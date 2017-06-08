В этом уверен президент Игорь Додон

В Санкт-Петербурге 1-3 июня про­шел 21-й Международный эко­номический форум. Это ведущая мировая площадка для общения деловых кругов и обсуждения клю­чевых экономических вопросов.

Премьеры, министры, губернаторы

Основная аудитория форума – руково­дители крупнейших российских и иностран­ных компаний, главы государств и политиче­ские лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. Представители многих зарубежных стран и компаний выбирают Петербургский между­народный экономический форум как эф­фективный инструмент продвижения своих собственных инвестиционных проектов.

С 2005 года мероприятие проходит под патронатом Президента Российской Феде­рации.

Нынешний форум впервые собрал на своей площадке рекордное количество участников – свыше 14 000 представителей бизнеса, глав международных организа­ций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов более чем из 143 стран мира. Среди них руководители 700 компаний из России и 400 иностранных.

В числе высоких официальных лиц в Международном экономическом фору­ме принимал участие президент Молдовы Игорь Додон. На центральном мероприя­тии форума – пленарном заседании – глава молдавского государства удостоился чести сидеть в президиуме рядом с президентом России Владимиром Путиным, генераль­ным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Готовы дружить и торговать по-братски

Игорь Додон выступил на форуме с со­держательной речью.

Он, в частности, сказал:

«Вместо монополярного мира пришло время многополярного. Время, когда раз­работанные в одной стране единые прави­ла и стандарты должны были быть приняты всем миром, осталось позади. У каждого региона, у каждой страны есть свой исто­рический путь – и в прошлом и в будущем, и нельзя подводить их под общие правила и стандарты.

В соответствии с принципами глоба­лизации в 2014 году Молдова подписала кабальное по своей сути Соглашение об ассоциации с ЕС и создала Зону свобод­ной торговли с асимметричными условия­ми в пользу производителей из ЕС. И вот результат: в 2014-2016 годах мы потеряли две трети экспорта в Россию, инвестиции упали в два-три раза, уровень коррупции увеличился.

В этом году начали выправлять ситуа­цию: вернулись к стратегическому диалогу с российскими партнерами, возобновилось экономическое сотрудничество. Мы начали решать проблемы мигрантов, подписали соглашение с ЕАЭС. Конечно, многим это не нравится, последовали провокации: ди­пломатические скандалы, высылка дипло­матов.

Всем понятно, чего они добиваются – спровоцировать новый разрыв отношений между нашими странами и помешать пре­зиденту Молдовы. Но я уверен, что мы все это преодолеем. Мы будем последователь­но отстаивать свои интересы и наращи­вать стратегическое партнерство. Для нас принципиально важно укрепить свою госу­дарственность, объединить страну, уйти от глобализации, в которой Молдове нет ме­ста, нас просто сотрут в порошок – и нашу экономику, и наши традиции, и нашу веру.

Мы будем строить нашу страну, наше будущее, исходя из своих национальных интересов, интересов молдавских граждан и экономических агентов.

Будем торговать и дружить и с Западом и с Востоком, но не вместе с кем-то против кого-то. Молдова не должна и не будет стро­ить отношения с теми, кто хочет навязать то, что нам чуждо. Мы готовы дружить и торго­вать, но по-братски, а не по-барски».

Антимолдавских санкций не будет

На полях Петербургского международ­ного экономического форума Игорь Додон провел двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Пути­ным.

В числе других аспектов сотрудниче­ства главы государств обсудили текущие события в молдо-российских отношениях и в процессе приднестровского урегулиро­вания.

По итогам встречи Игорь Додон сооб­щил:

— Еще раз выразил сожаление в связи с недальновидными, недружественными дей­ствиями правительства Молдовы по отно­шению к нашему стратегическому партнеру – России. Несмотря на эти демарши, россий­ская сторона не предпримет ответные шаги, за исключением симметричного ответа по вы­сылке молдавских дипломатов. Условились, что сохранятся в силе все наши договорен­ности по возвращению молдавских произво­дителей на российский рынок и амнистии для молдавских трудовых мигрантов.

Стратегическое партнёрство между Молдовой и Россией планомерно восста­навливается, и никто – ни в Молдове, ни за ее пределами – не в силах этому воспрепят­ствовать.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.