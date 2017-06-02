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Санкций не будет: договоренности Додона и Путина о молдавских мигрантах и товарах остались в силе

Санкций не будет: договоренности Додона и Путина о молдавских мигрантах и товарах остались в силе
02 июня
18:34 2017
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К такому решению пришли президенты Молдовы и России в ходе проведенной в Санкт-Петербурге двусторонней встречи.

Как и было сказано ранее, президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня, 2 июня, на полях Петербургского международного экономического форума со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Молдавский лидер поблагодарил российского президента за его личное содействие в принятии решений по возобновлению экспорта молдавской продукции на российский рынок и по амнистии мигрантов. Обсудили главы государств и вопросы текущих событий в молдо-российских отношениях и в процессе приднестровского урегулирования.

— Ещё раз выразил сожаление в связи с недальновидными, недружественными действиями правительства Республики Молдова по отношению к нашему стратегическому партнёру – Российской Федерации. Несмотря на эти демарши, Россия не предпримет ответные шаги, за исключением симметричного ответа по высылке молдавских дипломатов. Условились, что сохранятся в силе все наши договорённости по возвращению молдавских производителей на российский рынок и амнистии для молдавских трудовых мигрантов, — отметил Игорь Додон по итогам встречи.

Молдавский президент также добавил, что стратегическое партнёрство между Молдовой и Россией планомерно восстанавливается, и что никто – ни в Молдове, ни за ее пределами – не в силах этому воспрепятствовать.

Ранее Игорь Додон заявил, что без Российской Федерации Молдова не решит свои стратегические вопросы.

Блокнот-Молдова

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