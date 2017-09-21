В какую Молдову переехал министр?
Октавиан Калмык уверен, что гастарбайтеры повалят домой
Эти цифры известны всем: ежедневно Молдову навсегда покидают 106 человек. Денежные переводы молдавских трудовых мигрантов составляют 20-30% ВВП, и, если бы не они, страна не смогла бы справляться с финансовыми проблемами. А вот вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык убежден, что скоро такому печальному положению будет положен конец.
Вернутся ли утекшие мозги на родину?
В интервью одному из интернет-изданий Калмык заявил: «Я думаю, что утечка мозгов из Молдовы – временное явление. Считаю, что у Молдовы еще есть рабочая сила, способная вернуться из-за рубежа и заниматься производственными процессами. Зарплата в экономическом секторе и в свободных экономических зонах соразмерна той, которую они получают за пределами страны. Молдова уже становится привлекательной для наших граждан».
Позавидуешь такому оптимизму господина министра. Можно подумать, что он не знаком не только с международной статистикой, согласно которой Молдова по уровню средней зарплаты находится на 76 месте в мире, позади Нигерии и Бангладеш, но и с отечественной. Утвержденный правительством размер средней зарплаты на нынешний год – 5300 леев (чуть больше 300 долларов). А в странах, которые особенно привлекают наших гастарбайтеров – России и Италии, – 615 и 2350 долларов соответственно. По последним же данным Национального бюро статистики, во втором квартале 2017 года доходы нашего населения составили в среднем 2227 леев в месяц на человека.
Так на чем же основан оптимизм Октавиана Калмыка? Могут ли такие зарплаты привлечь домой трудовых мигрантов? Или министр перебрался в какую-то другую Молдову?
Мы поинтересовались мнением эксперта Института развития и социальных инициатив «Viitorul», экс-председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, доктора экономики Вячеслава ИОНИЦЭ:
Дело не в зарплате
— Да, практика других стран показывает, что 20-25% населения, уехавшего на заработки за рубеж, через определенное время, накопив деньги и опыт, возвращается и начинает успешный бизнес. Но это, к сожалению, не про Молдову.
Даже если средняя зарплата по стране превышает 5000 леев, больше половины работающих получает в 2-3 раза меньше. И дело, в конце концов, не в зарплатах. Никто не вернется ради них. Наш институт регулярно проводит опросы в разных районах страны. И наблюдается очень тревожное явление. Состоявшиеся люди, прекрасно обеспеченные, с успешным бизнесом, которые здесь могут позволить себе все, сворачивают бизнес и навсегда уезжают из страны. Их не устраивает не уровень доходов, а качество жизни – образования, здравоохранения, инфраструктуры, экологии. Они не видят тут будущего для детей. Если раньше уезжали прежде всего, чтобы выжить, теперь уезжают, чтобы жить.
У экономики нет точек роста
— Постоянно или временно находятся за границей свыше 800 тысяч человек. Из них около полумиллиона уехали окончательно. Они реально уже почти ничем не связаны с Молдовой и лишь изредка приезжают в гости. Воссоединение семей происходит не здесь, а за пределами страны. Ясно, что эти люди уже не вернутся. И что их могло бы ожидать на родине? В 2015-2016 гг. впервые наблюдался не приток иностранных инвестиций, а вывод их из страны. Все последние годы Молдова в немалой степени формировала бюджет за счет перечислений из-за рубежа, то есть не за счет наращивания производства, а за счет увеличения потребления благодаря деньгам мигрантов. Но сейчас поток перечислений начал сокращаться. То есть утрачивается фактически единственная имевшаяся точка роста. Объем кредитования экономики падает, предприниматели не видят перспективы развития и потому не вкладывают свои деньги в банки. Это дорога в никуда.
Желаемое за действительное
— Да, в Молдове можно найти несколько десятков случаев, когда мигранты, заработав деньги за рубежом, вернулись и начали свой бизнес. Скажем, в Страшенах, где созданы Свободная экономическая зона и Промышленный парк, за пару лет удалось привлечь миллиард леев инвестиций. Для такого небольшого города это много, но для всей республики ситуация не характерна. А министр, судя по всему, просто обобщил частные случаи, представив их как положение дел в Молдове в целом. То есть выдал желаемое, не имеющее ничего общего с реальным положением дел, за действительное.
Елена РОЙТБУРД.