Молдова развивает сотрудничество
Президент Игорь Додон провел встречу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
С молдавской стороны во встрече приняли участие председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный и башкан Гагаузии Ирина Влах. Президент Молдовы поблагодарил своего туркменского коллегу за приглашение на церемонию открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, подчеркнув, что рассматривает это как знак высокого внимания руководства Туркменистана к развитию двусторонних отношений.
Пример нейтралитета
Игорь Додон отметил символичность факта проведения встречи в канун 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Туркменистаном. За это время наши страны смогли укрепить двусторонние связи, которые составляют прочную основу всестороннего взаимодействия между двумя странами и народами.
Глава молдавского государства поблагодарил главу Туркменистана за оперативное и качественное выполнение туркменской стороной строительствa детского сада в с. Чишмикиой и отметил, что рассматривает завершение данного значимого социального проекта, а также и других проектов как важный вклад в развитие межгосударственных и гуманитарных связей.
Президент Молдовы подчеркнул, что между Республикой Молдова и Туркменистаном существует большой потенциал для сотрудничества, который не использован в должной мере, выразив заинтересованность в расширении объемов и номенклатуры экспортируемых и импортируемых товаров и налаживании каналов поставок продукции на долгосрочной основе.
Стороны договорились об углублении сотрудничества в различных областях — экономической, социальной, гуманитарной и др.
Игорь Додон высоко оценил внешнеполитическую стратегию Туркменистана, основанную на принципе постоянного нейтралитета, признанного 12 декабря 1995 года на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, заметив, что опыт Туркменистана в продвижении и укреплении принципа постоянного нейтралитета представляет особый интерес для Молдовы в нынешних условиях.
Президент Молдовы сказал, что в следующем году под эгидой Президента Молдовы будет дан старт национальному проекту по строительству 100 спортивных комплексов в сельской местности, которые будут включать в себя футбольные поля, баскетбольные, волейбольные и легкоатлетические площадки, и обратился к президенту Туркменистанa с просьбой о поддержке в реализации этого проекта.
В знак высокого признания особых заслуг в развитии и углублении конструктивного и всеобъемлющего межгосударственного сотрудничества Туркменистана и Молдовы в различных областях, Игорь Додон наградил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Орденом Республики.
Город из белого мрамора
В минувшее воскресенье Президент Республики Молдова принял участие в открытии 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам — крупномасштабного спортивного мероприятия в Азии, организованного в Ашхабаде.
На церемонии открытия присутствовали главы государств и высшие должностные лица из более чем 30 стран, в том числе из Российской Федерации, Индии, Китая, Беларуси, Казахстана, Румынии, Турции и др. В Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам с 2017 года участвуют все 45 членов Азиатского олимпийского совета и впервые включены 19 стран-членов Национального олимпийского комитета Океании.
Глава государства отметил, что в Туркменистане придается большое значение развитию спорта, что еженедельно по всей стране сдаются в эксплуатацию новые спортивные площадки и арены. Здоровый образ жизни является приоритетом для руководства страны.
В ходе визита Игорь Додон поделился впечатлениями о городе Ашхабад.
«Новый город построен из белого мрамора, практически каждое здание представляет собой архитектурный памятник, созданный местными жителями вместе с лучшими архитекторами из-за рубежа. В каждом новом блоке есть детские площадки, футбольные поля, баскетбольные, волейбольные площадки, а в каждом третьем блоке есть полевой теннисный корт. В каждом жилом блоке оборудованы социальные центры для различных мероприятий, детского творчества и т.д.», — отметил президент страны.
Признательность России
Во время визита в Туркменистан Игорь Додон провел встречу с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
В ходе состоявшегося диалога Президент выразил удовлетворение, что начатый политический диалог на уровне глав государств набирает обороты и что достигнутые на встречах с Президентом РФ договоренности полноценно реализуются.
«Поблагодарил российскую сторону за принятые решения, согласно которым более 180 предприятий с обоих берегов Днестра получили доступ на российский рынок. В 2017 году экспорт нескольких категорий продуктов, таких как фрукты, овощи, вина и консервы, увеличился в среднем в 3-4 раза.
Выразил признательность за принятые меры по легализации молдавских трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. Благодаря этим мерам, многие наши соотечественники воспользовались миграционной амнистией и получили возможность и дальше работать в России», — заявил Игорь Додон.
Вместе с тем президент страны выразил сожаление в связи с провокационными действиями парламентского большинства и правительства в Кишинёве в отношении России, отметив, что это просто геополитический шаг отчаяния в отсутствие ощутимых результатов внутренней политики. Это позиция одной политической партии — Демократической партии, которая практически полностью растеряла поддержку избирателей. Игорь Додон поблагодарил руководство Российской Федерации за то, что, несмотря на провокации, оно не принимает мер, которые могли бы причинить ущерб народу Молдовы, а не представителям ДПМ.