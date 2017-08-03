Саакашвили не оставляет попыток вернуть себе украинское гражданство

За минувшие выходные быв­ший глава Грузии и Одесской области Михаил Саакашвили успел обвинить украинские власти в подделке своей под­писи под заявлением на при­нятие украинского граждан­ства и распродаже республики. Интернет-аудитория грузин­ского украинца воспринимает его выпады с юмором, однако политик не намерен останавли­ваться. Эксперты рассказали, в чем причина его упорства и к чему это может привести.

После того как 26 июля объявили о лишении Саакашвили украинского граж­данства, он прикладывает максимум уси­лий к тому, чтобы в Киеве о нем никто не забыл. В частности, в интервью одному из ведущих украинских СМИ он сравнил пре­зидента Петра Порошенко с торгашом, ко­торый поделил республику между собой и главой МВД Арсеном Аваковым. По его словам, на Западе прекрасно осведомлены о коррумпированности главы республики, поэтому в случае насильственного захвата власти ни Евросоюз, ни США не примут его на своей территории. Кроме того, Саакаш­вили заявил, что украинские власти подде­лали его подпись на бланке для получения украинского паспорта. Несмотря на то что политик намерен судиться по этому поводу, пользователи социальных сетей уже уличи­ли его во лжи. На самом деле именно так Саакашвили всегда и расписывался, когда был губернатором Одесской области.

Вообще лишь немногие призывают политика доказать незаконность решения главы государства о лишении его граждан­ства, остальные же по большей части зло­радствуют. Даже митинг его сторонников на Майдане собрал не больше 200 человек.

Почему для Саакашвили так важна Украина, в которой рейтинг его популяр­ности всегда составлял около 2%, мы вы­яснили у экспертов.

Константин БОНДАРЕНКО, глава фонда «Украинская политика»:

— Во-первых, все предпринимаемые сейчас Саакашвили действия исходят из того, что он не ожидал от Порошенко такого удара. Они вместе учились, давно дружили и так далее. Для Саакашвили эта ситуация имеет мощный морально-этический аспект. Украинская политика оказалась для него слишком жесткой.

Во-вторых, теперь перед бывшим гла­вой Грузии стоит проблема продолжения своей политической карьеры. В Украину он привез большую команду, которая не поки­нула его после президентства, а теперь она остается без лидера. Дальнейшая судьба этих людей остается неопределенной. Кто-то уже вернулся в Грузию, кто-то переехал во Францию… Остальных тоже выдавят без сожаления. В конце концов ни одна начатая ими реформа не принесла успеха.

Собрать этих людей заново будет сложно, еще сложнее — найти площадку, на которой они смогут работать. Нельзя забывать, что даже Порошенко пригласил Саакашвили в Украину лишь потому, что на этом настоял вице-президент США Джо Байден.

Андрей БУЗАРОВ, член обществен­ного совета МИД Украины:

— За последние три года Саакашви­ли смог заручиться довольно серьезной поддержкой представителей Западной Украины и Киева. К тому же лишение его гражданства показало неоднозначность по­литической ситуации в стране. В конечном итоге решение администрации президента раскритиковали Олег Ляшко, Юлия Тимо­шенко и другие оппозиционные лидеры. В этой связи Саакашвили понимает, что у его партии есть хорошие шансы занять свою нишу в Верховной раде.

Что касается шансов бывшего губер­натора в судебном порядке восстановить гражданство, то они у него тем меньше, чем дольше он остается за пределами ре­спублики. На самом деле его не лишили гражданства, а пропустили через процеду­ру «прекращения гражданства вследствие его утраты». В этом случае украинские вла­сти имеют право в одностороннем порядке лишить человека гражданства.

Артур АВАКОВ.