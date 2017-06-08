Должны больше, чем зарабатываем
Достижение: госдолг растет быстрее ВВП
Счетная палата рассмотрела, как в 2016 году исполнялся государственный бюджет и осуществлялось управление публичным долгом и соблюдение государственных гарантий по внутренним и внешним займам.
Первое, что отметили аудиторы, – Закон о государственном бюджете был принят с шестимесячным опозданием. Поэтому в первой половине 2016 года применялся временный бюджет.
Даже опоздавший бюджет в оставшееся полугодие пришлось дважды пересматривать. Главная причина – прекращение внешнего финансирования. В результате показатель доходов пришлось сократить на 1,9%, а расходов – на 6,7%. И все равно по состоянию на 31 декабря 2016 года были собраны всего 97,4% запланированных (уже после пересмотра) доходов, а расходы составили 95,5% от запланированных. Дефицит бюджета составил 2,55% ВВП. Основные источники его покрытия – приватизация государственной недвижимости, внутренние займы и внешние заимствования.
Мощный рывок вперед сделал государственный долг. По сравнению с 2015 годом он вырос на 51,6%. При этом внешний долг увеличился за год на 11,3%, зато внутренний – на 197,8%. Таким образом, темпы роста государственного долга опередили рост экспорта и ВВП, что ставит под угрозу платежеспособность Молдовы.
По мнению аудиторов, на трехкратный рост внутреннего госдолга повлияли увеличение эмиссии государственных ценных бумаг на первичном рынке на 953 млн леев, а также выпуск государственных ценных бумаг на сумму 13,3 млрд леев. А все потому, что Министерство финансов исполнило платежные обязательства по госгарантиям, предоставленным Национальному банку для гарантирования срочных кредитов, которые ранее были выданы трем ликвидируемым банкам — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
К слову, ликвидируемые финансовые учреждения свои обязательства перед государственным бюджетом выполняют ни шатко ни валко. Investprivatbank, например, в 2016 году выручил от продажи своих активов всего 3 млн леев, в то время как сумма долга этого банка перед Министерством финансов составляет более 350 млн леев. Перспектива – еще лет сто.
Немного лучше обстоит дело в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Они в счет погашения выданных Национальным банком под государственные гарантии срочных кредитов вернули всего 961,2 млн леев, или 6,8%, из которых меньше половины – в 2016 году. Задолженность этих трех банков составляет еще 13,3 млрд леев. Такими темпами тоже лет на пятнадцать хватит.
Следует отметить, что долги заемщиков с истекшим сроком погашения составили 98,8%, что чревато высоким риском невозврата.
Выводы отчета Счетной палаты: управление публичным государственным долгом находится не на должном уровне, мониторинг возможных рисков в этой сфере ведется недостаточно.
Данные проверки Счетной палаты были обнародованы всего через неделю после победного рапорта в парламенте премьер-министра Павла Филипа, который гордо хвалился достижениями своего правительства как раз за 2016 год. О том, что обнаружили аудиторы, премьер депутатам рассказывать не стал. Если вообще был в курсе дела. Может, подчиненные решили его не расстраивать?
Елена РОЙТБУРД.