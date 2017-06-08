Левобережье просит помощи
Молдо-украинский контроль на границе обойдется Приднестровью в 40 миллионов долларов
В субботу на заседании координационного совета движения «Общеприднестровский народный форум» было зачитано обращение к Владимиру Путину, а также адресованное Дмитрию Медведеву, Валентине Матвиенко, Николаю Патрушеву, руководству Совета Европы и главам дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе.
В послании активисты просят не допустить совместного молдо-украинского контроля пограничных переходов на границе Приднестровья. В обращении говорится, что двусторонний таможенно-пограничный контроль уже реализован на некоторых участках. Под эту программу Евросоюз оказывает Кишиневу и Киеву финансовую и информационную поддержку. «Для экономических агентов Приднестровья вводимые Украиной и Молдовой правила обернутся значительными транспортными и финансовыми издержками. Существенно усложняется процедура доставки грузов на территорию Приднестровья, возникает угроза задержки либо конфискации поступающих в Приднестровье продовольственных и иных товаров», – сообщается в послании.
Предполагается, что после создания совместных пограничных переходов Приднестровье ежегодно будет терять около 40 миллионов долларов, это пятая часть консолидированного бюджета региона. Также каждый десятый житель Левобережья потеряет работу. «В конечном итоге речь идет о гуманитарной катастрофе с вытекающими негативными последствиями не только для Приднестровской Молдавской Республики», – говорится в обращении. Также члены координационного совета форума просят президента России оказать региону политическую, экономическую и гуманитарную помощь. «Общеприднестровский народный форум» создан в сентябре прошлого года сторонниками президента Вадима Красносельского. За образец был взят появившийся в 2012-м году Общероссийский народный фронт.
Виктор ЛАЗАР.