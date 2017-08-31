Новый перевод на русский язык знакового для страны стихотворения «Limba noastră»

В молдавской литературе минувшего и нынешнего столетий не было и нет, пожалуй, более популярного и близкого душе народа стихотворения, чем «Limba noastră» («Наш язык») талантливейшего поэта своего времени, священника Алексея Матеевича (1888 – 1917 гг.).

И не случайно именно оно, сочиненное летом 1917-го, спустя 77 лет было утверждено Парламентом РМ в качестве текста государственного гимна Молдовы (музыка написана замечательным бессарабским церковным композитором и дирижером Александром Кристя еще в 30-е, предвоенные годы).

Мы решили отметить национальный праздник страны – «Наш язык» (учрежденный 31 августа 1989 года), а также столетие создания упомянутого шедевра и столетие ухода из жизни его 29-летнего автора Алексея Матеевича, погибшего в том же 1917 году при невыясненных до сих пор обстоятельствах, публикацией перевода текста гимна РМ на русский язык, осуществленного, по просьбе редакции, известным русско-молдавским поэтом и давним другом нашей газеты Борисом Марианом. До него первый и единственный перевод был сделан покойным поэтом Дмитрием Ольченко более тридцати лет назад и нуждался, как нам кажется, в некотором обновлении.

Помимо этого, автор нового перевода посчитал нужным коротко прокомментировать ситуацию таким образом:

«К сожалению, блистательное стихотворение Алексея Матеевича, кстати сказать, не только молдавского, но и плодотворного русскоязычного поэта и публициста, послужило многим здешним и запрутским критикам и литературоведам для своеобразной фальсификации творчества и облика Алексея Матеевича путем его румынизации и унионизации. Почти все они хором объявляют «Наш язык» гимном румынскому языку, хотя в самом стихотворении не сказано, какого именно, и до недавнего времени считалось само собой разумеющимся, что поэт воспевал молдавский язык либо, по крайней мере, бессарабский диалект румынского. Вот вам пример политического манипулирования классиками».

Алексей МАТЕЕВИЧ

НАШ ЯЗЫК

(Limba noastră)

Наш язык – это нетленный

Клад, сокрытый в недрах жизни,

Изумруд полей весенний,

Ожерелье для Отчизны.

Наш язык – огонь, горящий

В сердце нашего народа,

Что воспрял, как смертно спящий

В сказке витязь-воевода.

Наш язык – пшеничный колос,

Говор кодр и шепот нивы,

И Днестра извечный голос,

В хоре речек говорливых.

Наш язык – язык молитвы,

Предков праведных сказаний,

И на нем поют и плачут

Наши бедные селяне.

Открывается нетленный

Клад, сокрытый в недрах жизни,

Изумруд полей весенний,

Ожерелье для Отчизны.

Перевод Бориса Мариана,

23 августа 2017 г.