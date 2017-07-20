Каждый пятый инсульт и инфаркт в возрасте до 40 лет случаются из-за наследственного повышения холестерина

Повышенный уровень холестерина в крови мало кто воспринимает как опасный симптом. А между тем высокие показатели «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности: ЛНП) — прямой путь к инфаркту и инсульту. Исследования ученых, подкрепленные статистикой, говорят о том, что чаще такое прослеживается у пациентов, у кого в роду уже случались сердечные и мозговые катастрофы. Причем атеросклероз сосудов обнаруживается у наследников в самом юном возрасте (7–10 лет) и даже внутриутробно.

Можно ли человеку с таким семейным багажом уберечь себя от катастрофических проблем с сосудами? Или это приговор на всю жизнь? Послушаем мнение специалистов.

«Плохой» холестерин обнаружен у наследников, даже находящихся в утробе матери»

Как известно, сегодня главная причина смертности — сердечно-сосудистые заболевания (более 54% всех случаев). А сердечной и мозговой катастрофе подвержены сейчас молодые и даже дети. Причина? Как считает и.о. гендиректора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергей БОЙЦОВ, «в ряду основных причин — вовремя не выявленная «семейная» гиперхолестеринемия. При этом только один процент больных россиян знают о своем диагнозе. Хотя более половины взрослого населения страны (55%) имеет повышенный уровень холестерина. Самые драматичные эпизоды развиваются из-за наследственного повышения холестерина, который до поры до времени никак себя не проявляет. В результате порядка 20% «молодых» инфарктов случается по этой вине».

Попросту — речь об аномально повышенном уровне «плохого» холестерина в крови человека. Истинные масштабы этой проблемы в нашей стране определить сложно, так как нет официальной статистики по данному заболеванию. Хотя, по мнению специалистов, только в России речь может идти о 500 000 пациентов.

Как исправить ситуацию?

Государству и врачам свои усилия надо направить на профилактику и раннюю диагностику этого заболевания, а людям — измерять свой уровень холестерина (сдавать биохимический анализ крови), контролировать артериальное давление и отказаться от вредных привычек, предлагает Сергей Александрович Бойцов. Семейная гиперхолестеринемия — одно из самых распространенных в мире наследственных генетических заболеваний, при котором мутация генов запускает в организме неконтролируемый рост уровня так называемого «плохого» холестерина (холестерина липопротеидов низкой плотности) и развитие атеросклероза в юном возрасте и даже внутриутробно. Несмотря на то, что наследственное повышение холестерина в крови — заболевание не новое, мало кто из пациентов о нем осведомлен. Да и врачи пока не озабочены. Крайне важно привлечь внимание медработников к этой проблеме.

Наиболее остро стоит вопрос выявления этого заболевания у детей и подростков. У них уровень холестерина, как выяснилось, не проверяется даже по программе обязательной диспансеризации. Поэтому определить число всех детей с наследственным холестерином сегодня невозможно. А между тем смертельно опасное заболевание, например инфаркт миокарда, может развиться у такого ребенка в 7–10 лет и даже в 4 года.

МЕЖДУ ТЕМ: Сердечно-сосудистые заболевания в РФ многие годы занимают первое место в структуре смертности взрослого населения: ежегодно они уносят жизнь 900 тысяч россиян. Треть из них — молодые люди, самые трудоспособные граждане нашей страны. У каждого пятого это заболевание наследственное. По предварительным данным, в России с самой тяжелой формой «семейного» повышения холестерина на учете стоят 140 юных пациентов. Как полагают эксперты, их гораздо больше. Но определить истинное число всех детей с данной патологией не представляется возможным. Повсеместно такого учета нет: биохимический анализ крови на определение уровня холестерина в крови не входит в обязательный минимум диспансеризации школьников и студентов.

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Между тем для решения проблемы в масштабах страны необходимо, чтобы медицинская помощь таким пациентам была комплексной и стала неотъемлемой частью системы здравоохранения.

В первую очередь это касается терапевтов, считает и.о. директора Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Оксана ДРАПКИНА. Ведь это первый врач, к которому обычно обращается пациент. И от того, насколько он осведомлен об этом заболевании, методах его диагностики и лечения, по большому счету зависит жизнь таких больных. Необходимо совершенствовать скрининг заболевания. Среди детей его надо проводить дважды: в возрасте 9–10 лет и 17–21 года. Значение первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний переоценить невозможно. Врачи как можно раньше должны выявлять таких детей.

И у педиатров нет привычки собирать семейный анамнез по ранним сердечно-сосудистым заболеваниям. В случае с наследственным холестерином детям часто не удается вовремя поставить диагноз, т.к. заболевание протекает бессимптомно — холестерин не болит. Также многие доктора не знают, что делать с такими больными, когда диагноз ясен.

У врачей первичного звена отсутствует настороженность в отношении этого заболевания, поддерживает коллегу зам. директора Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Антонина СТАРОДУБОВА. Скрининг в группах высокого риска поможет рано выявлять больных детей с чрезвычайно ранним развитием атеросклероза на фоне необычно высокого уровня в крови «плохого» холестерина. Без ранней диагностики и соответствующего лечения многие дети не доживают до 10 лет. Поэтому включение в программу диспансеризации детей и подростков биохимического анализа крови на определение уровня липидов было бы целесообразным и даже экономически оправданным. При своевременной диагностике и лечении наследственного повышения холестерина уже сегодня можно предотвратить раннюю сердечно-сосудистую смертность.

«Сдай биохимический анализ крови и живи долго»

Чтобы приступить к спасению пациента с наследственным повышенным холестерином в крови, надо поставить правильный диагноз, соглашается с коллегами член правления Московского общества гемафереза и Научного общества атеросклероза, д.м.н., профессор Геннадий КОНОВАЛОВ. Проверять уровень холестерина, изучать семейную историю — прямая обязанность не только врачей, но и каждого человека, который хочет жить долго.

О необходимости не только ранней диагностики, но и «маршрутизации» больных с наследственным холестерином говорит и президент Национального общества по изучению атеросклероза, д.м.н. Марат ЕЖОВ. «Сердечно-сосудистые заболевания уносят тысячи и тысячи жизней: в расцвете лет гибнут не только наши друзья, коллеги, родные, но даже дети. И государство несет колоссальные человеческие и финансовые потери (на лечение выживших после сердечно-сосудистой катастрофы: лекарства, дорогостоящие операции по стентированию и шунтированию и др.). Для эффективной профилактики сосудистых заболеваний нужно совсем немного: каждому знать свой общий уровень холестерина и свою семейную историю (были ли в роду инфаркты и инсульты до 60 лет)».

Ситуацию со снижением смертности от заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом, можно изменить к лучшему путем внедрения серьезных организационных и методических подходов к оказанию медицинской помощи пациентам с наследственным холестерином, подводит итог сказанному нашими экспертами член Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Александр ПЕТРОВ. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний, ранних инфарктов и инсультов должна находиться в фокусе внимания законодателей и власти постоянно.

МЕЖДУ ТЕМ: Семейная гиперхолестеринемия — генетическое заболевание, вызываемое мутацией в трех генах, влияющих на обмен липопротеидов низкой плотности (ЛНП). В результате с рождения у человека уровень «плохого» холестерина значительно повышен, что приводит к ускоренному развитию атеросклеротического поражения сосудов, преимущественно коронарных артерий, и ишемической болезни сердца в молодом и даже детском возрасте. Существует две формы этого заболевания: более распространенная, когда мутировавшие гены передаются от одного родителя, и более редкая (орфанная), когда ребенок наследует «поломанные» гены от обоих родителей. В мире это заболевание встречается в среднем у 1 на 250 человек.

Это заболевание опасно тем, что оно практически не имеет видимых проявлений. Поэтому врачи призывают проходить регулярные обследования, сдавать анализ крови на холестерин и тщательно изучить семейную историю сердечно-сосудистых заболеваний: ранние инфаркты и инсульты у ближайших родственников могут свидетельствовать о наличии этой опасной патологии у вас.

Проверь себя

✔ общий уровень холестерина в крови взрослого человека (норма): от 3,1 до 5,4 ммоль/л (у беременных — до 12–15 ммоль/л) — корректировки питания не требуется;

✔ умеренно повышенный уровень холестерина: 5,4–6,1 ммоль/л. Требуются смена диеты на более низкокалорийную и побольше движений;

✔ уровень холестерина выше 6,9 ммоль/л — высокий риск для здоровья, необходимо немедленное лечение;

✔ норма «хорошего» холестерина (липопротеидов высокой плотности): для женщин — не ниже 1,42 ммоль/л; для мужчин — не ниже 1,68 (снижает риск атеросклероза);

✔ норма «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности): для женщин — от 1,9 до 4,5 ммоль/л, для мужчин — от 2,2 до 4,8 (повышается риск атеросклероза).

…По мнению наших экспертов, «регулярный мониторинг своего уровня холестерина должен стать национальным трендом и наиважнейшим методом диагностики смертельно опасного заболевания. Людям необходимо понять: хотя холестерин и не болит, он может привести к трагическому концу даже в молодом и детском возрасте».

Александра ЗИНОВЬЕВА.