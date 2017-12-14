Российские телепередачи по воздействию на зрителя сильнее водки

Впрошлый четверг молдавский парла­мент принял два зна­ковых закона, касаю­щихся телевидения. Во-первых, народные избранники запретили этому самому народу смотреть российские новостные и политико-аналитические пере­дачи, представляю­щие «опасность для национальной безо­пасности».

Во-вторых, депутаты позаботились о населении, о его физическом благополу­чии и решили: на телевидении показывать рекламу алкоголя можно только с десяти вечера до семи утра. Напомним, в марте этого года в парламенте постановили: вино исключить из списка алкопродуктов.

Во втором чтении за закон о борьбе с российской пропагандой на местном теле­рынке проголосовали 61 депутат, 15 из ко­торых бывшие члены Партии коммунистов. Это «настоящие бойцы», они более десяти лет «сражались» за сближение с Россией, а теперь уже года три воюют против неё. Как говорят в американских фильмах: «ничего личного – работа такая». За борьбу на те­леэкранах с алкоголем проголосовали 59 депутатов. При этом документ совершенно бессмысленный: ликер и пиво рекламиро­вать днем нельзя, а вот продвигать «про­дукт питания» в виде портвейна – можно.

По большому счету и первый законо­проект – пустая формальность, решение больше политическое, чем несущее ви­димые последствия для жизни населе­ния. В пору, когда даже у бездомных есть смартфоны с доступом в Интернет, за­прет на «российскую пропаганду» теряет всякий смысл. Конечно, где-то бабушки-пенсионерки смогут смотреть 1-й канал, только в «обрезанном» Плахотнюком ва­рианте, но это немного принесет ему ди­видендов. Инициатива демократов рас­считана более на внешнее пользование. В Кишиневе думают, что брюссельские чиновники оценят смелый поступок мол­давских депутатов, запретивших трансля­цию информационных передач из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Евгений ГОЛЬША.