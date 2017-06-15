«Кровь» в центре Кишинева
Правые копят силы и готовятся к объединению
Политформирования правого толка, традиционно выступающие за вхождение Республики Молдова в состав Румынии, активизируют свою деятельность и объединяются.
В минувшую субботу «Правые» провели внеочередной съезд, на котором глава политформирования Анна Гуцу сложила свои полномочия и объявила о вхождении ее партии в новый унионистский проект – Партию национального единства во главе с Анатолом Шалару.
В пресс-релизе политформирования сообщается: «Выбрали эту процедуру, чтобы избежать бюрократических препон и из-за необходимости объединить унионистские силы Молдовы». И Гуцу, и Шалару ранее состояли в Либеральной партии Михая Гимпу, который после череды скандалов и задержания племянника по подозрению в коррупции стремительно теряет популярность. На этом фоне Партия национального единства надеется заручиться поддержкой электората либералов.
Чем будет отличаться тандем Шалару-Гуцу от эксцентричного Гимпу, пока не ясно, но, вероятнее всего, главным их козырем будет все та же антироссийская риторика. Отголоски этой политпропаганды проявились 12 июня, в День России, когда к посольству этой страны в Кишиневе пришла немногочисленная группа правых активистов под руководством Влада Билецкого, председателя организации «Честь, достоинство и родина». Манифестанты разлили в центре столицы краску. «Эта красная вода символизирует кровь граждан Молдовы, боровшихся в 1992 году за целостность республики и защищавших румынский триколор», – заявил Билецкий.
В марте 2018 года унионисты готовятся отметить столетие объединения Румынии с Бессарабией. Некоторые политики жаждут использовать это как повод для пропаганды своих идей и призывают к слиянию двух государств уже в следующем году. В Бухаресте четверть депутатов парламента создали группу под названием «Друзья объединения». Согласно социологическим исследованиям, 76,9% румын поддерживают унирю, в то время как на левом берегу Прута таковых гораздо меньше – от 20% до 25%.
Александр ЧУДАК.