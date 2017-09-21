Октавиан Калмык уверен, что гастарбайтеры повалят домой

Эти цифры известны всем: еже­дневно Молдову навсегда по­кидают 106 человек. Денежные переводы молдавских трудовых мигрантов составляют 20-30% ВВП, и, если бы не они, страна не смог­ла бы справляться с финансовыми проблемами. А вот вице-премьер, министр экономики и инфраструк­туры Октавиан Калмык убежден, что скоро такому печальному по­ложению будет положен конец.

Вернутся ли утекшие мозги на родину?

В интервью одному из интернет-изданий Калмык заявил: «Я думаю, что утечка мозгов из Молдовы – временное явление. Считаю, что у Молдовы еще есть рабочая сила, способная вернуться из-за рубежа и заниматься производственными процессами. Зарплата в экономическом секторе и в свободных экономических зонах соразмерна той, которую они получают за пределами страны. Молдова уже становит­ся привлекательной для наших граждан».

Позавидуешь такому оптимизму го­сподина министра. Можно подумать, что он не знаком не только с международной статистикой, согласно которой Молдова по уровню средней зарплаты находится на 76 месте в мире, позади Нигерии и Бангла­деш, но и с отечественной. Утвержденный правительством размер средней зарплаты на нынешний год – 5300 леев (чуть больше 300 долларов). А в странах, которые осо­бенно привлекают наших гастарбайтеров – России и Италии, – 615 и 2350 долларов соответственно. По последним же данным Национального бюро статистики, во вто­ром квартале 2017 года доходы нашего населения составили в среднем 2227 леев в месяц на человека.

Так на чем же основан оптимизм Окта­виана Калмыка? Могут ли такие зарплаты привлечь домой трудовых мигрантов? Или министр перебрался в какую-то другую Молдову?

Мы поинтересовались мнением экс­перта Института развития и социальных инициатив «Viitorul», экс-председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, доктора экономики Вячеслава ИОНИЦЭ:

Дело не в зарплате

— Да, практика других стран показы­вает, что 20-25% населения, уехавшего на заработки за рубеж, через определенное время, накопив деньги и опыт, возвраща­ется и начинает успешный бизнес. Но это, к сожалению, не про Молдову.

Даже если средняя зарплата по стра­не превышает 5000 леев, больше половины работающих получает в 2-3 раза меньше. И дело, в конце концов, не в зарплатах. Никто не вернется ради них. Наш институт регу­лярно проводит опросы в разных районах страны. И наблюдается очень тревожное явление. Состоявшиеся люди, прекрас­но обеспеченные, с успешным бизнесом, которые здесь могут позволить себе все, сворачивают бизнес и навсегда уезжают из страны. Их не устраивает не уровень доходов, а качество жизни – образования, здравоохранения, инфраструктуры, эколо­гии. Они не видят тут будущего для детей. Если раньше уезжали прежде всего, чтобы выжить, теперь уезжают, чтобы жить.

У экономики нет точек роста

— Постоянно или временно находятся за границей свыше 800 тысяч человек. Из них около полумиллиона уехали окончательно. Они реально уже почти ничем не связаны с Молдовой и лишь изредка приезжают в гости. Воссоединение семей происходит не здесь, а за пределами страны. Ясно, что эти люди уже не вернутся. И что их могло бы ожидать на родине? В 2015-2016 гг. впервые наблюдался не приток иностран­ных инвестиций, а вывод их из страны. Все последние годы Молдова в немалой сте­пени формировала бюджет за счет пере­числений из-за рубежа, то есть не за счет наращивания производства, а за счет уве­личения потребления благодаря деньгам мигрантов. Но сейчас поток перечислений начал сокращаться. То есть утрачивается фактически единственная имевшаяся точка роста. Объем кредитования экономики па­дает, предприниматели не видят перспек­тивы развития и потому не вкладывают свои деньги в банки. Это дорога в никуда.

Желаемое за действительное

— Да, в Молдове можно найти несколько десятков случаев, когда мигранты, зарабо­тав деньги за рубежом, вернулись и начали свой бизнес. Скажем, в Страшенах, где соз­даны Свободная экономическая зона и Про­мышленный парк, за пару лет удалось при­влечь миллиард леев инвестиций. Для такого небольшого города это много, но для всей республики ситуация не характерна. А ми­нистр, судя по всему, просто обобщил част­ные случаи, представив их как положение дел в Молдове в целом. То есть выдал желае­мое, не имеющее ничего общего с реальным положением дел, за действительное.

Елена РОЙТБУРД.