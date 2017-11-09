В группе риска не только юные девушки, начинающие половую жизнь, но и вполне зрелые мужчины

Еще совсем недавно главной при­чиной заболевания циститом у женщин (воспаление мочевого пузыря) считалось переохлаж­дение. И называлось это «цисти­том поздней осени» (или «ранней весны»). Потом специалисты за­болевание стали квалифициро­вать как «цистит медового ме­сяца», «цистит молодоженов», «цистит первой брачной ночи» — воспаление мочевого пузыря вследствие утраты девственности. Но все течет… В формулировки внесена поправочка: сегодня воспаление мочевого пузыря на фоне потери девственности уро­логи называют «циститом первой интимной связи» или «циститом первого полового акта». Как го­ворится, почувствуйте разницу. А еще появилось понятие «муж­ской цистит».

Но все разновидности «заболевания ниже пояса» имеют одни и те же симптомы. И ле­чить цистит, связанный с половым сношени­ем, надо тоже немедленно, полагает главный уролог Минздрава РФ, зав. кафедрой уро­логии МГМСУ, д.м.н., профессор Дмитрий ПУШКАРЬ. Он считает это заболевание са­мой распространенной болезнью мочеполо­вой системы человека, особенно у женщин.

«Виноваты женская анатомия и частая смена сексуальных партнеров»

— Что касается цистита у женщин, про­блема анатомическая: у дам мочеиспуска­тельный канал короткий — всего 3–4 см (у мужчин он более длинный — 18–20 см), — пояснил главный уролог России Дмитрий Юрьевич Пушкарь. — И ширина мочеиспу­скательного канала у женщин раза в полто­ра превышает ширину мужского. Близкое расположение мочеиспускательного канала и влагалища у женщин обуславливает разви­тие цистита после секса. Во время полового акта микрофлора влагалища перемещается в канал мочеиспускания, а так как у женщин он короткий и широкий, то всевозможные инфек­ции и бактерии легко проникают в организм и вызывают воспаление мочевого пузыря.

Если говорить о симптомах «цистита пер­вой интимной ночи», то они те же, что и при любой форме этого заболевания: рези при мочеиспускании, боли внизу живота, позыв на мочеиспускание после того, как мочевой пузырь уже опорожнился; боль или спазмы в области уретры, чувство распирания в жи­воте и др. Эти неприятные ощущения могут появиться у женщины как сразу после первой сексуальной близости, так и в последующие 2–3 дня. Но начало болезни чаще совпадает с датой первого полового контакта, поэтому медики используют такое понятие, как деф­лорационный цистит (связан с нарушением девственной плевы). Раньше его называли «циститом медового месяца» — заболевание после первого полового акта, возникающее в результате повреждения девственной плевы и занесения в мочеполовую систему патоген­ных бактерий.

Ошибка женщин в том, что многие из них при разрыве девственной плевы все боли вос­принимают как естественный процесс и при появлении симптомов цистита не придают им значения, обращаются к врачу слишком позд­но. Тем самым загоняют болезнь в хронику, считает эксперт. А хроническое воспаление мочевого пузыря в будущем может аукнуться серьезным заболеванием — пиелонефритом и др., особенно во время беременности и по­сле родов.

Кстати, дефлорационный цистит специ­алисты называют еще посткоитальным (лат. coitus — совокупление). Название пришло из тех времен, когда девушки хранили девствен­ность до первой брачной ночи.

КСТАТИ: Женщины в 30 раз чаще мужчин болеют циститом и другими ин­фекциями мочеполовой системы. 40% женщин в своей жизни пере­носят хроническое заболевание мочевых путей. Причины разные. Во многих случаях это связано не только с разрывом девственной плевы, но и с проблемами ми­крофлоры кишечника из-за увлечения анти­биотиками и другими лекарствами. В заболе­вании циститом также повинны противозачаточные таблетки и плохо подо­бранные барьерные средства (диафрагмы, колпачки и др.). А еще — аллергия на сперми­циды, неумеренное потребление кофе и алко­голя (оказывают раздражающее действие), нарушения в работе печени, стрессы, пробле­мы с позвоночником. И если не лечиться, бо­лезнь будет прогрессировать.

В принципе заболеть циститом может каждый, считают специалисты. Но…

В группе риска девушки:

чаще всего подвержены заболеванию ци­ститом «первой интимной ночи» те, кто только начинает вести половую жизнь;

женщины, вступающие в сексуальную связь с мужчинами, которые в прошлом имели мно­гочисленные половые контакты и являются носителями различных болезнетворных бак­терий и микроорганизмов;

люди, часто меняющие сексуальных партне­ров, а также лесбиянки и бисексуалы;

люди, имеющие патологии половых органов и мочеполовой системы;

те, кто занимается сексом без предохране­ния.

Мужской цистит? И такое бывает

— У представителей сильного пола «ци­стит первой интимной ночи» регистрируется значительно реже, чем у женщин, и состав­ляет всего около 1%. Причем в основном это мужчины старше 45 лет, констатирует эксперт-уролог Виктор ПОЛЯКОВ. — Вооб­ще молодым мужчинам повезло: у них другое анатомическое строение ниже пояса, и им до­статочно соблюдать правила личной гигиены. Причем цистит у мужчин редко бывает изоли­рованным процессом, поскольку удлиненный узкий мочеиспускательный канал препятству­ет проникновению любой инфекции в мочевой пузырь. Поэтому у них чаще всего инфекцион­ный цистит связан с простатитом, уретритом. По принципу восходящей инфекции (из пред­стательной железы, уретры, придатка яичка). Если проникновение инфекции происходит по нисходящему типу, то это чаще всего обу­словлено пиелонефритом или туберкулезом почек.

Также мужской цистит может быть вызван скрытыми инфекциями, передающимися по­ловым путем, считает эксперт. Могут быть и более серьезные заболевания: аденома пред­стательной железы, злокачественные новооб­разования и др.

Причиной цистита у мужчин могут быть даже грипп, гайморит, хронический тонзил­лит и другие инфекционные и вирусные за­болевания, локализующиеся в отдаленных от мочевого пузыря органах дыхательной систе­мы. В мочевой пузырь патогенные бактерии заносятся через кровь.

Пусковым механизмом начала цистита у мужчины часто являются какие-то урологиче­ские проблемы, сопровождающиеся сужени­ем мочеиспускательного канала и, как след­ствие, застоем мочи.

У мужчин с возрастом основной причиной цистита бывают хронические половые инфек­ции, сужение мочеиспускательного канала, мочекаменная болезнь и ослабленный имму­нитет на фоне длительного злоупотребления табачными изделиями и алкоголем.

Но симптомы цистита у мужчин те же, что и у женщин: частое мочеиспускание с жжением, резями, ночные позывы в туалет «по-маленькому». Боль и затруднения при мочеиспускании: им приходится прилагать усилия для начала опорожнения мочевого пу­зыря. Особенно болезненными ощущениями сопровождаются начало и конец мочеиспу­скания. И после их беспокоят боли в паху, в лобковой области. Объясняется это тем, что идет воспаление, поражена слизистая моче­вого пузыря. Острый цистит протекает с вы­сокой температурой, повышенным потоотде­лением, головной болью, ознобом, сильной слабостью и пр. В таких случаях требуется срочная госпитализация.

И диагностика мужского цистита схожа с диагностикой женского. Исследуется моча на бактерии, проводятся УЗИ почек, компьютер­ная томография. Выполняется бактериальный посев мочи, чтобы выявить возбудителя и его чувствительность к антимикробным пре­паратам, а также урогенитальный мазок на скрытые инфекции, передаваемые половым путем. Сдать общий анализ мочи. При хроническом цистите по­казана цистоскопия.

И лечение схоже с лечением женского цистита: обязатель­ны антибиотики, фитосредства, физиотерапия. Но назначать все это должен толь­ко врач-уролог и только после тща­тельного осмотра пациента и при­цельной диагностики. Антибиотики и противо­микробные средства — тоже только по назначению врача.

Лечение острого цистита при стой­кой задержке мочи и сильных болях, не купи­рующихся обезболивающими, проводится в условиях стационара после тщательной диагностики, выявления возбудителя или со­путствующего заболевания мочеполовой си­стемы, особо подчеркивает доктор Поляков. В остром периоде заболевания обязательны постельный режим, прием жаропонижающих, обильное питье до 2,5 литра, необходимо включать противовоспалительные и моче­гонные средства: фиточаи, клюквенный морс и др.

«Обследоваться и лечиться надо обоим партнерам»

Если инфекцию мочевого пузыря не на­чать лечить вовремя, последуют более се­рьезные заболевания, предупреждают экс­перты. Если уже появились боли в спине на уровне талии, то это может сигнализировать о том, что инфекция затронула каналы, иду­щие от мочевого пузыря к почкам, или даже сами почки. Для предотвращения серьезных последствий воспаления мочевого пузыря при первых же симптомах надо обследовать­ся обоим половым партнерам. У мужчин врачи обязательно должны взять мазок из уретры, чтобы определить наличие возбудителя бо­лезни. Если в мазке будет найдена инфекция, лечение понадобится обоим партнерам.

Одним из настораживающих признаков является повышение количества лейкоцитов и наличие бактерий в моче. Лечиться надо не медля ни дня, предупреждают урологи. В будущем это может стать причиной почечной недостаточности, других серьезных ослож­нений и даже гипертонии. Поэтому заболев­шему нужны не только консультации врача, обследование, но и лечение антибиотиками. Если цистит проявился не первый раз, лекар­ственный курс лечения может продлиться до 10 дней. Потребуется поддержка иммунной системы, а женщинам, возможно, и лечение гинекологических заболеваний.

На вопрос, можно ли вылечить цистит без антибиотиков, специалисты отвечают: «Не стоит уповать на авось — заболевание мо­жет перейти в хроническую форму». А на на­чальной стадии, когда болезнь только-только проявилась, можно обойтись короткими кур­сами лечения антибиотиками — примерно три дня.

Исследованиями доказано: в самом на­чале болезни трехдневный курс лечения при­водит к выздоровлению более чем в 95% слу­чаев. И риск перехода в хронику снижается до минимума. За это время, как правило, побоч­ные эффекты не успевают развиться.

«Пейте как можно больше воды»

— Для более эффективного лечения ци­стита надо обязательно использовать воз­можности фитотерапии, — подчеркивает наш постоянный консультант, д.м.н., профес­сор, фитотерапевт Сергей ТУРИЩЕВ. — Она занимает значительное место в лечении — особенно хронических форм. Есть расте­ния, обладающие не только антимикробным, но и противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим действием. Поэтому они и помогают быстрее справляться с циститом, повышают эффект антибиотиков, позволяет снизить риск повторного цистита. Желатель­но использовать их не только во время курса антибиотиков и после его окончания, но и в качестве профилактики.

В острых случаях и при хронических фор­мах заболеваний мочевого пузыря надо также пить как можно больше воды. Но она должна быть кипяченой и профильтрованной через бытовые фильтры с кар­триджами, смягчающими воду. Надо так построить свой питьевой режим, чтобы с мочой в сутки выделя­лось около 2,5 л жид­кости. Как известно, сильным мочегонным действием обладают также арбузы, арбуз­ные семечки и корки, они очищают мочевые пути.

Сборы от фитоте­рапевта Турищева:

Лист березы, толок­нянки; трава льнянки; корне­вища солодки — поровну. Трава хвоща, донника; кор­невища, плоды можжевельника — по 2 части; лист березы, цветки ромашки, трава сушеницы — 2,5 части; плоды шиповника, боярышника — по 5 частей.

Настои принимать в теплом виде по 1/3 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.

При первых признаках цистита травники советуют принимать витамин С с большим количеством воды, клюквенные морсы. Хо­рошее действие оказывают также лимонный сок с водой, ацидофилин, вода с яблочным уксусом (две чайные ложки на стакан воды). Полезны яблочный, виноградный, морковный и свекольный соки, отвар шиповника, компот из яблок. Помогут также витамины группы В, содержащие холин и фолиевую кислоту (В2, В5, В6).

При этом заболевании важна и диета: из пищи надо исключить острые блюда, пряно­сти, специи. Побольше белков растительного происхождения, ненасыщенных жиров. По­лезны также кисломолочные продукты, содер­жащие живые бактерии. И конечно, хотя бы на время лечения надо полностью исключить ал­коголь, кофе и газированные напитки.

Александра ЗИНОВЬЕВА.