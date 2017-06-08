Никто не в силах помешать стратегическому партнерству с Россией
В этом уверен президент Игорь Додон
В Санкт-Петербурге 1-3 июня прошел 21-й Международный экономический форум. Это ведущая мировая площадка для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.
Премьеры, министры, губернаторы
Основная аудитория форума – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. Представители многих зарубежных стран и компаний выбирают Петербургский международный экономический форум как эффективный инструмент продвижения своих собственных инвестиционных проектов.
С 2005 года мероприятие проходит под патронатом Президента Российской Федерации.
Нынешний форум впервые собрал на своей площадке рекордное количество участников – свыше 14 000 представителей бизнеса, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов более чем из 143 стран мира. Среди них руководители 700 компаний из России и 400 иностранных.
В числе высоких официальных лиц в Международном экономическом форуме принимал участие президент Молдовы Игорь Додон. На центральном мероприятии форума – пленарном заседании – глава молдавского государства удостоился чести сидеть в президиуме рядом с президентом России Владимиром Путиным, генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Готовы дружить и торговать по-братски
Игорь Додон выступил на форуме с содержательной речью.
Он, в частности, сказал:
«Вместо монополярного мира пришло время многополярного. Время, когда разработанные в одной стране единые правила и стандарты должны были быть приняты всем миром, осталось позади. У каждого региона, у каждой страны есть свой исторический путь – и в прошлом и в будущем, и нельзя подводить их под общие правила и стандарты.
В соответствии с принципами глобализации в 2014 году Молдова подписала кабальное по своей сути Соглашение об ассоциации с ЕС и создала Зону свободной торговли с асимметричными условиями в пользу производителей из ЕС. И вот результат: в 2014-2016 годах мы потеряли две трети экспорта в Россию, инвестиции упали в два-три раза, уровень коррупции увеличился.
В этом году начали выправлять ситуацию: вернулись к стратегическому диалогу с российскими партнерами, возобновилось экономическое сотрудничество. Мы начали решать проблемы мигрантов, подписали соглашение с ЕАЭС. Конечно, многим это не нравится, последовали провокации: дипломатические скандалы, высылка дипломатов.
Всем понятно, чего они добиваются – спровоцировать новый разрыв отношений между нашими странами и помешать президенту Молдовы. Но я уверен, что мы все это преодолеем. Мы будем последовательно отстаивать свои интересы и наращивать стратегическое партнерство. Для нас принципиально важно укрепить свою государственность, объединить страну, уйти от глобализации, в которой Молдове нет места, нас просто сотрут в порошок – и нашу экономику, и наши традиции, и нашу веру.
Мы будем строить нашу страну, наше будущее, исходя из своих национальных интересов, интересов молдавских граждан и экономических агентов.
Будем торговать и дружить и с Западом и с Востоком, но не вместе с кем-то против кого-то. Молдова не должна и не будет строить отношения с теми, кто хочет навязать то, что нам чуждо. Мы готовы дружить и торговать, но по-братски, а не по-барски».
Антимолдавских санкций не будет
На полях Петербургского международного экономического форума Игорь Додон провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В числе других аспектов сотрудничества главы государств обсудили текущие события в молдо-российских отношениях и в процессе приднестровского урегулирования.
По итогам встречи Игорь Додон сообщил:
— Еще раз выразил сожаление в связи с недальновидными, недружественными действиями правительства Молдовы по отношению к нашему стратегическому партнеру – России. Несмотря на эти демарши, российская сторона не предпримет ответные шаги, за исключением симметричного ответа по высылке молдавских дипломатов. Условились, что сохранятся в силе все наши договоренности по возвращению молдавских производителей на российский рынок и амнистии для молдавских трудовых мигрантов.
Стратегическое партнёрство между Молдовой и Россией планомерно восстанавливается, и никто – ни в Молдове, ни за ее пределами – не в силах этому воспрепятствовать.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.