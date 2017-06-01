Премьер отчитался перед парламентом о работе правительства

После неоднократных требований оп­позиции на исходе прошлой недели в парламент с отчетом за прошедший год явился премьер-министр Павел Филип. Глава правительства просто излучал оптимизм: по его словам, на счету кабинета министров множество достижений. Тут и повышение эффек­тивности системы юстиции, хорошие отношения с внешними партнерами, пенсионная реформа и реальная борьба с коррупцией.

Но сначала премьер-министр пожаловался на тяже­лое наследство, доставшееся руководимому им правитель­ству от предшественников: вконец испорченные отноше­ния с партнерами по развитию и полномасштабный кризис. Звучит несколько странно, согласитесь: разве не ДПМ, вице-председателем которой является Павел Филип, уже во­семь лет входит в правящую коалицию? Так к кому же тогда претензии? Впрочем, этот вопрос премьер деликатно обошел.

Зато похвалился, что удалось подпи­сать меморандум с Международным ва­лютным фондом (читай: выпросить новые кредиты на нашу шею) и принять пакет за­конов, благодаря которому невозможно повторение ситуации в банковском секто­ре 2014 года. В числе названных успехов – индексация пенсий, повышение зарплаты некоторым категориям бюджетников, пен­сионная реформа, начало проектирования второй очереди газопровода Унгены-Яссы, хорошие отношения с национальными меньшинствами и диаспорой. И, главное, – борьба с коррупцией: приняли закон о ре­организации судебных инстанций, созда­ли национальный орган о неподкупности, две специализированные прокуратуры. А правоохранительные органы добрались до коррумпированных судей и таможенников и даже (что премьера печалит!) до некото­рых членов правительства. Впрочем, это, по мнению Филипа, свидетельствует об увеличении эффективности работы юсти­ции. В общем, глава правительства уверен, что удалось успешно преодолеть все труд­ности, «хотя многие и не верили».

Но если даже поверхностно пробе­жать глазами хотя бы часть из того, чем так гордится Филип, что мы увидим? Да, задержали целый ряд судей, таможенни­ков, адвокатов и чиновников. А сколько дел дошло до суда? По пальцам пере­считать можно. Зарплату бюджетникам повысили – педагогам на 100 леев, по­лицейским и таможенникам – в размере 1,5-2 должностных окладов. После ин­дексации пенсий многие стали получать меньше, чем прежде, а пенсионная ре­форма вообще ничего, кроме огорчений, населению не принесла. Что же касает­ся газопровода Яссы-Унгены, он просто бездействует. О какой диверсификации энергоснабжения можно говорить в та­ком случае?

Все эти и многие другие вопросы за­дали главе правительства депутаты от оп­позиции. Однако вразумительных ответов так и не получили. Премьер лишь посето­вал, что некоторые политики недовольны в любом случае, и предположил, что они просто ненавидят страну, в то время как власть действует исключительно в инте­ресах народа.

Заступиться за Павла Филипа поспе­шили однопартийцы. Спикер парламента Андриан Канду заявил, что в МВФ Мол­дову ставят в пример, настолько велики успехи правительства. А лидер фракции ДПМ Мариан Лупу и вовсе выдал перл: «Тут многие говорили о ночном правительстве (оно приносило присягу под покровом ночи — ред.). Но хочу отметить, что это так на­зываемое ночное правительство принесло нам луч света».

Вам стало светлее, сограждане?

Елена РОЙТБУРД.