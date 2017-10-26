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Тень на День

Тень на День
26 октября
08:45 2017
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Для одних – объединение, для других – оккупация

В соседней стране в среду отмечали День румынской армии. Бухарестское посольство решило, что этот праздник касается и граждан Республики Молдова. В минувший понедельник была проведена конференция «Обмен опытом в области военной истории… Ситуация в Бессарабии в 1917 году».

В среду и четверг румынские дипломаты и гости посетили мемориальные военные объекты в Кишиневе и Ниспоренском районе. Весной этого года парламент соседней страны проголосовал за то, чтобы сделать общегосударственным праздником 27 марта, поскольку в 1918 году именно в этот день была, как считают в Бухаресте, освобождена Бессарабия. По словам депутатов, поддержавших законопроект, это первый шаг на пути объединения Румынии и Республики Молдова.

В связи со столетием, как говорят за Прутом, «Великого объединения», Министерство по связям с соотечественниками запустило кампанию «Столетие через братство». Предполагается, что румынские уезды и бухарестские сектора должны будут заключить договора о дружбе с административно-территориальными единицами других стран. В первую очередь эта программа нацелена на Республику Молдова. Задача – «продвижение румынской идентичности в различных направлениях».

Социологи утверждают: от 15 до 20% граждан РМ готовы хоть завтра голосовать за объединение двух стран. Местные унионисты считают, что число их сторонников гораздо больше – не менее 30% населения республики.

Александр БОЦ.

 

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