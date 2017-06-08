700 млрд рублей
— на такую сумму Счетная палата РФ выявила нарушений в исполнении бюджета 2016 года
Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее мнению, это «страшная цифра, но ее не надо бояться». Она пояснила, что будет проведена «работа над ошибками» и уже после этого будет объявлен окончательный объем нарушений. Среди основных проблем при исполнении бюджета она отметила низкую эффективность использования государственных инвестиций. Любопытно, что в декабре 2016 года Голикова называла другую цифру — тогда, по ее словам, получалось, что контрольное ведомство выявило за минувший год нарушений на 870 млрд рублей. Правда, глава Счетной палаты оговорилась, что эта сумма включает любые нарушения, включая неэффективное использование бюджетных средств. В частности, 270 млрд рублей касались представления недостоверной финансовой отчетности.