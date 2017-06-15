Опросы отражают реальное мнение народа
Население поддерживает президента, его курс и деятельность
Во вторник были обнародованы результаты очередного опроса, проведенного с 26 мая по 5 июня в 110 населенных пунктах страны Фондом общественного мнения по заказу Консалтинговой компании по продвижению имиджа «Poliexpert».
У президента – наивысший рейтинг доверия
Опрос показал, что личный рейтинг Игоря Додона оказался выше всех рейтингов молдавских политиков, вместе взятых. Президенту доверяют 38,5% опрошенных граждан.
На втором месте с внушительным отставанием от лидера расположилась Майя Санду – ей доверяют лишь 17,3% респондентов, на третьем – премьер-министр Павел Филип с 3,7%. Соратник Санду Андрей Нэстасе расположился на четвертом месте с 2,1% голосов доверия граждан. Все же остальные политики не преодолели даже 2%-ного барьера.
Рейтинг доверия к институту президента также остается стабильно самым высоким. Так, деятельности учреждения доверяют 62% опрошенных.
Высказывая же свое мнение относительно наиболее предпочтительного способа управления страной, 49% респондентов заявили, что президент должен обладать более широкими полномочиями.
Референдум поддерживают всецело
65% опрошенных – подавляющее большинство – выразили свое абсолютное одобрение инициативе проведения республиканского референдума по четырем важнейшим вопросам, ранее инициированного Игорем Додоном. При этом большинство респондентов намерены ответить «да» на все вопросы плебисцита. Так, 78% поддерживают изучение в школах «Истории Молдовы», 88% одобряют снижение количества депутатов со 101 до 71, желают расширения полномочий главы государства и наделения его правом роспуска парламента 53%, а 73% высказались за аннулирование «закона о миллиарде».
Число сторонников сотрудничества с Россией растет…
57% респондентов видят будущее Молдовы с Россией. В прошлом году этот показатель составлял 54%. В то же время количество опрошенных, выступающих за сближение с Западом и Европой, за год снизилось с 46% до 43%.
Именно Российская Федерация вызывает у большинства респондентов положительные чувства – об этом заявили 67% . На втором месте по этому показателю ЕС с 56%, на третьем Румыния с 44%.
В то же время, если бы в Молдове состоялся референдум, на котором гражданам пришлось выбирать между Европейским и Евразийским союзами, то 48% выбрали бы ЕАЭС, а 40% – ЕС.
…А популярность унири падает
Согласно результатам опроса, 70% респондентов выступают категорически против объединения с Румынией.
В то же время, лишь 23% опрошенных однозначно выступают за объединение двух стран.
3% респондентов не смогли ответить на этот вопрос, и еще 4% не будут участвовать в плебисците.
ПСРМ безоговорочно победит на выборах
Если бы в ближайшее воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы, то уверенную победу на них одержала бы Партия социалистов. За нее проголосовали бы 52,2% опрошенных граждан.
На втором месте оказалась бы партия «Действие и солидарность», набрав 28,9% голосов. Остальные политформирования не смогли бы преодолеть избирательный порог.
Кроме того, опрос в очередной раз продемонстрировал: ПСРМ пользуется наибольшим доверием жителей страны. Партии доверяют 56% респондентов.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.