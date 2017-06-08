Молдо-украинский контроль на границе обойдется Приднестровью в 40 миллионов долларов

В субботу на заседании координацион­ного совета движения «Общепридне­стровский народный форум» было зачи­тано обращение к Владимиру Путину, а также адресованное Дмитрию Медве­деву, Валентине Матвиенко, Николаю Патрушеву, руководству Совета Европы и главам дипломатических миссий, ак­кредитованных в Кишиневе.

В послании активисты просят не допустить совместного молдо-украинского контроля погра­ничных переходов на границе Приднестровья. В обращении говорится, что двусторонний таможенно-пограничный контроль уже реализован на некоторых участках. Под эту программу Евросоюз оказывает Кишиневу и Киеву финансовую и информационную поддержку. «Для экономических агентов Придне­стровья вводимые Украиной и Молдовой правила обернутся значительными транспортными и финан­совыми издержками. Существенно усложняется про­цедура доставки грузов на территорию Приднестро­вья, возникает угроза задержки либо конфискации поступающих в Приднестровье продовольственных и иных товаров», – сообщается в послании.

Предполагается, что после создания совмест­ных пограничных переходов Приднестровье ежегод­но будет терять около 40 миллионов долларов, это пятая часть консолидированного бюджета региона. Также каждый десятый житель Левобережья поте­ряет работу. «В конечном итоге речь идет о гума­нитарной катастрофе с вытекающими негативными последствиями не только для Приднестровской Мол­давской Республики», – говорится в обращении. Так­же члены координационного совета форума просят президента России оказать региону политическую, экономическую и гуманитарную помощь. «Общепри­днестровский народный форум» создан в сентябре прошлого года сторонниками президента Вадима Красносельского. За образец был взят появившийся в 2012-м году Общероссийский народный фронт.

Виктор ЛАЗАР.