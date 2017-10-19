«Наша Партия» продолжает оппонировать власти, активно занимается благотворительностью и «выводит в свет» своё молодёжное крыло

Ну а сам лидер НП Ренато Усатый, отсутствуя в Молдове физически, остаётся активным игроком отечественной политики. Уже совершенно очевидная пропагандистская кампания, призванная обелить олигарха Влада Плахотнюка – рекордсмена антирейтингов – и запущенная в ему же подконтрольных СМИ, не осталась, разумеется, незамеченной лидером «Нашей Партии».

«Плахотнюк – карликовый молдавский фюрер»

«Плахотнюк пытается сократить антирейтинг за счет заявлений, которые должны понравиться гражданам. На брифинге во вторник он сказал, что прекращает оптимизацию школ, которая, впрочем, была начата в результате голосования в парламенте с участием Демократической партии. Плахотнюк также запретил полицейским останавливать автомобили, если водители не нарушили ПДД. Интересно здесь то, что полиция и так не имеет права останавливать всех подряд. Процедура описана законодательством, но полицейские вечно придумывают какие-то спецоперации, чтобы его обойти. В Молдове закон полиции не указ, а указ полиции – Плахотнюк. Это общеизвестно. Домнул Влад сказал не останавливать – и теперь они действительно перестанут это делать», – заявил Усатый на днях.

В этом же ключе, по его мнению, следует воспринимать и откровенно популистскую инициативу ДПМ «забетонировать» в Основном законе страны внешнеполитический проевропейский вектор.

«Вот такая модель демократии от партии, которая хочет вписать европейский вектор в Конституцию. Плахотнюк приказал не прессовать водителей – и водителей не прессуют. А прикажет сфабриковать уголовное дело – и полиция сфабрикует. На кого угодно. Был бы человек, а статья найдется. Карликовый молдавский фюрер тут всему голова, и пигмеи в погонах дрожащей рукой всегда берут под козырёк», – утверждает Усатый.

Любопытно, что лидер «Нашей Партии» при этом счёл возможным сравнить человеческий и профессиональный потенциал политиков молдавской правящей коалиции и экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, который на прошлой неделе отвечал на вопросы журналистов на очередном заседании Международного клуба «Социальный резонанс». Фигуры отечественного политического поля в этом сравнении явно проигрывают.

Усатый убеждён: провальная политика правящего режима привела к тому, что рейтинги доверия в Молдове возглавляют иностранные, а не местные лидеры.

«Впечатления от встречи Бэсеску с русскоязычными журналистами. Экс-президент Румынии попытался казаться галантнее, интеллигентнее и космополитичнее, чем все представители молдавской власти вместе взятые за все прошедшие почти три десятилетия. И у него это получилось. Правители Молдовы сделали всё, чтобы рейтинги доверия в нашей стране возглавляли иностранные лидеры. Одним нравится Путин, другим – Бэсеску, бывший президент Румынии. Молдавские власти не нравятся никому. Ещё один признак надвигающегося коллапса государственности», – считает лидер НП.

Ещё раз о событиях 2014-го

В начале недели руководство «Нашей Партии» провело встречу с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы, в ходе которой стороны обсудили внедрение закона о государственном финансировании политических партий.

«Мы провели встречу с группой экспертов Совета Европы, которые изучают внедрение закона о финансировании», – заявил вице-председатель «Нашей Партии» Илиан Кашу.

В ходе встречи он рассказал о том, как на практике соблюдается этот закон, приведя в пример Демпартию, которая «нанимает лоббистов и тратит миллионы долларов для улучшения имиджа».

«Совет Европы с Европейским союзом настаивали на утверждении этого закона, чтобы избежать влияния олигархата на партии», – подчеркнул Кашу.

Со своей стороны, финансовый консультант «Нашей Партии» Наталия Баляну подчеркнула, что в действующем законодательстве есть большое количество пробелов. По словам специалиста, «мы рассказали о том, что политическим оппозиционным партиям приходится с трудом находить средства финансирования, предусмотренные законодательством».

«Юридические лица боятся финансировать политические партии, так как опасаются террора со стороны органов по надзору, которые контролируют власти. Физические лица не могут планировать свои расходы, поскольку у нас есть практика ретроспективного применения действующего налогового законодательства», – заявила Баляну.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили и допущенное режимом преступление против демократии в 2014 году, когда без какого-либо повода из предвыборной гонки была исключена партия Ренато Усатого.

«Мы проинформировали их о своих действиях. Мы доказали в суде, что те четыре протокола, составленные полицией, и которые легли в основу решения ЦИКа о нашем исключении, были признаны недействительными», – заявил Кашу.

«Свет» против тьмы молдавских демократов

У многих, полагаем, ещё свежо в памяти отдающее Францем Кафкой «дело» примара Тараклии Филипова. Своенравный градоначальник торчал в горле местного и центрального офисов ДПМ такой костью, что для отстранения от должности и суда над ним пришлось использовать, напомним, засохшие туи – вырубленные Филиповым якобы с превышение должностных полномочий. Тогда по поводу зашкаливающего идиотизма ситуации пришлось высказываться даже послам Петтиту и Тапиоле.

Как показывает практика, со временем ни методы молдавских демократов, ни любовь их к абсурду не меняются совершенно. Недавно подчинённые Влада Плахотнюка обнаружили в Тараклии новую «кость в горле» – и. о. главного редактора газеты местного районного совета «Свет» Ангелину Гайдаржи. Дама мало того что весьма общественно активна и пользуется авторитетом в Тараклии, так ещё и возглавляет территориальное отделение оппозиционной «Нашей Партии».

Демпартия явно вознамерилась сместить Ангелину Гайдаржи с должности. Местный советник от Демпартии Фёдор Ковальжи организовал специальный аудит, по результатам которого обвинил Гайдаржи в нанесении материального ущерба газете, а, соответственно, и райсовету на сумму в 472 с половиной тысячи леев.

Каким же образом и. о. редактора, по мнению тараклийских демократов, нанесла пресловутый ущерб? А просто тем, что публиковала в печатном издании журналистские материалы…

«Газета «Свет», как и любое другое средство массовой информации, публикует материалы коммерческие и материалы редакционные. Поскольку издание принадлежит районному совету Тараклии, то он и утверждает расценки на рекламные материалы экономического или политического характера.

Затеяв свой аудит, представители Демпартии просто взяли материалы газеты за два с половиной года, отделили бесплатные материалы от платных, а затем платные померили линейкой, высчитали квадратные сантиметры, умножили на утверждённые советом расценки и получили сумму «ущерба» в 472,5 тысячи леев.

То есть главная претензия ко мне просто поражает воображение: почему редакционные материалы печатались бесплатно? Почему я не брала с героев публикации деньги? Я пыталась объяснять: если как репортёр я иду делать репортаж, допустим, с митинга в День Победы, с кого прикажете требовать деньги за статью?

Или, например, есть среди наших советников-демократов женщина, которая руководит местным ЗАГСом. Спросила у неё: «Если журналист придёт в ваше учреждение за статистикой о рождаемости-смертности, как вы посмотрите на то, что он потребует с вас за это оплату?». Видимо, так, по мнению советников от ДПМ, просто делающий свою работу журналист и наносит «ущерб» бесплатными статьями.

Думаю, люди, сегодня меня обвиняющие, всё это прекрасно понимают. Но дело в том, что ныне в Тараклии почти не осталось руководящих или общественно значимых должностей, которые бы не занимали члены ДПМ. Редакция «Света» – едва ли не единственный орган, которым руководит не человек демократов. Полагаю, дело именно в этом…», – утверждает Ангелина Гайдаржи.

Сергей Филипов в своё время утверждал, что прежде чем разрыдаться о судьбе 20-ти пожилых тараклийских туй, из кишинёвского офиса ДПМ ему поступали настойчивые приглашения вступить в ряды сей почтенной партии. Сдаётся нам, Ангелину Гайдаржи в ближайшее время тоже ждут интересные предложения…

Ветеранам, спортсменам, городам…

Между тем, «Наша Партия» и сам Усатый продолжают, несмотря ни на что, заниматься одним из своих излюбленных видов деятельности – благотворительностью.

В субботу, 14 октября, волонтеры Благотворительного фонда «Ренато Усатый» навестили проживающих в Бельцах (в северной столице их осталось всего 38 человек) ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы выразить безграничную благодарность за их подвиг и за то, что они еще с нами. Многие из них уже совсем слабы, кто-то почти всегда лежит, и им очень тяжело встречать гостей. Каждому из них вручили по четыре тысячи леев.

Материальную помощь ветеранам развозили по домам. Вручая ее, желали здоровья, которого им всем сейчас так не хватает. Растроганные ветераны благодарили за то, что их не забывают, помнят и ценят подвиги, которые они совершали на полях сражений. Одни говорили, что собираются потратить подаренные деньги на лечение, другие – на еду и оплату коммунальных услуг.

Кроме того, на днях благотворительный фонд Усатого выделил средства на новую форму, в которой бельцкие гимнасты представят Молдову на международных соревнованиях в Болгарии. 28 комплектов костюмов пошили на заказ. Бельцкие спортсмены с 19 по 23 октября будут находиться в Пловдиве, где пройдет Чемпионат по аэробной гимнастике. В отделении аэробной гимнастики, которое относится к бельцкой спортшколе № 1, занимаются около 50 ребят в возрасте от 6 до 17 лет.

А ещё напомним, что 14 октября, кроме Кишинева, храмовой праздник также отмечает город Вулканешты, которому Фонд «Ренато Усатый» подарил две тысячи квадратных метров плитки, а также коммуны Мошана, Малиновское, Василеуцы и Халахора де Сус, которым фонд выделил 400 тысяч леев.

«Сегодня, 14 октября, в День Покрова Святой Богородицы свой Храм празднует не только столица, но и другие населенные пункты страны. Традиционно фонд Ренато Усатого преподносит городам и сёлам подарки. Город Вулканешты по случаю праздника получит 2 тысячи квадратных метров тротуарной плитки. 400 тысяч леев на развитие инфраструктуры Фонд дарит коммунам Мошана (Дондюшанского района), Малиновское и Василеуць (Рышканского района), а также Халахора да Сус ( Бричанского района). Мне приятно делать эти подарки трудолюбивым, радушным и гостеприимным людям. Именно вы олицетворяете Молдову. Искренне желаю вам благополучия, здоровья, свершения надежд, крепкого семейного счастья. Пусть хранит вас Бог!» – написал Ренато Усатый на своей странице в Фейсбуке.

Как можно меньше «плахишей»

Около 50 юношей и девушек, молодых активистов «Нашей Партии», участвуют во встречах с государственными, общественными и политическими деятелями России на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

«Мы уже третий день находимся на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Лекции, дискуссионные площадки, а также встречи с известными личностями, среди которых: министр иностранных дел Российской Федерации — Сергей Лавров, а также руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ Владимир Жириновский. Главная цель мероприятий – получение опыта, который можно будет применить в родной Молдавии, а также обмен культурой между молодёжью разных стран. Мы в прекрасном настроении, осмысляем и закрепляем полученную информацию», – написал в Фейсбуке один из молодых активистов «Нашей Партии».

Во вторник к молодёжи в Сочи присоединился и лидер НП. Усатый заявил, что «участие в мероприятиях такого уровня поможет воспитать поколение, в котором будет как можно меньше «плахишей»…

Дмитрий ГАМАЮНОВ.