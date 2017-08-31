Как предотвратить появление приметы старости

К концу лета солнце стало выглядывать все чаще. С одной стороны, это замечательно — повышается настроение, улучшается выработка столь необходимого всем витамина D 3 . И все же для кожи солнечные лучи не очень полезны, а у некоторых вызывают пигментные пятна. Если веснушки и родинки могут выглядеть даже пикантно, то пигментные пятна прочно ассоциируются со старостью и неухоженностью. Можно ли предотвратить возникновение таких солнечных отметин на коже?

Если гулять под солнышком слишком долго, в организме усилится продукция меланоцитов — клеток, отвечающих за окраску кожи. Они впрыскивают в поверхностные слои кожи пигмент меланин. В норме он защищает кожу от вредного УФ-излучения, но, когда его слишком много, появляются светло- или темно-коричневые пятнышки. К сожалению, многие пренебрегают солнцезащитными кремами, загорают до ожогов. «Некоторые люди лишь с годами начинают понимать всю опасность солнечных ванн, но увы, солнечное излучение имеет накопительный эффект, и нанесенный вред коже будет проявляться еще многие годы. К тому же появление пигментных пятен во многом определяется наследственностью: если ваша мама или бабушка так реагировала на солнце, с высокой долей вероятности это передастся и вам», — говорит врач-дерматолог Мария ШИРШАКОВА.

Сами по себе пигментные пятна — не болезнь, однако они могут сигнализировать о наличии тех или иных нарушений в организме. Например, о гормональном сбое. Так, гиперпигментозом нередко страдают беременные. Он может быть и симптомом какого-нибудь гинекологического заболевания. «Поэтому в первую очередь женщин, которые обращаются к нам с жалобами на пигментные пятна, мы направляем к гинекологу. Например, нередко таким образом кожа реагирует на эндометриоз», — говорит доктор Ширшакова.

Причиной гиперпигментации кожи могут быть и различные патологии внутренних органов. Если верить иглорефлексотерапевтам, пигментные пятна возникают на биологически активных зонах, за которые отвечает тот или иной орган. Чаще всего таким образом проявляются болезни печени. Тогда придется настроиться на долгое лечение.

Появление светло-коричневых пятен на коже бывает вызвано даже приемом антибиотиков (в первую очередь тетрациклинового ряда). А еще — излишним травмированием кожи (пилингами; процедурами, буквально разъедающими кожу; выдавливанием прыщей). Причиной пигментных пятен может быть и грибковая инфекция, особенно если она длительное время не лечилась. В этом случае некрасивые отметины на коже выводятся быстро и безболезненно.

Гиперпигментоз может быть поверхностным, а может и глубоким. В любом случае он приводит к раннему старению и появлению морщин. А иногда даже является предвестником рака кожи — меланомы.

В большинстве случаев лечить пятна солнца придется долго и нудно. Но для начала, конечно, нужно разобраться с их причиной, иначе все будет бесполезно. Для этого необходимо обследовать состояние печени, желчного пузыря, почек, органов репродуктивной системы.

Разумеется, важен и правильный уход за кожей. «В ряде стран сейчас стала крайне популярна профессиональная косметика на основе ретинола от голливудского доктора Зейн Обаджи. Российские же косметологи раньше использовали средства на основе гидрохинола — они помогали отбелить кожу, но обладали высоким токсическим воздействием. Сегодня во многих странах они запрещены», — продолжает доктор Ширшакова.

Поэтому сейчас при гиперпигментозе российским пациентам чаще всего прописывают жирную отбеливающую мазь. При этом в течение двух недель ее использования категорически нельзя пользоваться водой, иначе начнется раздражение. Чем же умываться? Лосьонами или даже кислым молоком.

Кроме того, существуют неплохие растительные средства на основе арбутина, шелковицы. Их сегодня добавляют в состав профессиональных кремов и сывороток. Помимо этого косметологи используют новые отбеливающие препараты из группы регуляторных пептидов. Их доставляют в кожу путем инъекций.

Неплохим эффектом обладают и некоторые аппаратные процедуры — например, лазерное фотоомоложение, шлифовка лица. Они помогают обновлению кожи и убивают пигментные пятна: сначала они светлеют, а потом пропадают вовсе. Пациентам могут предложить и отбеливающую мезотерапию. Правда, она не столько избавит от солнечных пятен, сколько отбелит кожу и предотвратит их появление в будущем.

И все же самое важное для тех, кто склонен к гиперпигментозу, — не злоупотреблять солнечными ваннами. И всегда, в любую погоду и в любое время года пользоваться солнцезащитными средствами.

ТРИ СОВЕТА ИМЕЮЩИМ СКЛОННОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

4 Будьте крайне аккуратны с пилингами и отшелушивающими процедурами.

4 Ешьте больше продуктов, богатых витаминами РР (это баклажаны, картошка в мундире, бананы, чечевица, фасоль, сухофрукты) и С (петрушка, киви, апельсины и пр.).

4 Проводите у косметолога отбеливающие процедуры; для домашнего ухода выбирайте средства с бензофеноном-3 (защищает кожу от ультрафиолета) и экстрактами солодки и красных водорослей (разрушают меланин).

Екатерина ПИЧУГИНА.