ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Закон о новых ограничениях в Интернете вступит в силу осенью
Под занавес весенней сессии Госдума успела принять новый «запретительный» закон. В пятницу в третьем чтении депутаты одобрили законопроект о регулировании мессенджеров и запрете средств обхода блокировки сайтов. Туркменистан, Таджикистан, Иран, Китай — вот ряд стран, в которых действуют подобные законодательные ограничения.
Что касается мессенджеров, их будет цензурировать Роскомнадзор. Владельцев сервиса обяжут блокировать пользователей, которые не идентифицируются по их реальным паспортным данным (например, номер телефона, привязанный к аккаунту, оформлен на другое лицо). При этом, по словам главы профильного комитета Госдумы Леонида Левина, самим пользователям преследование со стороны надзорных органов напрямую не грозит.
Под действие закона попадают прокси-сервисы, VPN, анонимные сети, такие как всем известный Tor. Также ограничение распространяется на поисковые системы: им запрещается выдавать ссылки на запрещенные в России ресурсы. Кроме того, проредить свой ассортимент придется магазинам приложений. Запрет может коснуться и крупнейших операционных систем, поскольку большинство из них предлагает пользователям настройки VPN. В случае одобрения законопроекта Советом Федерации и президентом он вступит в силу 1 ноября, и для Рунета постепенно начнется новая эра.
Почему постепенно? Дело в том, что блокировка может происходить двумя способами: по IP-адресам и виду трафика. Адреса, как показывает практика, можно успешно менять, а для отслеживания специфического трафика не хватает технических средств, но их введение — вопрос времени. И, кстати, средств. Требуемое оборудование дорогостоящее, а операторов в России немало.
К слову, в Китае применение блокировки путем отслеживания трафика привела к постоянной гонке технологий между властями и подпольными разработчиками.
Как поясняет ведущий юрист «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян, «довольно сложно отличать один трафик от другого — скорее всего, пока что применяться будут старые добрые блокировки веб-сайтов».
В отношении закона Дарбинян настроен категорично. Он заявляет, что документ «явно носит репрессивный характер».
«Он забирает еще часть оставшейся свободы у пользователей российского Интернета, особенно это касается жителей Крыма, которые и так находятся в изоляции, и глобальные сервисы там не работают, — отмечает эксперт. — Поэтому мы расцениваем его как очередную попытку уничтожения основных прав, а именно права на анонимность, права на шифрование, которые обеспечены в соответствии с международными стандартами».
Между тем Крым действительно является местом, где анонимайзеры пользуются особым спросом. «Севастополь и Республика Крым — это особый регион, который находится в санкционной блокаде, и лишать людей доступа к Интернету недопустимо, — отметил депутат Госдумы Дмитрий Белик. — За пределами России электронные адреса крымчан сразу блокируются». Однако поправки, подготовленные Беликом, не были приняты в итоговом чтении.
Анастасия РОДИОНОВА.