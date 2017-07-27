Закон о новых ограничениях в Интернете вступит в силу осенью

Под занавес весен­ней сессии Госдума успела принять но­вый «запретитель­ный» закон. В пятни­цу в третьем чтении депутаты одобрили законопроект о ре­гулировании мес­сенджеров и запре­те средств обхода блокировки сайтов. Туркменистан, Тад­жикистан, Иран, Ки­тай — вот ряд стран, в которых действуют подобные законо­дательные ограни­чения.

Что касается мессендже­ров, их будет цензурировать Роскомнадзор. Владельцев сервиса обяжут блокировать пользователей, которые не идентифицируются по их ре­альным паспортным данным (например, номер телефо­на, привязанный к аккаунту, оформлен на другое лицо). При этом, по словам главы профильного комитета Госдумы Леонида Левина, самим пользователям пре­следование со стороны над­зорных органов напрямую не грозит.

Под действие закона попадают прокси-сервисы, VPN, анонимные сети, та­кие как всем известный Tor. Также ограничение распро­страняется на поисковые системы: им запрещается выдавать ссылки на запре­щенные в России ресурсы. Кроме того, проредить свой ассортимент придется мага­зинам приложений. Запрет может коснуться и крупней­ших операционных систем, поскольку большинство из них предлагает пользовате­лям настройки VPN. В случае одобрения законопроекта Советом Федерации и пре­зидентом он вступит в силу 1 ноября, и для Рунета посте­пенно начнется новая эра.

Почему постепенно? Дело в том, что блокировка может происходить двумя способами: по IP-адресам и виду трафика. Адреса, как показывает практика, можно успешно менять, а для от­слеживания специфического трафика не хватает техниче­ских средств, но их введение — вопрос времени. И, кстати, средств. Требуемое оборудо­вание дорогостоящее, а опе­раторов в России немало.

К слову, в Китае при­менение блокировки путем отслеживания трафика при­вела к постоянной гонке технологий между властями и подпольными разработчи­ками.

Как поясняет ведущий юрист «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян, «до­вольно сложно отличать один трафик от другого — скорее всего, пока что применяться будут старые добрые блоки­ровки веб-сайтов».

В отношении закона Дарбинян настроен катего­рично. Он заявляет, что до­кумент «явно носит репрес­сивный характер».

«Он забирает еще часть оставшейся свободы у пользователей российско­го Интернета, особенно это касается жителей Крыма, ко­торые и так находятся в изо­ляции, и глобальные сервисы там не работают, — отмечает эксперт. — Поэтому мы рас­цениваем его как очередную попытку уничтожения основ­ных прав, а именно права на анонимность, права на шиф­рование, которые обеспече­ны в соответствии с между­народными стандартами».

Между тем Крым дей­ствительно является местом, где анонимайзеры пользуют­ся особым спросом. «Сева­стополь и Республика Крым — это особый регион, кото­рый находится в санкцион­ной блокаде, и лишать людей доступа к Интернету недопу­стимо, — отметил депутат Госдумы Дмитрий Белик. — За пределами России электронные адреса крымчан сразу блокируются». Однако поправки, подготовленные Беликом, не были приняты в итоговом чтении.

Анастасия РОДИОНОВА.