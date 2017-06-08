Достижение: госдолг растет быстрее ВВП

Счетная палата рассмотре­ла, как в 2016 году исполнял­ся государственный бюджет и осуществлялось управление публичным долгом и соблю­дение государственных гаран­тий по внутренним и внешним займам.

Первое, что отметили аудиторы, – Закон о государственном бюджете был принят с шестимесячным опозданием. Поэтому в первой половине 2016 года применялся временный бюджет.

Даже опоздавший бюджет в остав­шееся полугодие пришлось дважды пе­ресматривать. Главная причина – пре­кращение внешнего финансирования. В результате показатель доходов при­шлось сократить на 1,9%, а расходов – на 6,7%. И все равно по состоянию на 31 декабря 2016 года были собра­ны всего 97,4% запланированных (уже после пересмотра) доходов, а расходы составили 95,5% от запланированных. Дефицит бюджета составил 2,55% ВВП. Основные источники его покры­тия – приватизация государственной недвижимости, внутренние займы и внешние заимствования.

Мощный рывок вперед сделал го­сударственный долг. По сравнению с 2015 годом он вырос на 51,6%. При этом внешний долг увеличился за год на 11,3%, зато внутренний – на 197,8%. Таким образом, темпы роста государ­ственного долга опередили рост экс­порта и ВВП, что ставит под угрозу пла­тежеспособность Молдовы.

По мнению аудиторов, на трех­кратный рост внутреннего госдолга повлияли увеличение эмиссии госу­дарственных ценных бумаг на пер­вичном рынке на 953 млн леев, а также выпуск государственных ценных бумаг на сумму 13,3 млрд леев. А все пото­му, что Министерство финансов ис­полнило платежные обязательства по госгарантиям, предоставленным На­циональному банку для гарантирова­ния срочных кредитов, которые ранее были выданы трем ликвидируемым банкам — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

К слову, ликвидируемые финан­совые учреждения свои обязатель­ства перед государственным бюд­жетом выполняют ни шатко ни валко. Investprivatbank, например, в 2016 году выручил от продажи своих активов всего 3 млн леев, в то время как сумма долга этого банка перед Министер­ством финансов составляет более 350 млн леев. Перспектива – еще лет сто.

Немного лучше обстоит дело в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Они в счет погашения выдан­ных Национальным банком под госу­дарственные гарантии срочных кре­дитов вернули всего 961,2 млн леев, или 6,8%, из которых меньше полови­ны – в 2016 году. Задолженность этих трех банков составляет еще 13,3 млрд леев. Такими темпами тоже лет на пят­надцать хватит.

Следует отметить, что долги заем­щиков с истекшим сроком погашения составили 98,8%, что чревато высоким риском невозврата.

Выводы отчета Счетной палаты: управление публичным государствен­ным долгом находится не на должном уровне, мониторинг возможных рисков в этой сфере ведется недостаточно.

Данные проверки Счетной пала­ты были обнародованы всего через неделю после победного рапорта в парламенте премьер-министра Павла Филипа, который гордо хвалился до­стижениями своего правительства как раз за 2016 год. О том, что обнаружили аудиторы, премьер депутатам расска­зывать не стал. Если вообще был в кур­се дела. Может, подчиненные решили его не расстраивать?

Елена РОЙТБУРД.