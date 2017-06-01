Молдавский олигарх приветствует антироссийские шаги американского Конгресса

В минувшую пятницу в Казани про­шло заседание Совета глав прави­тельств СНГ. В таком формате встре­чи проходят обычно два раза в год. Павел Филип лететь в столицу Татар­стана отказался.

Общаясь с журналистами, премьер-министр сообщил, что дескать из Москвы так и не получен ответ на ноту правитель­ства, в которой спецслужбы России обви­няются в необоснованных задержаниях и допросах молдавских чиновников. «Я недолго думал над решением о том, от­правляться или нет на саммит глав пра­вительств СНГ. К сожалению, Россия пока не дала официального ответа на эту ноту. От действий определенных структур в РФ пострадали граждане РМ, в том чис­ле члены правительства. Мы солидарны с этими людьми и ждем объяснений со стороны России», – заявил Филип.

Пока наш премьер рассказывал, поче­му не полетел на саммит, в Казани обсуж­дались вопросы более тесного экономи­ческого сотрудничества между странами СНГ, снятие торговых барьеров, борьба с фальсификацией товаров, а также транс­портные проблемы. «Все страны Содру­жества заинтересованы в том, чтобы перевозки и пассажиров, и грузов были более безопасными и надежными, наше сотрудничество основывалось на унифи­цированных подходах. Сегодня был одо­брен план мероприятий, по которым мы будем работать в ближайшие три года. Еще одна задача – противодействие кон­трафакту. Это касается не только эконо­мических интересов государств, хотя это тоже очень важно, но и создает реаль­ные риски для здоровья и безопасности граждан», – заявил на саммите Дмитрий Медведев.

Об истинной причине отказа Филипа от поездки в Казань можно догадаться по реакциям его патрона Влада Плахотню­ка на события… за океаном. На прошлой неделе Конгресс США одобрил проект закона, в котором сформулировано тре­бование вывода российских войск из Приднестровья, Грузии и Крыма. Также конгрессмены решили потратить 250 миллионов долларов на противодействие политике Москвы на постсоветском про­странстве. На эту новость тут же отреа­гировал председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. «Приветствую проект закона, одобренный Конгрессом США. Теперь РМ могут предоставить не­обходимую помощь. А затем последуют и другие шаги, которые будут способство­вать информационной безопасности не только Молдовы», – написал на своей странице в facebook координатор правя­щей коалиции.

Отстраниться от России и попасть в полную зависимость от геополитических интересов США – вот, похоже, в чем со­стоят скрытые интересы вождя ДПМ. Что при этом будет происходить с интереса­ми простых граждан Молдовы, вряд ли в нынешней власти кого-то беспокоит.

Александр ЧУДАК.