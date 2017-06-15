Население поддерживает президента, его курс и деятельность

Во вторник были обнародова­ны результаты очередного опро­са, проведенного с 26 мая по 5 июня в 110 населенных пунктах страны Фондом общественного мнения по заказу Консалтинговой компании по продвижению имид­жа «Poliexpert».

У президента – наивысший рейтинг доверия

Опрос показал, что личный рейтинг Игоря Додона оказался выше всех рейтингов молдавских политиков, вместе взятых. Прези­денту доверяют 38,5% опрошен­ных граждан.

На втором месте с внушитель­ным отставанием от лидера рас­положилась Майя Санду – ей до­веряют лишь 17,3% респондентов, на третьем – премьер-министр Павел Филип с 3,7%. Соратник Санду Андрей Нэстасе располо­жился на четвертом месте с 2,1% голосов доверия граждан. Все же остальные политики не преодоле­ли даже 2%-ного барьера.

Рейтинг доверия к институту президента также остается ста­бильно самым высоким. Так, дея­тельности учреждения доверяют 62% опрошенных.

Высказывая же свое мнение относительно наиболее предпо­чтительного способа управления страной, 49% респондентов заяви­ли, что президент должен обладать более широкими полномочиями.

Референдум поддерживают всецело

65% опрошенных – пода­вляющее большинство – вырази­ли свое абсолютное одобрение инициативе проведения респу­бликанского референдума по четырем важнейшим вопросам, ранее инициированного Игорем Додоном. При этом большинство респондентов намерены ответить «да» на все вопросы плебисцита. Так, 78% поддерживают изучение в школах «Истории Молдовы», 88% одобряют снижение количе­ства депутатов со 101 до 71, жела­ют расширения полномочий главы государства и наделения его пра­вом роспуска парламента 53%, а 73% высказались за аннулирова­ние «закона о миллиарде».

Число сторонников сотрудничества с Россией растет…

57% респондентов видят бу­дущее Молдовы с Россией. В про­шлом году этот показатель состав­лял 54%. В то же время количество опрошенных, выступающих за сближение с Западом и Европой, за год снизилось с 46% до 43%.

Именно Российская Феде­рация вызывает у большинства респондентов положительные чувства – об этом заявили 67% . На втором месте по этому показа­телю ЕС с 56%, на третьем Румы­ния с 44%.

В то же время, если бы в Мол­дове состоялся референдум, на котором граж­данам пришлось выбирать между Европейским и Евразийским союзами, то 48% выбрали бы ЕАЭС, а 40% – ЕС.

…А популярность унири падает

Согласно результатам опро­са, 70% респондентов выступают категорически против объедине­ния с Румынией.

В то же время, лишь 23% опрошенных однозначно высту­пают за объединение двух стран.

3% респондентов не смогли ответить на этот вопрос, и еще 4% не будут участвовать в пле­бисците.

ПСРМ безоговорочно победит на выборах

Если бы в ближайшее вос­кресенье состоялись досрочные парламентские выборы, то уве­ренную победу на них одержала бы Партия социалистов. За нее проголосовали бы 52,2% опро­шенных граждан.

На втором месте оказалась бы партия «Действие и солидар­ность», набрав 28,9% голосов. Остальные политформирования не смогли бы преодолеть изби­рательный порог.

Кроме того, опрос в очеред­ной раз продемонстрировал: ПСРМ пользуется наибольшим доверием жителей страны. Пар­тии доверяют 56% респондентов.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.