Правые копят силы и готовятся к объединению

Политформирования пра­вого толка, традиционно выступающие за вхожде­ние Республики Молдова в состав Румынии, активи­зируют свою деятельность и объединяются.

В минувшую субботу «Правые» провели внеочередной съезд, на котором глава политформирова­ния Анна Гуцу сложила свои пол­номочия и объявила о вхождении ее партии в новый унионистский проект – Партию национально­го единства во главе с Анатолом Шалару.

В пресс-релизе политформи­рования сообщается: «Выбрали эту процедуру, чтобы избежать бюрократических препон и из-за необходимости объединить унио­нистские силы Молдовы». И Гуцу, и Шалару ранее состояли в Либе­ральной партии Михая Гимпу, ко­торый после череды скандалов и задержания племянника по подо­зрению в коррупции стремитель­но теряет популярность. На этом фоне Партия национального един­ства надеется заручиться под­держкой электората либералов.

Чем будет отличаться тандем Шалару-Гуцу от эксцентричного Гимпу, пока не ясно, но, вероят­нее всего, главным их козырем будет все та же антироссийская риторика. Отголоски этой полит­пропаганды проявились 12 июня, в День России, когда к посольству этой страны в Кишиневе пришла немногочисленная группа пра­вых активистов под руководством Влада Билецкого, председателя организации «Честь, достоинство и родина». Манифестанты раз­лили в центре столицы краску. «Эта красная вода символизиру­ет кровь граждан Молдовы, бо­ровшихся в 1992 году за целост­ность республики и защищавших румынский триколор», – заявил Билецкий.

В марте 2018 года унионисты готовятся отметить столетие объ­единения Румынии с Бессараби­ей. Некоторые политики жаждут использовать это как повод для пропаганды своих идей и призы­вают к слиянию двух государств уже в следующем году. В Бухаре­сте четверть депутатов парламен­та создали группу под названием «Друзья объединения». Согласно социологическим исследовани­ям, 76,9% румын поддерживают унирю, в то время как на левом берегу Прута таковых гораздо меньше – от 20% до 25%.

Александр ЧУДАК.