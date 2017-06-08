— на такую сумму Счетная палата РФ выявила нарушений в исполнении бюджета 2016 года

Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голико­ва. По ее мнению, это «страшная цифра, но ее не надо бояться». Она пояснила, что будет проведена «работа над ошибками» и уже после этого будет объявлен окончательный объем нарушений. Среди основных проблем при исполнении бюджета она отметила низкую эффективность использова­ния государственных инвестиций. Любопытно, что в декабре 2016 года Голикова называла другую цифру — тогда, по ее словам, получалось, что контрольное ведомство выявило за минувший год нарушений на 870 млрд рублей. Правда, глава Счетной палаты оговорилась, что эта сумма включает любые нарушения, включая неэффективное использование бюджетных средств. В частности, 270 млрд рублей касались представления недостоверной финансовой отчетности.