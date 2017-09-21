Президент Игорь Додон провел встречу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

С молдавской стороны во встрече приняли участие председатель Пар­тии социалистов Республики Мол­дова Зинаида Гречаный и башкан Гагаузии Ирина Влах. Президент Молдовы поблагодарил своего тур­кменского коллегу за приглашение на церемонию открытия 5-х Азиат­ских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, подчеркнув, что рассматривает это как знак вы­сокого внимания руководства Тур­кменистана к развитию двусторон­них отношений.

Пример нейтралитета

Игорь Додон отметил символичность факта проведения встречи в канун 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Туркменистаном. За это время наши страны смогли укрепить двусто­ронние связи, которые составляют прочную основу всестороннего взаимодействия меж­ду двумя странами и народами.

Глава молдавского государства побла­годарил главу Туркменистана за оператив­ное и качественное выполнение туркменской стороной строительствa детского сада в с. Чишмикиой и отметил, что рассматривает завершение данного значимого социаль­ного проекта, а также и других проектов как важный вклад в развитие межгосударствен­ных и гуманитарных связей.

Президент Молдовы подчеркнул, что между Республикой Молдова и Туркмени­станом существует большой потенциал для сотрудничества, который не использован в должной мере, выразив заинтересованность в расширении объемов и номенклатуры экс­портируемых и импортируемых товаров и налаживании каналов поставок продукции на долгосрочной основе.

Стороны договорились об углублении со­трудничества в различных областях — эконо­мической, социальной, гуманитарной и др.

Игорь Додон высоко оценил внешнепо­литическую стратегию Туркменистана, осно­ванную на принципе постоянного нейтра­литета, признанного 12 декабря 1995 года на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, заметив, что опыт Туркменистана в продви­жении и укреплении принципа постоянного нейтралитета представляет особый интерес для Молдовы в нынешних условиях.

Президент Молдовы сказал, что в следу­ющем году под эгидой Президента Молдовы будет дан старт национальному проекту по строительству 100 спортивных комплексов в сельской местности, которые будут включать в себя футбольные поля, баскетбольные, во­лейбольные и легкоатлетические площадки, и обратился к президенту Туркменистанa с просьбой о поддержке в реализации этого проекта.

В знак высокого признания особых за­слуг в развитии и углублении конструктивно­го и всеобъемлющего межгосударственного сотрудничества Туркменистана и Молдовы в различных областях, Игорь Додон наградил Президента Туркменистана Гурбангулы Бер­дымухамедова Орденом Республики.

Город из белого мрамора

В минувшее воскресенье Президент Республики Молдова принял участие в от­крытии 5-х Азиатских игр в закрытых поме­щениях и по боевым искусствам — крупно­масштабного спортивного мероприятия в Азии, организованного в Ашхабаде.

На церемонии открытия присутствова­ли главы государств и высшие должностные лица из более чем 30 стран, в том числе из Российской Федерации, Индии, Китая, Бе­ларуси, Казахстана, Румынии, Турции и др. В Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам с 2017 года участвуют все 45 членов Азиатского олимпийского совета и впервые включены 19 стран-членов Нацио­нального олимпийского комитета Океании.

Глава государства отметил, что в Тур­кменистане придается большое значение развитию спорта, что еженедельно по всей стране сдаются в эксплуатацию новые спор­тивные площадки и арены. Здоровый образ жизни является приоритетом для руковод­ства страны.

В ходе визита Игорь Додон поделился впечатлениями о городе Ашхабад.

«Новый город построен из белого мра­мора, практически каждое здание представ­ляет собой архитектурный памятник, создан­ный местными жителями вместе с лучшими архитекторами из-за рубежа. В каждом но­вом блоке есть детские площадки, футболь­ные поля, баскетбольные, волейбольные площадки, а в каждом третьем блоке есть полевой теннисный корт. В каждом жилом блоке оборудованы социальные центры для различных мероприятий, детского творче­ства и т.д.», — отметил президент страны.

Признательность России

Во время визита в Туркменистан Игорь Додон провел встречу с Председателем Со­вета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матви­енко.

В ходе состоявшегося диалога Прези­дент выразил удовлетворение, что начатый политический диалог на уровне глав госу­дарств набирает обороты и что достигнутые на встречах с Президентом РФ договорен­ности полноценно реализуются.

«Поблагодарил российскую сторону за принятые решения, согласно которым более 180 предприятий с обоих берегов Днестра получили доступ на российский рынок. В 2017 году экспорт нескольких категорий продуктов, таких как фрукты, овощи, вина и консервы, увеличился в среднем в 3-4 раза.

Выразил признательность за принятые меры по легализации молдавских трудовых мигрантов на территории Российской Феде­рации. Благодаря этим мерам, многие наши соотечественники воспользовались мигра­ционной амнистией и получили возможность и дальше работать в России», — заявил Игорь Додон.

Вместе с тем президент страны выра­зил сожаление в связи с провокационными действиями парламентского большинства и правительства в Кишинёве в отношении России, отметив, что это просто геополити­ческий шаг отчаяния в отсутствие ощутимых результатов внутренней политики. Это по­зиция одной политической партии — Демо­кратической партии, которая практически полностью растеряла поддержку избирате­лей. Игорь Додон поблагодарил руководство Российской Федерации за то, что, несмотря на провокации, оно не принимает мер, кото­рые могли бы причинить ущерб народу Мол­довы, а не представителям ДПМ.