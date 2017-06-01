Фанфары ни о чем
Премьер отчитался перед парламентом о работе правительства
После неоднократных требований оппозиции на исходе прошлой недели в парламент с отчетом за прошедший год явился премьер-министр Павел Филип. Глава правительства просто излучал оптимизм: по его словам, на счету кабинета министров множество достижений. Тут и повышение эффективности системы юстиции, хорошие отношения с внешними партнерами, пенсионная реформа и реальная борьба с коррупцией.
Но сначала премьер-министр пожаловался на тяжелое наследство, доставшееся руководимому им правительству от предшественников: вконец испорченные отношения с партнерами по развитию и полномасштабный кризис. Звучит несколько странно, согласитесь: разве не ДПМ, вице-председателем которой является Павел Филип, уже восемь лет входит в правящую коалицию? Так к кому же тогда претензии? Впрочем, этот вопрос премьер деликатно обошел.
Зато похвалился, что удалось подписать меморандум с Международным валютным фондом (читай: выпросить новые кредиты на нашу шею) и принять пакет законов, благодаря которому невозможно повторение ситуации в банковском секторе 2014 года. В числе названных успехов – индексация пенсий, повышение зарплаты некоторым категориям бюджетников, пенсионная реформа, начало проектирования второй очереди газопровода Унгены-Яссы, хорошие отношения с национальными меньшинствами и диаспорой. И, главное, – борьба с коррупцией: приняли закон о реорганизации судебных инстанций, создали национальный орган о неподкупности, две специализированные прокуратуры. А правоохранительные органы добрались до коррумпированных судей и таможенников и даже (что премьера печалит!) до некоторых членов правительства. Впрочем, это, по мнению Филипа, свидетельствует об увеличении эффективности работы юстиции. В общем, глава правительства уверен, что удалось успешно преодолеть все трудности, «хотя многие и не верили».
Но если даже поверхностно пробежать глазами хотя бы часть из того, чем так гордится Филип, что мы увидим? Да, задержали целый ряд судей, таможенников, адвокатов и чиновников. А сколько дел дошло до суда? По пальцам пересчитать можно. Зарплату бюджетникам повысили – педагогам на 100 леев, полицейским и таможенникам – в размере 1,5-2 должностных окладов. После индексации пенсий многие стали получать меньше, чем прежде, а пенсионная реформа вообще ничего, кроме огорчений, населению не принесла. Что же касается газопровода Яссы-Унгены, он просто бездействует. О какой диверсификации энергоснабжения можно говорить в таком случае?
Все эти и многие другие вопросы задали главе правительства депутаты от оппозиции. Однако вразумительных ответов так и не получили. Премьер лишь посетовал, что некоторые политики недовольны в любом случае, и предположил, что они просто ненавидят страну, в то время как власть действует исключительно в интересах народа.
Заступиться за Павла Филипа поспешили однопартийцы. Спикер парламента Андриан Канду заявил, что в МВФ Молдову ставят в пример, настолько велики успехи правительства. А лидер фракции ДПМ Мариан Лупу и вовсе выдал перл: «Тут многие говорили о ночном правительстве (оно приносило присягу под покровом ночи — ред.). Но хочу отметить, что это так называемое ночное правительство принесло нам луч света».
Вам стало светлее, сограждане?
Елена РОЙТБУРД.