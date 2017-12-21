Турция приняла решение о полном финансировании и завершении до мая 2018 года ремонтных работ здания президентуры

Это стало возможным благо­даря предварительным дого­воренностям главы молдавско­го государства Игоря Додона с президентом Республики Тур­ция Реджепом Тайипом Эрдо­ганом.

Эти и многие другие вопросы об­суждались во время встречи президен­та Молдовы с вице-премьер-министром Республики Турция Хаканом Чавушоглу.

В беседе с господином Хаканом Ча­вушоглу глава государства дал положи­тельную оценку заключению Соглашения в области социальной безопасности, о чем просили представители молдавской диаспоры в Турции, в том числе во время визита Игоря Додона в Стамбул.

Президент поблагодарил за финан­совое и техническое содействие, оказан­ное РМ в целях внедрения целого ряда проектов во многих областях на нацио­нальном, а также региональном уровне, как, например, проекты и программы, реализация которых происходит в АТО Гагаузия и других районах страны.

«Турция является стратегическим партнером для нас как в рамках двусто­ронних отношений, так и на междуна­родном уровне», – заключил президент Игорь Додон.