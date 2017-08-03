БИТВА ЗА ПАСПОРТ
Саакашвили не оставляет попыток вернуть себе украинское гражданство
За минувшие выходные бывший глава Грузии и Одесской области Михаил Саакашвили успел обвинить украинские власти в подделке своей подписи под заявлением на принятие украинского гражданства и распродаже республики. Интернет-аудитория грузинского украинца воспринимает его выпады с юмором, однако политик не намерен останавливаться. Эксперты рассказали, в чем причина его упорства и к чему это может привести.
После того как 26 июля объявили о лишении Саакашвили украинского гражданства, он прикладывает максимум усилий к тому, чтобы в Киеве о нем никто не забыл. В частности, в интервью одному из ведущих украинских СМИ он сравнил президента Петра Порошенко с торгашом, который поделил республику между собой и главой МВД Арсеном Аваковым. По его словам, на Западе прекрасно осведомлены о коррумпированности главы республики, поэтому в случае насильственного захвата власти ни Евросоюз, ни США не примут его на своей территории. Кроме того, Саакашвили заявил, что украинские власти подделали его подпись на бланке для получения украинского паспорта. Несмотря на то что политик намерен судиться по этому поводу, пользователи социальных сетей уже уличили его во лжи. На самом деле именно так Саакашвили всегда и расписывался, когда был губернатором Одесской области.
Вообще лишь немногие призывают политика доказать незаконность решения главы государства о лишении его гражданства, остальные же по большей части злорадствуют. Даже митинг его сторонников на Майдане собрал не больше 200 человек.
Почему для Саакашвили так важна Украина, в которой рейтинг его популярности всегда составлял около 2%, мы выяснили у экспертов.
Константин БОНДАРЕНКО, глава фонда «Украинская политика»:
— Во-первых, все предпринимаемые сейчас Саакашвили действия исходят из того, что он не ожидал от Порошенко такого удара. Они вместе учились, давно дружили и так далее. Для Саакашвили эта ситуация имеет мощный морально-этический аспект. Украинская политика оказалась для него слишком жесткой.
Во-вторых, теперь перед бывшим главой Грузии стоит проблема продолжения своей политической карьеры. В Украину он привез большую команду, которая не покинула его после президентства, а теперь она остается без лидера. Дальнейшая судьба этих людей остается неопределенной. Кто-то уже вернулся в Грузию, кто-то переехал во Францию… Остальных тоже выдавят без сожаления. В конце концов ни одна начатая ими реформа не принесла успеха.
Собрать этих людей заново будет сложно, еще сложнее — найти площадку, на которой они смогут работать. Нельзя забывать, что даже Порошенко пригласил Саакашвили в Украину лишь потому, что на этом настоял вице-президент США Джо Байден.
Андрей БУЗАРОВ, член общественного совета МИД Украины:
— За последние три года Саакашвили смог заручиться довольно серьезной поддержкой представителей Западной Украины и Киева. К тому же лишение его гражданства показало неоднозначность политической ситуации в стране. В конечном итоге решение администрации президента раскритиковали Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и другие оппозиционные лидеры. В этой связи Саакашвили понимает, что у его партии есть хорошие шансы занять свою нишу в Верховной раде.
Что касается шансов бывшего губернатора в судебном порядке восстановить гражданство, то они у него тем меньше, чем дольше он остается за пределами республики. На самом деле его не лишили гражданства, а пропустили через процедуру «прекращения гражданства вследствие его утраты». В этом случае украинские власти имеют право в одностороннем порядке лишить человека гражданства.
Артур АВАКОВ.