое министерство реинтеграции. В Поднебесной обходятся банальным Советом по национальному объединению. Население насчитывает 1,4 миллиарда человек, а специалистов на одно дополнительное министерство не нашли.

5.

В 2018 году во Франции будут проходить протесты против реформы пенсионной системы, инициированной президентом Эммануэлем Макроном. Беспорядки перекинутся на Италию, Бельгию, которая распадется на три части (Валлония, Фландрия, Брюссель), Грецию, Португалию и Испанию. Безработица среди молодежи достигнет пятидесяти процентов, а к 2028 году на одного пенсионера будет приходиться два работающих человека, рисует апокалиптическую картину Bloomberg.

Ха, ха, ха. Приезжайте опять же в Кишинев, поделимся опытом. Главное понять: старики – отработанный материал, от них никакой выгоды, одни убытки. В Молдове уже давно на одного пенсионера приходится 1,8 работающих. И ничего, живем, а все потому, что, пенсия по возрасту в среднем покрывает лишь 87% прожиточного минимума, это данные национального бюро статистики. Экономим, учитесь!

6.

Заокеанские аналитики опасаются того, что Китай может втянуть США, Австралию и Россию в «климатическую» войну. В Bloomberg полагают: уже в ближайшее время на территории Поднебесной реки станут мелеть, и чаще случаться засухи. Поэтому Пекин потребует от всех стран подписать Парижское соглашение о снижении выбросов в атмосферу углекислого газа. Несогласные будут подвергнуты экономическим санкциям. В первую очередь это коснется США.

Не вижу причин нам переживать по этому поводу. Экономика в Молдове «недоразвитая», углекислого газа оттого в атмосферу уходит немного, так что Кишинев еще может и квотами на выбросы приторговывать. Есть в мире такая практика. Да и мелеющий Днестр надо спасать, если Китай, даже не зная о том, нам в этом поможет, то очень даже хорошо.

7.

Оказывается, в Bloomberg «переживают» и за Россию, а заодно и Саудовскую Аравию. По мнению аналитиков, в ближайшие годы цены на нефть упадут до 50, а впоследствии и до 10 долларов. А все из-за технологического прорыва в области производства аккумуляторов. Люди пересядут с бензиновых на электрические автомобили. Из-за экономических проблем Путин уйдет в отставку, а его место займет Набиуллина.

Допустим, все так и случится, ну и что? У нас ни нефти своей, ни электроэнергии, хотя, если присмотреться, и то и другое есть, но в очень малых объемах. Любые энергоресурсы мы вынуждены покупать за пределами страны. Нефть, может, в мире и подешевеет, но по давно заведенной молдавской традиции бензин и дизельное топливо в Молдове могут только дорожать.

Словом, ничем подобным миру нас не напугать. Тем, кто прошел через демократизацию, приватизацию и европеизацию, уже ничего не страшно.

Александр ТОКАРСКИЙ.