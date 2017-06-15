Как правительство само себя изменить решило

Обещаниями этой рефор­мы нас «кормили» почти год. Отчитываясь о пер­вых ста днях работы пра­вительства, Павел Филип заявил, что уже к сентя­брю структура кабинета министров изменится кар­динально. Ну, где осень, там и весна, вернее, лето. Ивот в минувший четверг законопроект о рефор­ме центральной публич­ной администрации был в срочном порядке внесен в повестку дня заседания исполнительного органа и утвержден.

Кабинет урежут наполовину

Подробности будущей реформы так или иначе давно становились достоянием общественности. К примеру, в конце мая на заседании Национального совета по реформированию центральной публичной администрации премьер-министр сообщил, что планируется почти вдвое – с шестнадцати до девяти – сократить количество министерств.

К примеру, вместо трех министерств – образования, культуры и молодежи и спорта – появится одно – Министерство образования, культуры и исследований. В него же войдет и исследовательская часть Академии наук. Министерство экономики укрупнят за счет еще трех министерств – строительства, транспорта и информационных технологий. Оно будет называться Министерство экономики и инфраструктуры.

Еще одно новое министерство – Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Министерство труда социальной защиты и семьи объединят с Министерством здравоохранения. Министерства юстиции, финансов, иностранных дел и евроинтеграции, обороны и внутренних дел будут реорганизовывать изнутри.

В подчинении правительства будет семь агентств, а не пять, как сейчас, а в ведении министерств – 43 агентства вместо нынешних 55. Согласно новой концепции правительства, министерства должны стать центрами разработки стратегий, а внедрять их будут подведомственные им агентства.

Планировалось сократить 700 сотрудников, но, если учесть, что в правительстве и его структурах на данный момент вакантны 335 мест, под сокращение должны попасть чуть больше 350 человек. И если начать реформу летом, то к концу года ожидается экономия бюджетных средств в 10 млн леев.

Главное, как подчеркнул Павел Филип, «в правительство должны войти компетентные люди, способные реализовать программу правительства».

Передумали сокращать

И вот законопроект представлен на одобрение правительства. Первое, что обращает на себя внимание, – в документе вообще отсутствует список министерств и ведомств. Обозначены лишь основные направления деятельности исполнительного органа: экономика; иностранные дела и евроинтеграция; здравоохранение, социальная защита, трудовые отношения; юстиция, внутренние дела, общественный порядок и гражданская защита; территориальная реинтеграция; публичные финансы, налоговые и таможенные отношения; образование, наука, инновации, культура, молодежь и спорт; региональное развитие и строительство; защита окружающей среды и природные ресурсы; сельское хозяйство и продовольственная безопасность; оборона и нацбезопасность; энергобезопасность и энергоэффективность; информационные технологии, транспорт и инфраструктура; публичные услуги; миграция и демография; качество товаров и услуг, защита потребителей; отчетность, учет, статистика.

А уж премьер-министр получает право формировать список министерств по своему усмотрению, при этом нынешний состав правительства может попросить парламент об изменении своей структуры, а депутаты вправе утвердить постановлением, принимаемым простым большинством голосов (минимум 51). Интересно, что действующее правительство не должно будет при этом подавать в отставку и будет работать в измененном составе до избрания нового кабинета министров.

«Речь не об изменении количества министерств или агентств, как это пытаются представить критики. Важно, что этот законопроект дает нам возможность укрепить госструктуры, в первую очередь министерства», – заявил на заседании Павел Филип.

Где экономия?

Законопроект предусматривает ликвидацию должностей заместителей министров. Вместо них появятся государственные секретари и их заместители. В отличие от заместителей министров, госсекретари не будут меняться при утверждении нового состава правительства. Министры, как и прежде, останутся политическими фигурами, а вот на должность госсекретарей придут настоящие профессионалы, и каждый будет заниматься конкретной отраслью. В случае необходимости они смогут заменять министров.

Помните, одной из главных целей реформы правительства провозглашалась экономия бюджетных средств? Теперь выясняется, что, несмотря на сокращение трех с лишним сотен работников, фонд оплаты труда останется прежним. Премьер пообещал за этот счет повысить зарплаты остающимся. Это, мол, позволит обеспечить государственные институты самыми профессиональными кадрами. Более того, на заседании было сказано, что около 1,2 млн леев потребуется дополнительно на покрытие расходов по выплате единовременных пособий по безработице (два месячных оклада) 38 вице-министрам, которые попадут под сокращение. Несложное арифметическое действие показывает, что каждому лишившемуся места достанется более 30 тыс. леев. А еще дополнительные расходы потребуются в связи с учреждением Контрольной службы правительства. Вот вам и экономия.

Власти выполняют обязательства…

На заседании Филип заявил, что одобрение реформы правительства свидетельствует о намерении властей реализовать обязательства, взятые на себя перед гражданами и внешними партнерами. Хотя думал, судя по всему, в первую очередь именно об этих самых партнерах по развитию. Не зря ведь документ одобрен экспертами SIGMA (Программы оказания помощи в укреплении управления и менеджмента публичных учреждений) и GIZ (Германского агентства по международному сотрудничеству), а также Национальным советом по участию, а все их поправки учтены.

Премьер выразил уверенность, что законопроект поддержат все депутаты правящего большинства, и он будет реализован в установленные сроки. По расчетам главы правительства, до конца весенне-летней сессии документ утвердит парламент, а через месяц после этого он предложит депутатам новый состав кабинета министров.

В том, что депутаты правящего большинства поддержат проект реформы, сомневаться не приходится. Ведь о ее начале объявил председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк. Он также обещал, что в новые министерства на вакантные должности чиновников будут назначать в зависимости от их профессиональных качеств, а не партийной принадлежности. Выходит, сам признает, что до сих пор квалификация управленцев была неважна?

Однако задумаемся: если в новом Законе о правительстве не перечислены министерства, значит, все они будут действовать незаконно? И не для того ли задумана вся эта «фигура умолчания», чтобы оставить правящему большинству возможность манипулировать будущими министерствами и их главами в зависимости от ситуации, но исключительно в собственных интересах?

Елена РОЙТБУРД.