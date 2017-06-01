Казань Филип не взял
Молдавский олигарх приветствует антироссийские шаги американского Конгресса
В минувшую пятницу в Казани прошло заседание Совета глав правительств СНГ. В таком формате встречи проходят обычно два раза в год. Павел Филип лететь в столицу Татарстана отказался.
Общаясь с журналистами, премьер-министр сообщил, что дескать из Москвы так и не получен ответ на ноту правительства, в которой спецслужбы России обвиняются в необоснованных задержаниях и допросах молдавских чиновников. «Я недолго думал над решением о том, отправляться или нет на саммит глав правительств СНГ. К сожалению, Россия пока не дала официального ответа на эту ноту. От действий определенных структур в РФ пострадали граждане РМ, в том числе члены правительства. Мы солидарны с этими людьми и ждем объяснений со стороны России», – заявил Филип.
Пока наш премьер рассказывал, почему не полетел на саммит, в Казани обсуждались вопросы более тесного экономического сотрудничества между странами СНГ, снятие торговых барьеров, борьба с фальсификацией товаров, а также транспортные проблемы. «Все страны Содружества заинтересованы в том, чтобы перевозки и пассажиров, и грузов были более безопасными и надежными, наше сотрудничество основывалось на унифицированных подходах. Сегодня был одобрен план мероприятий, по которым мы будем работать в ближайшие три года. Еще одна задача – противодействие контрафакту. Это касается не только экономических интересов государств, хотя это тоже очень важно, но и создает реальные риски для здоровья и безопасности граждан», – заявил на саммите Дмитрий Медведев.
Об истинной причине отказа Филипа от поездки в Казань можно догадаться по реакциям его патрона Влада Плахотнюка на события… за океаном. На прошлой неделе Конгресс США одобрил проект закона, в котором сформулировано требование вывода российских войск из Приднестровья, Грузии и Крыма. Также конгрессмены решили потратить 250 миллионов долларов на противодействие политике Москвы на постсоветском пространстве. На эту новость тут же отреагировал председатель Демократической партии Влад Плахотнюк. «Приветствую проект закона, одобренный Конгрессом США. Теперь РМ могут предоставить необходимую помощь. А затем последуют и другие шаги, которые будут способствовать информационной безопасности не только Молдовы», – написал на своей странице в facebook координатор правящей коалиции.
Отстраниться от России и попасть в полную зависимость от геополитических интересов США – вот, похоже, в чем состоят скрытые интересы вождя ДПМ. Что при этом будет происходить с интересами простых граждан Молдовы, вряд ли в нынешней власти кого-то беспокоит.
Александр ЧУДАК.