ЦИСТИТ ПЕРВОЙ ИНТИМНОЙ НОЧИ
В группе риска не только юные девушки, начинающие половую жизнь, но и вполне зрелые мужчины
Еще совсем недавно главной причиной заболевания циститом у женщин (воспаление мочевого пузыря) считалось переохлаждение. И называлось это «циститом поздней осени» (или «ранней весны»). Потом специалисты заболевание стали квалифицировать как «цистит медового месяца», «цистит молодоженов», «цистит первой брачной ночи» — воспаление мочевого пузыря вследствие утраты девственности. Но все течет… В формулировки внесена поправочка: сегодня воспаление мочевого пузыря на фоне потери девственности урологи называют «циститом первой интимной связи» или «циститом первого полового акта». Как говорится, почувствуйте разницу. А еще появилось понятие «мужской цистит».
Но все разновидности «заболевания ниже пояса» имеют одни и те же симптомы. И лечить цистит, связанный с половым сношением, надо тоже немедленно, полагает главный уролог Минздрава РФ, зав. кафедрой урологии МГМСУ, д.м.н., профессор Дмитрий ПУШКАРЬ. Он считает это заболевание самой распространенной болезнью мочеполовой системы человека, особенно у женщин.
«Виноваты женская анатомия и частая смена сексуальных партнеров»
— Что касается цистита у женщин, проблема анатомическая: у дам мочеиспускательный канал короткий — всего 3–4 см (у мужчин он более длинный — 18–20 см), — пояснил главный уролог России Дмитрий Юрьевич Пушкарь. — И ширина мочеиспускательного канала у женщин раза в полтора превышает ширину мужского. Близкое расположение мочеиспускательного канала и влагалища у женщин обуславливает развитие цистита после секса. Во время полового акта микрофлора влагалища перемещается в канал мочеиспускания, а так как у женщин он короткий и широкий, то всевозможные инфекции и бактерии легко проникают в организм и вызывают воспаление мочевого пузыря.
Если говорить о симптомах «цистита первой интимной ночи», то они те же, что и при любой форме этого заболевания: рези при мочеиспускании, боли внизу живота, позыв на мочеиспускание после того, как мочевой пузырь уже опорожнился; боль или спазмы в области уретры, чувство распирания в животе и др. Эти неприятные ощущения могут появиться у женщины как сразу после первой сексуальной близости, так и в последующие 2–3 дня. Но начало болезни чаще совпадает с датой первого полового контакта, поэтому медики используют такое понятие, как дефлорационный цистит (связан с нарушением девственной плевы). Раньше его называли «циститом медового месяца» — заболевание после первого полового акта, возникающее в результате повреждения девственной плевы и занесения в мочеполовую систему патогенных бактерий.
Ошибка женщин в том, что многие из них при разрыве девственной плевы все боли воспринимают как естественный процесс и при появлении симптомов цистита не придают им значения, обращаются к врачу слишком поздно. Тем самым загоняют болезнь в хронику, считает эксперт. А хроническое воспаление мочевого пузыря в будущем может аукнуться серьезным заболеванием — пиелонефритом и др., особенно во время беременности и после родов.
Кстати, дефлорационный цистит специалисты называют еще посткоитальным (лат. coitus — совокупление). Название пришло из тех времен, когда девушки хранили девственность до первой брачной ночи.
КСТАТИ: Женщины в 30 раз чаще мужчин болеют циститом и другими инфекциями мочеполовой системы. 40% женщин в своей жизни переносят хроническое заболевание мочевых путей. Причины разные. Во многих случаях это связано не только с разрывом девственной плевы, но и с проблемами микрофлоры кишечника из-за увлечения антибиотиками и другими лекарствами. В заболевании циститом также повинны противозачаточные таблетки и плохо подобранные барьерные средства (диафрагмы, колпачки и др.). А еще — аллергия на спермициды, неумеренное потребление кофе и алкоголя (оказывают раздражающее действие), нарушения в работе печени, стрессы, проблемы с позвоночником. И если не лечиться, болезнь будет прогрессировать.
В принципе заболеть циститом может каждый, считают специалисты. Но…
В группе риска девушки:
чаще всего подвержены заболеванию циститом «первой интимной ночи» те, кто только начинает вести половую жизнь;
женщины, вступающие в сексуальную связь с мужчинами, которые в прошлом имели многочисленные половые контакты и являются носителями различных болезнетворных бактерий и микроорганизмов;
люди, часто меняющие сексуальных партнеров, а также лесбиянки и бисексуалы;
люди, имеющие патологии половых органов и мочеполовой системы;
те, кто занимается сексом без предохранения.
Мужской цистит? И такое бывает
— У представителей сильного пола «цистит первой интимной ночи» регистрируется значительно реже, чем у женщин, и составляет всего около 1%. Причем в основном это мужчины старше 45 лет, констатирует эксперт-уролог Виктор ПОЛЯКОВ. — Вообще молодым мужчинам повезло: у них другое анатомическое строение ниже пояса, и им достаточно соблюдать правила личной гигиены. Причем цистит у мужчин редко бывает изолированным процессом, поскольку удлиненный узкий мочеиспускательный канал препятствует проникновению любой инфекции в мочевой пузырь. Поэтому у них чаще всего инфекционный цистит связан с простатитом, уретритом. По принципу восходящей инфекции (из предстательной железы, уретры, придатка яичка). Если проникновение инфекции происходит по нисходящему типу, то это чаще всего обусловлено пиелонефритом или туберкулезом почек.
Также мужской цистит может быть вызван скрытыми инфекциями, передающимися половым путем, считает эксперт. Могут быть и более серьезные заболевания: аденома предстательной железы, злокачественные новообразования и др.
Причиной цистита у мужчин могут быть даже грипп, гайморит, хронический тонзиллит и другие инфекционные и вирусные заболевания, локализующиеся в отдаленных от мочевого пузыря органах дыхательной системы. В мочевой пузырь патогенные бактерии заносятся через кровь.
Пусковым механизмом начала цистита у мужчины часто являются какие-то урологические проблемы, сопровождающиеся сужением мочеиспускательного канала и, как следствие, застоем мочи.
У мужчин с возрастом основной причиной цистита бывают хронические половые инфекции, сужение мочеиспускательного канала, мочекаменная болезнь и ослабленный иммунитет на фоне длительного злоупотребления табачными изделиями и алкоголем.
Но симптомы цистита у мужчин те же, что и у женщин: частое мочеиспускание с жжением, резями, ночные позывы в туалет «по-маленькому». Боль и затруднения при мочеиспускании: им приходится прилагать усилия для начала опорожнения мочевого пузыря. Особенно болезненными ощущениями сопровождаются начало и конец мочеиспускания. И после их беспокоят боли в паху, в лобковой области. Объясняется это тем, что идет воспаление, поражена слизистая мочевого пузыря. Острый цистит протекает с высокой температурой, повышенным потоотделением, головной болью, ознобом, сильной слабостью и пр. В таких случаях требуется срочная госпитализация.
И диагностика мужского цистита схожа с диагностикой женского. Исследуется моча на бактерии, проводятся УЗИ почек, компьютерная томография. Выполняется бактериальный посев мочи, чтобы выявить возбудителя и его чувствительность к антимикробным препаратам, а также урогенитальный мазок на скрытые инфекции, передаваемые половым путем. Сдать общий анализ мочи. При хроническом цистите показана цистоскопия.
И лечение схоже с лечением женского цистита: обязательны антибиотики, фитосредства, физиотерапия. Но назначать все это должен только врач-уролог и только после тщательного осмотра пациента и прицельной диагностики. Антибиотики и противомикробные средства — тоже только по назначению врача.
Лечение острого цистита при стойкой задержке мочи и сильных болях, не купирующихся обезболивающими, проводится в условиях стационара после тщательной диагностики, выявления возбудителя или сопутствующего заболевания мочеполовой системы, особо подчеркивает доктор Поляков. В остром периоде заболевания обязательны постельный режим, прием жаропонижающих, обильное питье до 2,5 литра, необходимо включать противовоспалительные и мочегонные средства: фиточаи, клюквенный морс и др.
«Обследоваться и лечиться надо обоим партнерам»
Если инфекцию мочевого пузыря не начать лечить вовремя, последуют более серьезные заболевания, предупреждают эксперты. Если уже появились боли в спине на уровне талии, то это может сигнализировать о том, что инфекция затронула каналы, идущие от мочевого пузыря к почкам, или даже сами почки. Для предотвращения серьезных последствий воспаления мочевого пузыря при первых же симптомах надо обследоваться обоим половым партнерам. У мужчин врачи обязательно должны взять мазок из уретры, чтобы определить наличие возбудителя болезни. Если в мазке будет найдена инфекция, лечение понадобится обоим партнерам.
Одним из настораживающих признаков является повышение количества лейкоцитов и наличие бактерий в моче. Лечиться надо не медля ни дня, предупреждают урологи. В будущем это может стать причиной почечной недостаточности, других серьезных осложнений и даже гипертонии. Поэтому заболевшему нужны не только консультации врача, обследование, но и лечение антибиотиками. Если цистит проявился не первый раз, лекарственный курс лечения может продлиться до 10 дней. Потребуется поддержка иммунной системы, а женщинам, возможно, и лечение гинекологических заболеваний.
На вопрос, можно ли вылечить цистит без антибиотиков, специалисты отвечают: «Не стоит уповать на авось — заболевание может перейти в хроническую форму». А на начальной стадии, когда болезнь только-только проявилась, можно обойтись короткими курсами лечения антибиотиками — примерно три дня.
Исследованиями доказано: в самом начале болезни трехдневный курс лечения приводит к выздоровлению более чем в 95% случаев. И риск перехода в хронику снижается до минимума. За это время, как правило, побочные эффекты не успевают развиться.
«Пейте как можно больше воды»
— Для более эффективного лечения цистита надо обязательно использовать возможности фитотерапии, — подчеркивает наш постоянный консультант, д.м.н., профессор, фитотерапевт Сергей ТУРИЩЕВ. — Она занимает значительное место в лечении — особенно хронических форм. Есть растения, обладающие не только антимикробным, но и противовоспалительным, мочегонным, спазмолитическим действием. Поэтому они и помогают быстрее справляться с циститом, повышают эффект антибиотиков, позволяет снизить риск повторного цистита. Желательно использовать их не только во время курса антибиотиков и после его окончания, но и в качестве профилактики.
В острых случаях и при хронических формах заболеваний мочевого пузыря надо также пить как можно больше воды. Но она должна быть кипяченой и профильтрованной через бытовые фильтры с картриджами, смягчающими воду. Надо так построить свой питьевой режим, чтобы с мочой в сутки выделялось около 2,5 л жидкости. Как известно, сильным мочегонным действием обладают также арбузы, арбузные семечки и корки, они очищают мочевые пути.
Сборы от фитотерапевта Турищева:
- Лист березы, толокнянки; трава льнянки; корневища солодки — поровну.
- Трава хвоща, донника; корневища, плоды можжевельника — по 2 части; лист березы, цветки ромашки, трава сушеницы — 2,5 части; плоды шиповника, боярышника — по 5 частей.
Настои принимать в теплом виде по 1/3 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды.
При первых признаках цистита травники советуют принимать витамин С с большим количеством воды, клюквенные морсы. Хорошее действие оказывают также лимонный сок с водой, ацидофилин, вода с яблочным уксусом (две чайные ложки на стакан воды). Полезны яблочный, виноградный, морковный и свекольный соки, отвар шиповника, компот из яблок. Помогут также витамины группы В, содержащие холин и фолиевую кислоту (В2, В5, В6).
При этом заболевании важна и диета: из пищи надо исключить острые блюда, пряности, специи. Побольше белков растительного происхождения, ненасыщенных жиров. Полезны также кисломолочные продукты, содержащие живые бактерии. И конечно, хотя бы на время лечения надо полностью исключить алкоголь, кофе и газированные напитки.
Александра ЗИНОВЬЕВА.