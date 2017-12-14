Алконовости под запретом
Российские телепередачи по воздействию на зрителя сильнее водки
Впрошлый четверг молдавский парламент принял два знаковых закона, касающихся телевидения. Во-первых, народные избранники запретили этому самому народу смотреть российские новостные и политико-аналитические передачи, представляющие «опасность для национальной безопасности».
Во-вторых, депутаты позаботились о населении, о его физическом благополучии и решили: на телевидении показывать рекламу алкоголя можно только с десяти вечера до семи утра. Напомним, в марте этого года в парламенте постановили: вино исключить из списка алкопродуктов.
Во втором чтении за закон о борьбе с российской пропагандой на местном телерынке проголосовали 61 депутат, 15 из которых бывшие члены Партии коммунистов. Это «настоящие бойцы», они более десяти лет «сражались» за сближение с Россией, а теперь уже года три воюют против неё. Как говорят в американских фильмах: «ничего личного – работа такая». За борьбу на телеэкранах с алкоголем проголосовали 59 депутатов. При этом документ совершенно бессмысленный: ликер и пиво рекламировать днем нельзя, а вот продвигать «продукт питания» в виде портвейна – можно.
По большому счету и первый законопроект – пустая формальность, решение больше политическое, чем несущее видимые последствия для жизни населения. В пору, когда даже у бездомных есть смартфоны с доступом в Интернет, запрет на «российскую пропаганду» теряет всякий смысл. Конечно, где-то бабушки-пенсионерки смогут смотреть 1-й канал, только в «обрезанном» Плахотнюком варианте, но это немного принесет ему дивидендов. Инициатива демократов рассчитана более на внешнее пользование. В Кишиневе думают, что брюссельские чиновники оценят смелый поступок молдавских депутатов, запретивших трансляцию информационных передач из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Евгений ГОЛЬША.