Бездарные и откровенно вредитель­ские действия правительства при­вели к ухудшению политической и социально-экономической ситуации в Молдове. Продолжается обнища­ние народа. Закрываются школы, лицеи, медицинские учреждения. Дорожают продукты питания, растут коммунальные тарифы. Население покидает страну.

Узурпация власти

На этом фоне продолжается про­цесс узурпации государственной вла­сти. Вопреки Конституции Республики Молдова, контроль над властью уста­новила одна политическая партия – Де­мократическая партия, получившая на последних парламентских выборах чуть больше 15% голосов избирателей. Эта партия меньшинства подмяла под себя все институты законодательной, испол­нительной и судебной власти в стране.

Атака на президента

Выполняя задание своих западных кураторов, правящий режим и его кар­манная «проевропейская оппозиция» по­стоянно атакуют всенародно избранного президента Молдовы Игоря Додона с це­лью лишения его полномочий и воспре­пятствования реализации им функций, прописанных в Конституции РМ, в каче­стве гаранта суверенитета, националь­ной независимости, единства и террито­риальной целостности страны, а также в сферах внешней политики и обороны.

Действуя через подконтрольных членов Конституционного суда, власть запретила народу выразить на консуль­тативном референдуме свою позицию по важнейшим вопросам жизни нашего общества: о недопустимости возврата выведенного из финансово-банковской системы Молдовы миллиарда долларов за счёт граждан страны, о расширении полномочий президента, о сокращении числа депутатов парламента и о препо­давании в школах истории Молдовы.

Попрание нейтралитета

Грубо поправ конституционный прин­цип нейтралитета Республики Молдова и нарушая указы Верховного главнокоман­дующего страны, правительство, кон­тролируемое ДПМ, пытается отправить армию на учения блока НАТО. На пост министра обороны, один из важнейших государственных постов страны, Демо­кратическая партия проталкивает абсо­лютно некомпетентного человека – по­литического назначенца.

Геополитические игры

Стремясь заручиться поддержкой стран Запада, режим решил прибегнуть к своему излюбленному средству – раз­ыгрыванию геополитической карты, про­воцированию межнациональной розни, эскалации напряжения на Днестре.

В то время как президент Молдовы предпринимает титанические усилия по нормализации отношений с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией, добиваясь возвращения наших предприятий на российский рынок, улучшая условия жизни сотен тысяч трудовых мигрантов и их семей, правящий режим намеренно предпринимает враждебные акции в от­ношении России: запрет на въезд в стра­ну вице-премьера РФ Дмитрия Рогози­на, депортация из Молдовы российских артистов и журналистов, антироссий­ские демарши в Генеральной ассамблее ООН, попытки запрета трансляции рос­сийских новостных и информационно- аналитических телепередач.

Игнорирование интересов Гагаузии

Вопреки закону 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии, Демократи­ческая партия исключает из законопро­ектов положения, важные для Гагаузской автономии и её жителей, провоцируя не­довольство целого региона страны.

Провокация напряжённости

В то время как президент пред­принимает усилия по объединению страны и мирному урегулированию приднестровского вопроса, прави­тельство провоцирует эскалацию напряжённости на берегах Днестра. Попытки денонсации Соглашения 1992 года и настойчивые требова­ния ликвидации миротворческого формата, которые предпринимает Демократическая партия, способны привести к эскалации напряжённо­сти на Днестре.

Циничные действия Демпартии

Наиболее циничными являются попытки Демократической партии, вопреки позиции более 55% граж­дан Молдовы, поддерживающих вступление в Евразийский эконо­мический союз, протолкнуть через парламент внесение изменения в Конституцию о безальтернативно­сти курса на европейскую интегра­цию, что спровоцирует дестабили­зацию внутри страны и приведёт к гражданскому противостоянию. Внешнеполитический курс страны может определять только народ на референдуме.

Тягчайшее преступление

Партия социалистов Республики Молдова напоминает правительству и парламентскому большинству, контро­лируемым Демократической партией, содержание статьи 2 Конституции Респу­блики Молдова: «Национальный сувере­нитет принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непо­средственно и через свои представи­тельные органы в формах, определенных Конституцией. Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация госу­дарственной власти является тягчайшим преступлением против народа».

Инициатива ПСРМ

Исходя из того, что всенародно из­бранный Президент Республики Молдо­ва Игорь Додон является единственным легитимным руководителем страны и выражает волю народа, Партия социа­листов Республики Молдова выдвигает инициативу перехода к президентской форме правления. Президент, избран­ный народом и ответственный перед народом, должен обладать функцией назначения правительства. Каждый министр в правительстве должен нести персональную ответственность перед президентом и народом страны.

За народный референдум

Учитывая то, что правящий режим от­казывает народу Молдовы в выражении своего мнения посредством консультатив­ного референдума, единственным спосо­бом народного волеизъявления являются досрочные парламентские выборы.

Народный референдум, с инициати­вой которого выступил президент Игорь Додон, будет проведён в любом случае. Начиная с 24 сентября 2017 года, Партия социалистов объявляет о старте Нацио­нальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правле­ния и наделение президента страны функ­цией главы исполнительной власти в Ре­спублике Молдова. Наша задача собрать как минимум 70% подписей граждан стра­ны, обладающих избирательным правом. В рамках этой кампании представители Партии социалистов войдут в каждый дом, в каждую квартиру, предоставляя возмож­ность каждому жителю страны высказать своё мнение о том, кто должен управлять страной – народ или шайка узурпаторов. Они запрещают референдум – мы его про­ведём в каждом доме.

В случае попыток отстранения президента страны от должности или силового решения приднестровского конфликта, если Президент созовёт народ на Великое национальное собрание, мы последуем его призыву и прибудем вцентр Кишинёва ради окончательного избавления страны от антинародного и антигосударственного режима.

Узурпация непройдёт! Власть – народу!

РЕЗОЛЮЦИЯ общенациональной акции протеста Партии социалистов Республики Молдова. 24 сентября 2017.