Стратегический партнер Молдовы
Турция приняла решение о полном финансировании и завершении до мая 2018 года ремонтных работ здания президентуры
Это стало возможным благодаря предварительным договоренностям главы молдавского государства Игоря Додона с президентом Республики Турция Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эти и многие другие вопросы обсуждались во время встречи президента Молдовы с вице-премьер-министром Республики Турция Хаканом Чавушоглу.
В беседе с господином Хаканом Чавушоглу глава государства дал положительную оценку заключению Соглашения в области социальной безопасности, о чем просили представители молдавской диаспоры в Турции, в том числе во время визита Игоря Додона в Стамбул.
Президент поблагодарил за финансовое и техническое содействие, оказанное РМ в целях внедрения целого ряда проектов во многих областях на национальном, а также региональном уровне, как, например, проекты и программы, реализация которых происходит в АТО Гагаузия и других районах страны.
«Турция является стратегическим партнером для нас как в рамках двусторонних отношений, так и на международном уровне», – заключил президент Игорь Додон.