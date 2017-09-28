Избавим страну от антинародного режима
Бездарные и откровенно вредительские действия правительства привели к ухудшению политической и социально-экономической ситуации в Молдове. Продолжается обнищание народа. Закрываются школы, лицеи, медицинские учреждения. Дорожают продукты питания, растут коммунальные тарифы. Население покидает страну.
Узурпация власти
На этом фоне продолжается процесс узурпации государственной власти. Вопреки Конституции Республики Молдова, контроль над властью установила одна политическая партия – Демократическая партия, получившая на последних парламентских выборах чуть больше 15% голосов избирателей. Эта партия меньшинства подмяла под себя все институты законодательной, исполнительной и судебной власти в стране.
Атака на президента
Выполняя задание своих западных кураторов, правящий режим и его карманная «проевропейская оппозиция» постоянно атакуют всенародно избранного президента Молдовы Игоря Додона с целью лишения его полномочий и воспрепятствования реализации им функций, прописанных в Конституции РМ, в качестве гаранта суверенитета, национальной независимости, единства и территориальной целостности страны, а также в сферах внешней политики и обороны.
Действуя через подконтрольных членов Конституционного суда, власть запретила народу выразить на консультативном референдуме свою позицию по важнейшим вопросам жизни нашего общества: о недопустимости возврата выведенного из финансово-банковской системы Молдовы миллиарда долларов за счёт граждан страны, о расширении полномочий президента, о сокращении числа депутатов парламента и о преподавании в школах истории Молдовы.
Попрание нейтралитета
Грубо поправ конституционный принцип нейтралитета Республики Молдова и нарушая указы Верховного главнокомандующего страны, правительство, контролируемое ДПМ, пытается отправить армию на учения блока НАТО. На пост министра обороны, один из важнейших государственных постов страны, Демократическая партия проталкивает абсолютно некомпетентного человека – политического назначенца.
Геополитические игры
Стремясь заручиться поддержкой стран Запада, режим решил прибегнуть к своему излюбленному средству – разыгрыванию геополитической карты, провоцированию межнациональной розни, эскалации напряжения на Днестре.
В то время как президент Молдовы предпринимает титанические усилия по нормализации отношений с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией, добиваясь возвращения наших предприятий на российский рынок, улучшая условия жизни сотен тысяч трудовых мигрантов и их семей, правящий режим намеренно предпринимает враждебные акции в отношении России: запрет на въезд в страну вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, депортация из Молдовы российских артистов и журналистов, антироссийские демарши в Генеральной ассамблее ООН, попытки запрета трансляции российских новостных и информационно- аналитических телепередач.
Игнорирование интересов Гагаузии
Вопреки закону 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии, Демократическая партия исключает из законопроектов положения, важные для Гагаузской автономии и её жителей, провоцируя недовольство целого региона страны.
Провокация напряжённости
В то время как президент предпринимает усилия по объединению страны и мирному урегулированию приднестровского вопроса, правительство провоцирует эскалацию напряжённости на берегах Днестра. Попытки денонсации Соглашения 1992 года и настойчивые требования ликвидации миротворческого формата, которые предпринимает Демократическая партия, способны привести к эскалации напряжённости на Днестре.
Циничные действия Демпартии
Наиболее циничными являются попытки Демократической партии, вопреки позиции более 55% граждан Молдовы, поддерживающих вступление в Евразийский экономический союз, протолкнуть через парламент внесение изменения в Конституцию о безальтернативности курса на европейскую интеграцию, что спровоцирует дестабилизацию внутри страны и приведёт к гражданскому противостоянию. Внешнеполитический курс страны может определять только народ на референдуме.
Тягчайшее преступление
Партия социалистов Республики Молдова напоминает правительству и парламентскому большинству, контролируемым Демократической партией, содержание статьи 2 Конституции Республики Молдова: «Национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах, определенных Конституцией. Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа».
Инициатива ПСРМ
Исходя из того, что всенародно избранный Президент Республики Молдова Игорь Додон является единственным легитимным руководителем страны и выражает волю народа, Партия социалистов Республики Молдова выдвигает инициативу перехода к президентской форме правления. Президент, избранный народом и ответственный перед народом, должен обладать функцией назначения правительства. Каждый министр в правительстве должен нести персональную ответственность перед президентом и народом страны.
За народный референдум
Учитывая то, что правящий режим отказывает народу Молдовы в выражении своего мнения посредством консультативного референдума, единственным способом народного волеизъявления являются досрочные парламентские выборы.
Народный референдум, с инициативой которого выступил президент Игорь Додон, будет проведён в любом случае. Начиная с 24 сентября 2017 года, Партия социалистов объявляет о старте Национальной кампании по сбору подписей за переход к президентской форме правления и наделение президента страны функцией главы исполнительной власти в Республике Молдова. Наша задача собрать как минимум 70% подписей граждан страны, обладающих избирательным правом. В рамках этой кампании представители Партии социалистов войдут в каждый дом, в каждую квартиру, предоставляя возможность каждому жителю страны высказать своё мнение о том, кто должен управлять страной – народ или шайка узурпаторов. Они запрещают референдум – мы его проведём в каждом доме.
В случае попыток отстранения президента страны от должности или силового решения приднестровского конфликта, если Президент созовёт народ на Великое национальное собрание, мы последуем его призыву и прибудем вцентр Кишинёва ради окончательного избавления страны от антинародного и антигосударственного режима.
Узурпация непройдёт! Власть – народу!
РЕЗОЛЮЦИЯ общенациональной акции протеста Партии социалистов Республики Молдова. 24 сентября 2017.